Sergio Massa reveló su meta de aumento de precios para abril y aseguró: “Pudimos bajar 50% la inflación en 4 meses”

escuchar

Abocado a los números, y corrido de las tensiones entre el Gobierno y la Justicia, el ministro de Economía, Sergio Massa, reveló este domingo cuál es su meta de aumento de precios para abril de 2023 y, siempre en una mirada esperanzada del rumbo que traza desde su cartera pese a unas cifras inflacionarias todavía elevadas, reflexionó: “Pudimos bajar 50% la inflación en cuatro meses”.

Con esa mirada optimista, consideró que el crecimiento del PBI va a estar “bastante arriba” de 5% y en cuanto a sus aspiraciones en un año marcado por elecciones que definirán una nueva gestión en la Casa Rosada se limitó a decir a Diario Perfil: “No recuerdo ningún caso de ministro de Economía que haya sido candidato a presidente”.

Con la inflación como uno de los principales problemas de esta gestión, Massa asumió que cuando desembarcó en el ministerio su meta fue bajar el indicador un punto cada dos meses y medio.

“Arrancamos con la inflación que estaba en 7,4% y en los primeros 60 días estacionamos en 6%: 6,4%, 6,3%. Aspirábamos a que noviembre y diciembre se estacionaran con 5%. Y en enero tratar de estacionar alrededor de 5%. El número de noviembre nos llamó la atención porque se produjo sobre todo en alimentos e indumentaria, que fueron los dos acuerdos más importantes que cerramos, una desaceleración muy fuerte. Eso nos permite mostrar que noviembre termina con 4,9% y que diciembre, de acuerdo a la proyección de la Secretaría de Programación Económica, estaría también con el cuatro adelante”, pronosticó.

Y fue en ese momento que sostuvo: “El objetivo es poner el tres adelante en abril”. Sin embargo, el ministro de Economía admitió: “La inflación, a mi gusto, todavía es alta”.

Seguro de que 2022 cerró mejor de lo que esperaba, Massa lo justificó en que la tasa de interés le ganó al dólar, en el “nivel récord” de reservas, en haber puesto disponible el swap con China, en el avance de un acuerdo de integración comercial con Brasil y, como último punto, nombró el manejo de los precios de su cartera. “Pudimos bajar un 50% la inflación en cuatro meses”, analizó, pese a que desde que llegó a Economía todavía la cifra inflacionaria no se redujo estrictamente a la mitad.

“La última semana de diciembre hubo un intento de los que perdieron mucha plata contra el dólar, de tratar de ver si generaban un maremoto en una bañadera para tratar de recuperar algo, y a los dos días el mercado les pegó una paliza”, sostuvo también en cuanto a su evaluación del fin de año, donde destacó incluso el nivel de capacidad instalada de 70% en parques industriales y que el consumo se mantuvo.

“Tuvimos en octubre un mes en que la sociedad se cansó de convalidarles cualquier precio a aquellos que, sobre la base de que se cubrían en dólares, tiraban cualquier precio a la góndola. La sociedad en algún punto dijo ‘basta’, los consumidores dijeron ‘basta’”, expresó y siguió: “Me parece que eso muestra la recuperación de noviembre y diciembre con los niveles de consumo manteniéndose, con el nivel de actividad creciendo”.

Tras entender que la economía argentina todavía tiene “margen para crecer” en volúmenes de consumo y de producción, admitió que todavía falta trabajar en la recuperación del salario. “Ahí lo que nos está faltando es una política más agresiva de crédito para la Pyme y para el consumidor final”, indicó.

“La Argentina lo que tiene es un problema a resolver que es mejorar el volumen de crédito contra producto de sus consumidores y de sus empresas. Eso es porque no tenemos moneda. Para tener moneda necesitamos acumular reservas y para acumular reservas tenemos que tener competitividad exportadora y además agresividad en la búsqueda de dólares a la hora de fortalecer las reservas del Banco Central Argentino”, acotó.

De cara a 2023 planteó que el crecimiento del producto va a estar “muy por arriba” de lo que proyectaron la mayoría de consultores económicos y organismos internacionales. “Va a estar bastante arriba de 5%”, sostuvo y remarcó: “¿Qué expectativas tengo para este año? Primero crecer más de tres puntos y sería el tercer año de crecimiento consecutivo”.

Convencido de que su gestión “hizo mucho orden”, celebró haber cumplido los objetivos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre todo la meta de 2,5 de déficit fiscal. “El problema es que el Fondo plantea objetivos que tienen que ver con su búsqueda de tratar de garantizarse cobrar una deuda. Entendemos la preocupación como acreedor del Fondo de querer cobrar, pero nosotros queremos pagar creciendo, no pagar enfriando la economía, porque entendemos que esa idea de pagar enfriando la economía, en la Argentina tuvo dos resultados: uno malo que recordamos hace algunos años y otro peor que terminó en la crisis de 2001″, dijo sin embargo.

Y en ese sentido marcó que “el FMI no cumplió todo” lo que se comprometió: “La Argentina ha perdido 5200 millones de dólares, cumplió igual las metas a pesar de eso, y me parece que ahí hay una discusión pendiente que se refleja en esta carta a Kristalina Georgieva. No quiero que sea parte de la discusión del programa, pero sí que de alguna manera se tome en cuenta a la hora de definir cómo se distribuyen los fondos de resiliencia, cómo se hacen los giros y cómo la Argentina se quita de encima el peso de algunos intereses”.

Después sostuvo que la moratoria previsional está planteada como un plan de pagos para tratar de facilitar el acceso a los treinta años de aportes y en cuanto al blanqueo con información que aportó Estados Unidos recomendó: “Mi consejo constructivo para aquel que tiene la oportunidad y la posibilidad que le dé esta ley de acceder a una regularización exteriorizando frente a la AFIP es que lo haga”.

Tras decir que está de acuerdo con que no es sustentable que haya tantos tipos de dólar, aseveró que hay que ir hacia un régimen de normalización cambiaria y de acceso al mercado de capitales. “Tenemos problemas porque muchas veces nos corremos de la idea del orden fiscal y tener orden fiscal es bueno, nos corremos de la idea de acumular reservas y no cuidamos nuestros dólares”, manifestó.

Y en cuanto al impacto que podrá tener la sequía en la producción agropecuaria -y por lo tanto en las reservas-, Massa marcó: “[El costo de la sequía] lo estimo en 2300 a 2900 millones de dólares, pero quiero ser justo, puede pasar que lo que perdemos por volumen lo recuperemos por precio. Tengo plena conciencia de que puede pasar que recuperemos por precio lo que perdamos por volumen”.

Noticia en desarrollo

LA NACION