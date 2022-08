Sin el Presidente, Sergio Massa sostuvo que “el primer objetivo” del blanqueo para la construcción “es transformar el ahorro dormido en inversión y trabajo”

Después de que el Gobierno extendiera el régimen de blanqueo para la construcción, el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó un acto junto a actores de esa actividad en la localidad bonaerense de San Fernando. Allí desembarcó sin ser acompañado por el presidente Alberto Fernández, quien suele participar de estos eventos al mediodía, y así acaparó una vez más la centralidad del Gobierno. Se sintió como en casa, rodeado de dirigentes del Frente Renovador. El intendente anfitrión fue Juan Andreotti -de su riñón- y Malena Galmarini, la titular de Aysa que es también su esposa, estuvo sentada en la primera fila.

“El primer objetivo es transformar el ahorro dormido, que muchas veces no está blanqueado frente al fisco, en inversión y trabajo”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, quien dijo que se propuso “un año de trabajo” junto a ahorristas, desarrolladores, la Cámara de la Construcción, los empleados y los gobiernos locales. También fijó una meta: para cuando termine la extensión del blanqueo haber elevado los 430.000 trabajadores registrados actualmente en la construcción a 450.000, y que haya más de un millón y medio de metros cuadrados construidos en cada jurisdicción.

Luego de remarcar que el número que computa ahora el sector lo hace sentir “orgulloso”, el ministro planteó que esto no solo se debe a la inversión pública, sino también al “riesgo empresario”, y le hizo varios guiños a los dueños de las compañías constructoras. “Sin empresarios no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresarios. Tenemos que entender que la Argentina necesita un sendero en el que empresarios, trabajadores y Estado nos tomemos de la mano para generar valor y desarrollo para nuestra gente y nuestro pueblo”, planteó Massa bajo la atenta mirada del secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, quien habló de la cartera que conduce el tigrense como el “ministerio de la confianza”.

Sergio Massa y Gerardo Martínez

En ese intento de imprimir “certezas a largo plazo”, Massa también recordó que no participó de este proyecto de alivio para la construcción como autor, sino que nació “sobre la base de los consensos”, y remarcó que este tipo de temáticas “trascienden a los gobiernos”.

Enfocado en esa prórroga al blanqueo, aseveró que la reglamentación llegará entre mañana y pasado, en un trabajo coordinado con la AFIP. “Me gustaría dejar claro el objetivo: el primero es transformar el ahorro dormido, que muchas veces no está blanqueado frente al fisco, en inversión y trabajo; transformar esos pequeños ahorros de pesos o dólares que muchas veces los argentinos guardan frente a la incertidumbre y desconfianza”, dijo.

Y agregó: “Lo he planteado con mucha claridad: que lo transformen en trabajo, producción y en un bien que les permite preservar el valor y construir futuro entre sus generaciones familiares. Es más fácil ahorrar en valor ladrillo, que andar pasando de generación en generación operaciones financieras”.

Sergio Massa y Juan Andreotti

Massa aseguró, asimismo, que esta medida no pretende “un borrón y cuenta nueva”, sino que “el ahorro se transforme en miles y miles de cascos amarillos a lo largo y ancho de la Argentina”. Tras recordar que su padre fue un empresario Pyme de la construcción, y hacer énfasis en que esta actividad potencia otras, indicó: “La ley pretende facilitarle la vida a aquellos que tienen miedo frente a la AFIP, que no pueden hacer bien la declaración jurada, que tienen dólares guardados”.

También detalló que cuanto más lejos de Buenos Aires esté la inversión, más grandes serán los incentivos. “El desafío que tenemos es recorrer el camino de la desconcentración. Vivimos en la región metropolitana, que concentra a la enorme mayoría de los argentinos, y tenemos que lograr federalizar la Argentina a partir de generar las mismas condiciones en cada uno de los rincones”, expresó.

La norma

La promulgación de esta norma fue dispuesta a través del decreto 522/2022, publicado hoy en el Boletín Oficial. Con esto, el Frente de Todos busca activar al sector de la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes. Asimismo, incluye parte del programa Puente al empleo para la conversión de los planes sociales en trabajo, de acuerdo a lo que informó la Agencia Télam.

Massa ya había precisado que la norma planteaba una declaración voluntaria de tenencia de moneda nacional y extranjera, así como también había hablado de una “medida de alivio fiscal” con la que el Gobierno buscaba “impulsar el crecimiento y la financiación” de este sector de la economía.