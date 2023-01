Sergio Massa, sobre la Argentina antes de su llegada al Ministerio de Economía: “Era un paciente en coma y ahora está en terapia intensiva”

escuchar

“Mucha disciplina y mucho orden político”. Con esas palabras, el ministro de Economía Sergio Massa analizó el escenario de la Argentina y el rumbo del país hacia 2023 y más allá. Fue en una entrevista con el diario británico Financial Times, en la cual el extitular de la Cámara de Diputados se posicionó con un mensaje que no escatimó en metáforas y en mensajes internos a su coalición de Gobierno.

El fundador del Frente Renovador diagnosticó como “un paciente en coma” a la Argentina en el momento de su llegada al Ministerio de Economía. “Hoy está en terapia intensiva y tenemos que llevarlo a una sala y después, que salga caminando del hospital. Ese es mi trabajo”, dijo Massa.

El funcionario insistió en su objetivo de alcanzar una inflación del 60% anual en 2023, y defendió el manejo de las variables económicas que implementa junto a su equipo. “El objetivo tiene que ser que las tasas de interés, el ritmo de la devaluación del peso y la inflación vayan mano a mano en un camino ordenado, porque eso nos va a permitir tener disciplina fiscal con crecimiento económico, creación de empleo, recuperación del consumo y de los ingresos”, dijo Massa.

“Para eso, se requiere mucha disciplina y mucho orden político”, disparó el ministro, en un mensaje hacia la coalición oficialista y los reclamos contra su esquema de ajuste del gasto.

“No haría todo igual que Massa, pero no soy yo el ministro de Economía. (…) En un Frente es lógico y razonable que se escuchen las voces del Frente”, había dicho días atrás Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los referentes económicos de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Massa no me representa. No voy a decirles a los compañeros nuestros que vayan a votar a Massa”, disparó ayer Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande, integrante del Frente de Todos, y dijo estar “seguro” de que le ganaría una interna al ministro de Economía.

“Estuve trabajando con el Presidente, la vicepresidenta y todos los integrantes de la coalición sin que nadie esté poniendo palos en la rueda”, dijo Massa en la entrevista con Financial Times, para intentar disipar dudas sobre las diferencias dentro del Frente de Todos y la sustentabilidad política de su gestión.

En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda insistió en un mensaje de cuidado de las cuentas públicas y asoció ese tema con la llave para intentar revertir la dinámica inflacionaria, la huida del peso y la demanda de dólares. “Si los argentinos ven que somos ordenados en cuestiones fiscales, van a volver a creer en su moneda. Y si creen en el peso, dejarán de tener sus ahorros en el exterior”, dijo el funcionario.

Según las últimas estimaciones del Indec, los argentinos guardan US$216.490 millones fuera del sistema (entre cuentas en el exterior, dinero en cajas de seguridad o el colchón). En este contexto, uno de los proyectos impulsados por Massa en las sesiones extraordinarias en el Congreso es un nuevo blanqueo de capitales. Según Financial Times, el Gobierno estima que los argentinos atesoran US$300.000 millones en los Estados Unidos, y apunta a que parte de esos fondos ingresen al blanqueo.

De corto plazo, el ministro destacó el potencial de la explotación de recursos como el gas y el litio. “Vamos empezar a exportar gas a Chile en los próximos días y podríamos empezar a hacerlo a Brasil desde septiembre”, planteó Massa, quien apuesta a que esos rubros permitan compensar el negativo impacto de la sequía en las exportaciones.

Según las estimaciones de Massa, el potencial de Vaca Muerta podría impulsar las exportaciones de gas para revertir el déficit energético (unos US$5000 millones este año) para generar un superávit de US$12.000 millones en 2025. “Esto le va a dar a la Argentina una capacidad muy fuerte para pagar su deuda en 2025, 2026 y 2027″, afirmó Massa.

