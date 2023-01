Juan Grabois cargó contra Sergio Massa: dijo que no va a militar su candidatura y que “seguro” le gana en las PASO

escuchar

Convencido de que el Frente de Todos necesita un candidato que implique un recambio generacional, que no sea del “centro-conservador” y que no tenga “carta franca en la Embajada de Estados Unidos”, el dirigente social Juan Grabois marcó una fuerte diferenciación con el ministro de Economía, Sergio Massa, y se mostró seguro de que él podría imponerse ante el titular del Palacio de Hacienda en una interna. “No vamos a militar ni a Massa ni a Alberto Fernández en las PASO”, aclaró además el referente del Frente Patria Grande, quien dijo ver “cada vez más probable” su postulación a la Casa Rosada este año.

“Si Massa va como candidato a presidente y como vicepresidente va un compañero de La Cámpora yo me voy a presentar a internas con Massa porque a mí no me representa. No voy a decirles a los compañeros nuestros que vayan a votar a Massa, salvo que gane una interna”, anticipó en Radio Futuröck Grabois, cuando dentro del oficialismo hay expresiones a favor de una candidatura del ministro en caso de que la economía logre estabilizarse de cara a las PASO de agosto y a las generales de octubre, y pese a que el líder del Frente Renovador intenta bajarle el tono a una postulación suya.

“Estoy seguro que le gano la interna [a Massa]”, acotó el dirigente social que tiene buen vínculo con la vicepresidenta Cristina Kirchner, de quien se considera amigo. En la entrevista, Grabois incluso habló sobre qué accionar podría tomar la exmandataria en estos comicios. “No hay patente de corso para interpelar a la base social de Cristina. Yo estoy prácticamente seguro de que Cristina no va a volver decir ‘hay que votar a Massa’ y va a mandar a todo el mundo a votar a Massa”, deslizó.

Y aunque consideró correcto que el Presidente se postule en caso de que lo desee, también anticipó que irá a una interna con Fernández si no hay un candidato de su generación más competitivo, entre los que puso como ejemplos al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Si eso no existe porque cierran un acuerdo absolutamente respetable, pero que de nuevo es el mal menor, el posibilismo o el pragmatismo, yo pido internas. Y si no me las dan, voy por afuera. Estamos muy seguros de eso. Nosotros no vamos a militar ni a Sergio Massa, ni a Alberto Fernández en las PASO. No hay ninguna posibilidad de que eso pase”, sostuvo tajante.

Incluso consideró que sería un “crimen” que no existiera en la interna una representación de los sectores que tienen una parte “combativa y transformadora” y que se referencien en el “nacionalismo popular de izquierda independiente”, con reivindicaciones vinculadas a “tierra, techo y trabajo”.

“Sería un crimen que eso no esté representado en las PASO, que la militancia se diluya en una candidatura de centro-conservador. Sería un crimen que la tradición del movimiento de los no alineados, del antiimperialismo latinoamericanista de nuestro país se diluya en un candidato que tiene carta franca en la Embajada de Estados Unidos”, indicó. Y pese a todos sus dichos, el referente social reparó en que con Fernández y Massa integra la misma coalición contra la “nueva derecha continental”, aunque tengan diferencias internas.

En tanto, dijo que ve “plantada” a Cristina Kirchner en construir un recambio generacional dentro del oficialismo. “La escucho promover nuevos liderazgos, que no anden pidiendo permiso. Y la veo muy firme en su decisión de no presentarse por la proscripción y en su decisión de bancarse el parche si la meten presa”, manifestó sobre la vicepresidenta y hasta dijo: “Para una militante formada en los 70, que la metan presa estos mafiosos sinvergüenzas antipueblo es una cucarda. No lo hablé con ella, pero es una mujer que tiene coraje para bancarse estar presa como Lula [Da Silva] y [Juan Domingo] Perón”.

LA NACION