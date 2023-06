Sergio Massa, una apuesta del mundo empresario que veía en De Pedro la temible sombra de Cristina Kirchner

escuchar

En el mundo de los negocios recuerdan el hito de Eduardo “Wado” De Pedro en el oficialismo con una anécdota. El 15 de septiembre pasado a media mañana, antes de convertirse en el primero en cumplir el deseo de Cristina Kirchner y renunciarle a Alberto Fernández, el ministro del Interior había estado en un zoom con empresarios estadounidenses organizado por el Consejo de las Américas. Prometía, más allá de los enfrentamientos entre facciones del Frente de Todos, previsibilidad. Unas horas después, su renuncia desestabilizaba al Gobierno.

Más allá de cualquier promesa, De Pedro es primero lealtad a Cristina Kirchner. La misma que la vice no obtuvo, al final, por parte de Alberto Fernández y que tampoco garantizaba Sergio Massa a futuro. De hecho, dos empresarios chaqueños recordaron un chiste de las últimas horas. “Si lo ponían a Massa y ganaba, al otro día la traicionaba”, observó uno sobre la definición de las candidaturas de Unión por la Patria antes del desenlace de esta noche. “¿Tanto tardaba?”, contestó el otro. Por caso, La Cámpora, que mantuvo una alianza fuerte con el ministro de Economía en estos meses, tuvo desde el comienzo de esa asociación el ruido permanente que genera la tensión entre la lealtad y la ambición personal.

Para los empresarios siempre fue al revés: Massa siempre fue acceso al poder, pese a las promesas incumplidas. De Pedro, el mejor de La Cámpora para el establishment, no sólo tenía sabor a poco, sino que tiene detrás aparecía la sombra de Cristina Kirchner. La incertidumbre que rodeaba a De Pedro era además hija del contexto. “¿Ya terminó de confirmarse lo de (Juan) Manzur?”, preguntaban en una de las principales cámaras empresarias dando a entender que el video del ministro de Interior no era suficiente. “Hay que esperar al lunes”, recomendaba otro hombre de negocios. Finalmente, esta noche, se cayó esa fórmula y nació otra de unidad en el oficialismo: Massa y Agustín Rossi.

De Pedro, Kicillof, Massa, Scioli, Rossi y Grabois photoALEJANDRALOPEZ

“La fórmula Wado-Manzur estaba más pensada para consolidar el frente interno de UxP que para salir a buscar el voto no partidario”, afirmó un empresario que coordina uno de los principales foros empresarios del país. “Buscaba mantener el piso del voto K y de los peronistas del norte para tratar de entrar al ballotage. Esto hacía el candidato de JxC tuviera más chance y creo que la reacción de los mercados financieros de los últimos días tiene que ver con esto”, cerró.

El temor por Massa

Por Whatsapp, Massa había confirmado el viernes al mediodía que seguiría el lunes al frente del Ministerio de Economía. “El lunes habrá listas y nuestro laburo sigue igual. Por eso, les pido, no se desenfoquen, que el lunes tenemos que seguir haciendo cosas para arreglar los problemas serios que tiene la economía ”, escribió en el grupo en el que está su equipo del ministerio al mediodía. Por la noche, las dudas crecían sobre si seguiría o no. En Economía no podían confirmarlo y recomendaban mirar el mensaje vespertino del ministro a su equipo. La Cámpora decía que sí. Nada más. Massa es, nada más y nada menos, que el encargado de la negociación para conseguir dólares del Fondo Monetario Internacional.

Como supuesto candidato presidencial, de Pedro ya generaba dudas. En su primera visita empresaria como posible elegido, De Pedro fue el jueves a la Unión Industrial Argentina (UIA). Lo más sobresaliente, contó uno de quienes lo escucharon, fue que mientras estaban reunidos se acrecentaban las dudas sobre si era o no el elegido de Cristina. “Mientras estaba con nosotros, en las noticias lo bajaban”, contó un industrial. Para colmo, De Pedro no confirmó la candidatura allí. “Dijo lo que nos gusta escuchar, que el país precisaba una industria fuerte y competitiva”, señalaron.

“Pese a ser el mejor de La Cámpora, era una fórmula chiquita”, dijo un hombre clave de la UIA. “Massa tiene relación con los empresarios, es un animal político y labura mucho. Eso se valora. De Pedro es hermético y no está claro qué va a hacer. Incluso Axel [por Kicillof] tiene más peso”, agregó. “Era una fórmula un poco tibia. No generaba un entusiasmo. Me parece que Massa es más competitivo y tiene más representación”, afirmó un empresario del norte. “Del otro lado, se les alinean los planetas. [Luis] Petri y Gerardo [Morales], después de lo de Jujuy, balancean a [Patricia] Bullrich y Horacio [Rodríguez Larreta], analizó el azucarero.

En la Asociación Empresaria Argentina (AEA) no conocían a De Pedro. Por ahora, habían mantenido reuniones con Larreta, primero, y con Bullrich después. La posibilidad de que sea el candidato de Cristina Kirchner sorprendía, pese a que su nombre ya estaba dando vueltas como una carta hace tiempo. Sin embargo, sorprendió más el nombre de Manzur.

Un importante empresario, sin embargo, hizo un punto y aparte a la caliente definición de candidaturas. Cuestionó la preocupación por los puestos de los políticos en medio de la situación del país. “Es peligroso”, dijo. “Hay muchas personas que están sobreviviendo; que la están pasando mal. Estoy seguro que muchas pymes están ayudando a empleados que no llegan a fin de mes”, contó. En ese contexto, advirtió sobre la peligrosidad de “nacionalizar los líos provinciales”, como el que se vivió en Jujuy en los últimos días. Desde Europa, antes de que se conociera que era Massa el elegido, un colega argumentó en el mismo sentido y puso el dedo en uno de los principales temores de los empresarios de cara a los tiempos difíciles que vienen: “Hay enormes dudas, si son oposición. Tememos que avancen destructivamente”.

Se trata de un temor azuzado por el propio oficialismo con un mensaje explicitado por Eduardo Valdés, quien alertó que “si la oposición toma el gobierno, habrá convulsión social, como hoy existe en Jujuy”.

