Silvina Batakis, cuestionada por el sector de turismo por sus declaraciones acerca de los viajes al exterior y los dólares

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) se refirió a la declaración sobre los viajes al exterior de Silvina Batakis, que se presentó ayer en el programa A dos voces. La flamante ministra de Economía afirmó que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo” cuando se la consultó sobre si habría más restricciones para acceder a dólares para el turismo. Desde el sector, tildaron la frase de “desafortunada”.

“Una frase desafortunada de la ministra de Economía, que no tiene ningún sustento con la realidad”, dijeron. En un comunicado, desde Faevyt se “pusieron a disposición para darle toda la información que necesite sobre el funcionamiento de nuestra industria”.

Gustavo Hani, presidente de la entidad, agregó: “El turismo emisivo también genera puestos de trabajo en cada rincón del país a través de las más de 5000 agencias de viajes, de los empleados de las aerolíneas aéreas, aseguradoras, etcétera.”

La ministra Silvina Batakis en A Dos Voces

Además, añadió: “La ministra confunde las compras en el exterior – que en muchos casos coinciden con una oportunidad cambiaria – con los viajes al exterior que, en su gran mayoría y contrariamente a lo que quiere instalarse, no son por placer, sino por alguna necesidad o compromiso, ya sea laboral, deportivo, educativo, formativo, científico o de salud”.

La ministra señaló ayer que “el dólar es un recurso escaso y esos dólares tienen que estar a disposición de ampliar la matriz productiva”.

“Cuando uno hace compras en el exterior y tendrían que haber ido al sector productivo está dañando el futuro de los argentinos. Todas las personas tienen derecho a las vacaciones, pero nosotros tenemos que administrar las reservas para que el país crezca. Y vamos a tomar todas las medidas para que esas reservas se vuelquen a los sectores productivos”, siguió.

En respuesta a los dichos de la ministra, Hani contestó: “La incapacidad de generar divisas, empleos y oportunidades es de los funcionarios, no del turismo. Tomar medidas como el Impuesto País; el anticipo de ganancias; la cancelación de las cuotas para viajes al exterior con tarjetas de crédito, etcétera, está comprobado que fracasó, no solo no cumplen con los objetivos para las que fueron creadas, sino que no hacen más que limitar a una industria pujante que da empleo genuino en cada rincón de la Argentina”.

Aerolíneas Argentinas redujo sus vuelos al exterior

Por último, sentenció que “es hora de que se deje de considerar en la cuenta turismo el movimiento de las tarjetas de crédito en moneda extranjera; este movimiento representa actualmente el 75% de la cuenta turismo, a pesar de que su relación directa es con el comercio online y no con nuestra industria. Las mismas medidas y declaraciones de siempre traerán, ni más ni menos, que los mismos resultados: ni dólares, ni trabajo, ni producción y una gran frustración para quienes necesitan – por distintas razones – viajar al exterior”.

La situación del mercado

El sector del turismo emisivo se achicó desde la pandemia. Un ejemplo es la evolución de a cantidad de vuelos realizados por Aerolíneas Argentinas. De acuerdo con la Tabla de Movimientos y Pasajeros 2019-2022 de Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que se encuentran en su portal oficial, solamente Aerolíneas Argentinas hizo 95.456 vuelos de cabotaje y 39.683 internacionales en 2019. En 2021, las cifras cayeron a 25.774 en el primer caso y 3767, en el segundo. Las reducciones fueron del 58,43% y 85,38%, respectivamente, sin tener en cuenta los vuelos de Austral.

De acuerdo con las estadísticas de turismo internacional elaboradas por el Indec en abril, las salidas al exterior alcanzaron un total de 167.100 de turistas residentes, cifra que registró un aumento interanual de 490%. En los cuatro primeros meses del año, estas salidas totalizaron 669.000 y acumularon una suba interanual de 237,4%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery representaron el 91,2% de las salidas de turistas residentes en el cuatrimestre, con un incremento de 209,9% respecto al mismo período del año anterior.

En el sector turístico hay temor a una devaluación del dólar Gerardo Viercovich

Al igual que durante la semana pasada, en los últimos días algunas agencias de turismo mayoristas comenzaron a suspender el cobro de servicios terrestres en pesos y solo aceptan pagos en dólares.

Las agencias mayoristas son las que transfieren al exterior por todos los servicios que compran las agencias minoristas y lo que sucede es que se están cubriendo de no recibir más cobranzas en pesos por el temor a una devaluación del dólar oficial tras los últimos cambios en el Ministerio de Economía.

A raíz de la normativa comunicada por el Banco Central (BCRA) el jueves 30 de junio, las agencias tuvieron que discontinuar la opción de financiación para viajes internacionales a través de préstamos de Efectivo Sí. La Comunicación “A” 7535 del BCRA se sumó a la que afecta la financiación de pasajes y viajes desde el 26 de noviembre del año pasado. De este modo, todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes.