“Sin esta beca, no podría estar cerca de graduarme”: el programa que impulsa el futuro de miles de jóvenes en Argentina

Magalí Schmitz creció en Huanguelén, un pequeño pueblo de 6 mil habitantes en la provincia de Buenos Aires. “Sin la Beca Roberto Rocca no hubiera podido estudiar Geofísica en la Universidad de La Plata. Vengo de un lugar donde las oportunidades son limitadas, y este incentivo me ha permitido avanzar y estar a menos de dos años de recibirme”, cuenta. Para la joven estudiante, el apoyo económico no solo significa poder avanzar en su carrera, sino también cumplir un sueño compartido con su madre, quien siempre le enseñó a no rendirse.

Magalí es una de los 1.328 jóvenes de Argentina que recibieron las Becas Roberto Rocca, que distinguen a estudiantes secundarios y universitarios por su excelencia académica y su compromiso. El acto de entrega tuvo lugar el pasado jueves 31 de octubre en la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana, una de las más innovadoras del mundo según el World’s Best School Prize 2023, y reunió a los estudiantes con sus familias en una ceremonia cargada de emoción.

“Quiero felicitar a cada uno que logró recibir la beca y aprovechar las oportunidades. El mérito tiene valor, es un componente fundamental sobre el cual construimos una comunidad, una sociedad, un país. También quiero felicitar a las familias. Detrás de cada alumno hay un mundo que lo sostiene, lo empuja y ayuda a mantener sus determinaciones”, expresó Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, en su discurso, en el que destacó la importancia del esfuerzo y la educación.

Impulsando el acceso a la educación en toda Argentina

Este año, en el programa de becas a nivel secundario participaron 1.100 estudiantes de 140 escuelas distribuidas en 14 comunidades donde Techint está presente con sus plantas industriales o yacimientos. De los becados, el 53% son varones, el 46% mujeres y el 1% se identifica con otro género.

Martina Motroni, estudiante de la Escuela Evangélica Dr. F. Jorge Hotton de Zárate, compartió su emoción y el significado de recibir esta oportunidad. “Esta beca representa el esfuerzo que llevé a cabo durante todo el año. La primera vez que me postulé tenía mucho miedo de rendir para la beca porque me parecía muy difícil, muy nuevo. Cuando me informaron que había ganado, sentí una gran emoción. Les diría a todos los chicos que aún no se han postulado que se animen, que den el paso. No importa si no ganan, lo importante es intentarlo. El esfuerzo siempre se valora y se premia”, dijo.

“Las becas son un premio al esfuerzo. Esforzarse lleva a algo bueno: a crecer y a soñar con convertirse en lo que a uno le gustaría ser”, sostuvo, por su parte, Lidia, mamá de Martina.

Apoyo a futuros ingenieros y científicos

Además del nivel secundario, se otorgaron 228 becas universitarias en áreas estratégicas como Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica. Aunque las disciplinas técnicas tradicionalmente atraen a más varones, este año un 35% de las becas universitarias fueron para mujeres, lo que refleja el compromiso del programa con la inclusión y la diversidad en campos donde históricamente han estado subrepresentadas.

El reconocimiento al rol docente en la formación de ingenieros

En el evento también se otorgó, por primera vez, el Premio al Docente Destacado de Ingeniería, un reconocimiento al impacto de la labor docente en carreras clave para el desarrollo industrial del país.

El Dr. Ing. Marcelo García Rodríguez, profesor de Mecánica de Fluidos en la Universidad Nacional de Córdoba, y con una amplia trayectoria en recursos hídricos, fue el galardonado. “Todos podemos generar un impacto en la sociedad, sin importar la edad. No tenemos que esperar 20 años para que un alumno realice el ciclo lectivo y luego se gradúe como ingeniero”, comentó, recordando luego que “la escuela empieza en Jujuy y termina en la Antártida”.

Otros dos profesores recibieron menciones de honor: la Dra. Ing. Miriam Castro, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y el Dr. Ing. Cristian De Ángelo, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba.

Una misión que crece con cada generación

Desde 1976, el Programa de Becas Roberto Rocca es uno de los pilares del compromiso del Grupo Techint con el desarrollo educativo en las comunidades donde opera. Brinda apoyo a jóvenes destacados por su excelencia académica, permitiéndoles acceder a oportunidades de educación secundaria, universitaria y de doctorado. A través de estas becas, el grupo busca contribuir a la igualdad de oportunidades y al progreso de las comunidades.

