Sin plata del FMI, Massa pone a jugar los últimos Yuanes

“Vamos bien, estamos encaminados, aunque siempre hay que dejar una puerta de escape”, reconocía ayer una fuente del equipo de Sergio Massa sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El optimismo en el Gobierno está bastante menos inflacionado que el que a toda hora intenta mostrar el candidato Sergio Massa. Hasta anoche, al menos, no estaba ni siquiera previsto que el Ministro viaje a Estados Unidos. Difícil pensar que un político en campaña se pierda la oportunidad de una foto.

En el mejor de los escenarios, la apuesta es lograr un acuerdo a nivel técnico con el FMI (Staff Level Agreement o SLA, por sus siglas en inglés) en los próximos días, para luego transitar las dos semanas que restan hasta las elecciones PASO sin sobresaltos. “Estamos en la parte de redacción del documento”, aseguran en Economía. Con o sin SLA firmado, cobraba fuerza en las últimas horas la idea de volver a pagar los US$2700 millones que vencen el lunes con yuanes prestados por el Banco de China, aunque la operación pone fuerte presión sobre las arcas del Banco Central (BCRA). Pese a que en algún momento se especuló con la idea de entrar en mora temporariamente con el Fondo –”si tenés un acuerdo técnico firmado, no es tan grave demorarse 15 días en el pago”, esgrimían–, las fuentes reconocen que Massa internamente insiste con la idea de pagar. Sin reservas disponibles, para el BCRA no hay mucha más alternativa que hacerlo en gran parte con yuanes.

A diferencia de lo que esperaba Massa y prometió a los propios, el SLA no sería más que un puente para no generar más ruido en el mercado de cambios en pleno proceso electoral. Pero no será una llave de plata para que el Ministro se garantice que no tendrá que sortear momentos de turbulencia hasta octubre. El FMI sólo convalidaría los desembolsos necesarios para cubrir los vencimientos que hay con el propio organismo de crédito. Existe un hartazgo generalizado en el FMI con la Argentina. No hay más margen para promesas. De hecho, el Fondo esta vez está pidiendo que las medidas antecedan a la firma de cualquier documento. De otra forma, ningún gobierno hubiera siquiera soñado con avanzar aún con una devaluación fiscal a tan poco de medirse en las urnas. Y menos aún, seguir anunciando aumentos de servicios, como el informado esta semana para las boletas de electricidad de los consumos de agosto de los usuarios de altos ingresos de la zona metropolitana de Buenos Aires, que apenas estaban terminando de digerir el tarifazo aplicado en junio. Una vez más, el desparpajo del peronismo puede con lo que nadie puede.

La realidad es que, además de la devaluación fiscal anunciada esta semana –con el impuesto País para las importaciones, y el nuevo dólar agro–, el FMI viene exigiendo que la Argentina ajuste el tipo de cambio oficial. “El Fondo lo que pide es que mejoremos la tendencia de las reservas”, reconoce una fuente al tanto de las conversaciones. En las negociaciones con la Argentina no sólo se juega la suerte del gobierno de Alberto Fernandez –o mejor dicho el de Sergio Massa–, también la carrera de la línea de técnicos del FMI y hasta de la propia directora gerente del organismo, Kristalina Georgiana, cuyo mandato vence el año que viene.

Sin intenciones de devaluar antes de las PASO, Massa busca demostrarle a los accionistas del Fondo que, con las medidas de esta semana, ya logró el objetivo. “El BCRA compró hoy [por ayer] por cuarta jornada consecutiva en el mercado de cambios”, dice el comunicado que los equipos de prensa de Economía, del Banco Central, y hasta del Ministerio del Interior difundieron ayer entre la prensa. Si hay algo en lo que el Ministro es experto es en hacer llegar sus mensajes. Entre los economistas privados, dudan de que vaya a ser suficiente. “Cambiaramente, [las medidas] tienen un aire a devaluación, pero cuantitativamente quedan muy a mitad de camino –dice en el informe semanal de MacroView, la consultora de Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo–. No cambiarán la dinámica del mercado cambiario: las importaciones no cederán con un impuesto de 7,5% y habrá que ver cuántas exportaciones se adelantan a $ 340. Las medidas podrían ser interpretadas como el paso previo a un salto devaluatorio posterior”, agrega. Los movimientos que mostraron las cotizaciones de los dólares libres en las últimas ruedas parecen estar abonando la misma teoría. El FMI, por su parte, se guarda una carta de oro: aún entregándole al Gobierno un SLA firmado, el directorio del organismo –el que tiene la última palabra, y además, el que termina por liberar los desembolsos de fondos– sólo tratará el caso argentino después de las elecciones. Hasta ayer, no figuraba en la página del FMI ninguna reunión en el calendario del directorio del organismo en lo que queda del mes. El Fondo entra en receso la próxima semana, por las vacaciones del verano boreal.

Massa tiene una campaña mucho más complicada que la de cualquier otro candidato. No sólo tiene pocos logros para mostrar de cara a las PASO, sino que, incluso saliendo airoso de la primera encuesta nacional, tendrá que sortear dos largos meses hasta octubre.

Las inconsistencias de la política macroeconómica no sólo tienen al mercado cambiario en vilo. El nuevo impuesto a las importaciones tendrá no sólo impacto sobre la inflación de agosto, sino también sobre el nivel de actividad. Una vez más, habrá algunos suertudos; aquellos tocados por la varita del Secretario de Comercio, Matías Tombolini, que todavía debe definir qué productos de la canasta básica quedan exceptuados del nuevo impuesto.

Asimismo, el excesivo intervencionismo del Gobierno y su predilección por los mercados regulados hacen mella en la economía real. En las últimas horas, trascendió la renuncia del presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli; en la cámara arrecian las internas por la asignación por parte del Gobierno de una porción mayoritaria de los subsidios del Fondo Estabilizador del trigo argentina (FETA) hacia la empresa Molino Cañuelas. financiero argentino.

Entre los inversores y los hombres y mujeres de negocios, las encuestas cotizan por estas horas más que nunca. Aunque ya nadie se atreve a dar ninguna por buena. El mercado todavía tiene muy fresco el recuerdo de 2019. Para los grandes inversores y tenedores de acciones y de bonos, la suerte del mercado no sólo está atada el FMI, sino que depende, sobre todo, del resultado de la PASO. Pero se ha vuelto imposible predecir el comportamiento de un electorado que no quiere mostrar sus cartas. Según Isonomía, el 49% de los que participan de una encuesta afirma que todavía no decidió a quién votar. Existe una apatía creciente en la población: es cada vez más grande, además, la proporción de personas que directamente eligen abstraerse y no seguir las noticias. En 2017, un 77% de los encuestados afirmaba estar muy o bastante interesado en noticias versus 48% en la actualidad.

Pero algunos sondeos explican al menos el nerviosismo que existe en el oficialismo. En un zoom con inversores, desde Delphos Investments, una de las pocas consultoras que en 2019 advirtió sobre la posible derrota de Mauricio Macri en las PASO, afirmaron esta semana que sus números le estaban arrojando un triunfo claro de Juntos por el Cambio sobre el peronismo. “Podrían llegar a los 40 puntos, con un peronismo en 30, hasta podrían llegar a ganar en primera vuelta”, arriesgaron. Sus cálculos se basan en encuestas y en un análisis de las elecciones pasadas: “la Provincia de Buenos Aires, es 37% del electorado, ahí por la performance de últimas elecciones, JXC tiene un piso de 34% y techo de 40%, por lo que le sumaría 15 puntos del total. Después, en Cordoba, Santa Fe, CABA, Mendoza y Entre Rios, donde saca entre 45% y 50%, son otros 14 o 15 puntos totales. Sólo saliendo segundos en Provincia de Buenos Aires, más el centro del país, suma lo mismo que el peronismo. Todo el resto del país es 31% del padrón, con una elección moderada, suma ahí otros 9 puntos”. Sólo el 13 de agosto a última hora se sabrá si los cálculos son certeros.

Lo que está claro es que una mala elección del oficialismo podría hacer que la tarea de Massa se vuelva una tarea ciclópea las semanas que vienen. Difícil imaginar una gestión donde ya no sólo el Presidente sea débil, sino también en la que el Ministro haya perdido su mayor credencial: la de un candidato con posibilidades.

