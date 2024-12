Sostenibilidad empresarial: ¿estamos haciendo lo suficiente?

Hace unos años, la sostenibilidad en las empresas era principalmente una herramienta de gestión reputacional y de cumplimiento normativo, algo necesario, pero no esencial. Hoy, este concepto se ha transformado en una prioridad estratégica que impacta directamente en el desempeño y la supervivencia organizacional. A nivel global y en Argentina, las empresas reconocen que integrar la sostenibilidad en el núcleo de sus operaciones no es simplemente una respuesta a demandas regulatorias o de los consumidores; se ha convertido en una condición clave para asegurar su competitividad a largo plazo. La gran cuestión es si estamos implementando las acciones necesarias para que la sostenibilidad sea verdaderamente efectiva y genere valor duradero.

Según el informe SDG Stocktake: Through the Eyes of the Private Sector, realizado por el Pacto Global de las Naciones Unidas y Accenture en 2024, que incluye las opiniones de más de 2,800 líderes de 137 países, el 94% de los ejecutivos encuestados considera que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU son fundamentales y el 96% reconoce su responsabilidad directa en alcanzarlos. Sin embargo, con demasiada frecuencia las empresas abordan la sostenibilidad de manera fragmentada y sin una estrategia clara. El avance es significativo, pero la pregunta inevitable es: ¿estamos tomando las decisiones que realmente impulsarán el cambio en nuestras estrategias de sostenibilidad? Además, debemos preguntarnos si el progreso logrado es lo suficientemente bueno, tanto en términos de alcanzar los ODS como en términos de los beneficios que las empresas pueden obtener a través de la sostenibilidad.

El siguiente paso crucial es que las empresas integren la sostenibilidad en su estrategia y operaciones centrales. Para lograr un impacto financiero y ambiental relevante, debe formar parte del proceso desde el inicio. Esto requiere un cambio fundamental de mentalidad. ¿Estamos realmente transformando nuestras operaciones de esta manera?

Algunas organizaciones ya han integrado exitosamente la sostenibilidad en su núcleo operativo. Un ejemplo destacado es Natura & Co., una empresa brasileña de cosméticos que demuestra cómo los compromisos ambientales y sociales pueden generar propuestas de valor convincentes y sostenibles.

Pero, aunque los líderes en su mayoría reconocen la importancia de la sostenibilidad, muchos todavía luchan por saber cómo integrarla en las organizaciones y maximizar su valor. Entonces, ¿cómo pueden los miembros de la junta directiva empezar a lograr avances reales y duraderos en materia de sostenibilidad?

Participación proactiva: las empresas líderes involucran a su equipo directivo en evaluaciones de materialidad y riesgo empresarial, encuestando a diversas partes interesadas para identificar impactos significativos en la economía, el medio ambiente y la sociedad. El paso clave es que los miembros de la junta puedan pasar de estar simplemente informados a participar activamente. Al aprovechar la experiencia de la junta directiva en fases de identificación y priorización, las empresas obtienen una ventaja competitiva.

Empoderar a su gente: las investigaciones muestran que los empleados quieren generar un impacto significativo y trabajar para organizaciones que se alinean con sus valores. Sin embargo, muchos carecen de una comprensión clara de los compromisos de sostenibilidad de la empresa, lo que limita su capacidad para integrar estos principios en su trabajo diario. Es crucial que las juntas directivas promuevan una cultura de sostenibilidad, empoderando a toda la organización.

Identificar habilidades adecuadas: después de establecer objetivos de sostenibilidad alineados con la estrategia de la empresa, la gerencia debe crear un plan para alcanzarlos, y la junta directiva debe entender qué habilidades son necesarias. Es útil enfocar las descripciones de trabajo en sostenibilidad, identificando áreas donde la fuerza laboral actual pueda mejorar, atraer nuevos talentos o aprovechar la tecnología para optimizar el modelo de negocio.

Tecnología como marco para la sostenibilidad: cuando las empresas invierten en datos, tecnología y personas, pueden obtener hasta un 11% de prima en productividad. La junta directiva puede guiar a la empresa hacia un enfoque que integre habilidades de sostenibilidad con conocimientos de datos, acelerando el crecimiento. ¿Es suficiente el enfoque tecnológico actual para generar un impacto significativo?

Vinculación de remuneración al propósito: las juntas directivas esperan que la alta dirección proporcione soluciones alineadas con los objetivos de sostenibilidad. Los programas de compensación deben alinearse tanto con el desempeño financiero como con los objetivos de sostenibilidad, incentivando a la fuerza laboral de manera efectiva. Actualmente, solo el 34% de los directores ejecutivos vinculan la remuneración con los objetivos de sostenibilidad. Es hora de cambiar de perspectiva y ver la sostenibilidad no solo como una elección moral, sino como una fuente de ventaja competitiva.

La sostenibilidad es esencial para que las empresas se reinventen en pos de un futuro mejor, tanto para el planeta como para sus beneficios. Más que una obligación, es una oportunidad estratégica para generar valor a largo plazo, innovar y liderar en un mercado cada vez más consciente y exigente. Puede abrir nuevos mercados y crear oportunidades, pero para hacer realidad este potencial, la sostenibilidad debe estar profundamente arraigada en todas las áreas de las empresas. El verdadero desafío es pasar del compromiso a la acción efectiva, transformando la sostenibilidad en una ventaja competitiva tangible.

Entonces, ¿estamos haciendo lo suficiente para que la sostenibilidad sea parte integral de nuestras operaciones empresariales? El momento de actuar es ahora. Las empresas que sepan transformar sus compromisos en acciones concretas no solo liderarán el cambio, sino que asegurarán su competitividad y relevancia en un futuro marcado por la sostenibilidad.

La autora es Senior Manager de Sustentabilidad de Accenture Argentina

Por Belén Arce