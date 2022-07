1

¿Cómo es la segmentación de tarifas?

El Gobierno dividió a los usuarios de gas y electricidad en tres grupos: los beneficiarios de tarifa social, un segmento medio amplio y el 10% de la población que dejará de recibir subsidio. Para el primer grupo, el tope de aumento para 2022 será el 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior; es decir, un 21% (que ya se aplicó).



Para el segundo segmento, el incremento este año no debe superar el 80% del CVS de 2021, que implica una suba de 42% (ya se aplicó también).



En tanto, el 10% con mayores ingresos de la población no tendrá más subsidios, aunque el Gobierno no especificó cuánto más aumentarán las tarifas, si bien se espera una suba superior al 100% de manera escalonada.