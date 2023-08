escuchar

CÓRDOBA.- “Catastrófico”. Así califican en el sector de las prepagas la decisión del Gobierno de congelar por 90 días los aumentos, como anunció el ministro Sergio Massa. Fuentes del sector reconocieron a LA NACION que la decisión las tomó desprevenidas, que no lo esperaban. “Están estrangulando el ingreso mientras los costos suben; el sistema no lo tolera”, confió el referente de una empresa.

Por su lado, los prestadores advirtieron que no van a permitir que les congelen los aranceles.

Anoche, el ministro y candidato Sergio Massa anunció que el aumento de la medicina prepaga se suspenderá durante los próximos 90 días para las familias con ingresos que no superen los $2 millones mensuales.

Para setiembre, el incremento acordado era del 7,18% con respecto al valor del Plan de Servicio vigente al 31 de este mes. Los empresarios, en una jornada intensa, analizan hasta la posibilidad de ir a la Justicia.

“Es una catástrofe congelar precios mientras el resto de cadena aumenta al ritmo de la inflación -subraya un referente de la medicina prepaga-. Esto no puede terminar bien si no se revierte de alguna manera”. No duda en calificar a la medida como “electoralista desesperada” y advierte que va a tener “graves consecuencias en el corto plazo en el sistema de salud en su conjunto”.

Los prestadores de salud dicen que no pueden aceptar que les congelen a ellos los aranceles. Archivo

Desde las prepagas afirman que la decisión del Gobierno es “discriminatoria” porque en ningún sector de la economía hay congelamiento de precios. Mencionan, a modo de ejemplo, que a los combustibles se les fijó que no subirían más hasta el 31 de octubre después de que incrementaran 12,5% o que a los alimentos se les admite un alza del 5% mensual. “Técnicamente, es una aberración”, define un empresario.

Si la suba de setiembre se hubiera llevado adelante, en los primeros nueve meses del año las cuotas hubieran acumulado un alza de 78,1% (63,8% para aquellos que se hubieran registrado como de menos poder adquisitivo). Ese era el acuerdo al que llegaron las partes.

La decisión del Gobierno llega en un contexto muy complejo para el sistema de salud, en el que las empresas prestadoras vienen alertando por el desabastecimiento y la suba de precios de insumos médicos. Días después de la devaluación, el sector subrayó que a la “crisis estructural de financiamiento” que lleva varios años -producto de un descalce entre costos y aranceles- se le suma la problemática coyuntural.

Durante toda esta jornada, los empresarios de prepagas cruzaron consultas y están decidiendo qué posición pública tomarán. Una posibilidad que empezó a circular en el sector es que podrían congelarse los aranceles a los prestadores. Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Adecra+Cedim), dejó en claro ante LA NACION que no lo aceptarán.

“Son los financiadores; son los encargados de hacerse de los recursos para pagar las prestaciones -enfatizó-. Nosotros tenemos a los pacientes a quienes estamos atendiendo; tenemos que pagar a nuestros trabajadores; tenemos que pagar los honorarios a los médicos, más los insumos y la aparatología. El sistema no tolera un congelamiento”.

Apunta que ya están pagando la última cuota de la paritaria -se cerró en abril por seis meses con 50%- y están cobrando recién mayo.

Atsa, el gremio del sector, ya pidió 7% mensual hasta octubre y la cláusula de la revisión. El desfasaje financiero en las cobranzas (los prestadores aseguran que reciben los fondos a los 90 o 120 días) termina de complicar el escenario.