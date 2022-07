Tarifas de luz y gas: el viernes estará vigente el formulario para mantener los subsidios energéticos

La ministra de Economía, Silvina Batakis, confirmó que seguirá adelante con la segmentación de tarifas que había diseñado el exministro Martín Guzmán, y dijo que, a partir del próximo viernes, se habilitará el formulario que cada usuario de gas y electricidad deberá completar para no perder los subsidios.

“El 15 va a estar abierta la segmentación de las tarifas para distintos tipos de población”, dijo la ministra, y se refirió específicamente al decreto 332, que estipulaba una diferenciación de los subsidios acorde al patrimonio y nivel de ingresos de los usuarios.

En concreto, los criterios que fijó el Ministerio de Economía son: tener ingresos familiares mensuales netos superiores a $350.000 (se irá actualizando cada mes en base al dato de la canasta básica total); tener tres o más inmuebles registrados; tener tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años; tener aviones o embarcaciones de lujo, y ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena. Para los usuarios que viven en la Patagonia, el ingreso máximo para acceder al subsidio es mayor, de hasta $400.000.

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) estará habilitado en la página https://www.argentina.gob.ar/subsidios y en la aplicación Mi Argentina, en la sección de Mis Trámites. “Inscribite para mantener los subsidios que hoy recibís en tu hogar a los servicios de luz y gas”, dice la aplicación.

Para aquellas personas que no tienen acceso a internet, se podrá completar el formulario de manera presencial en las oficinas de la Anses o de los prestadores de servicios (Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, entre otros).

Según lo que había anunciado el equipo de Guzmán, el usuario que no se inscriba tendrá tres subas bimestrales y equivalentes de entre $1000 y $1500, en promedio. Para el resto de los consumidores no habrá más incrementos de los ya fijados; es decir, para los beneficiarios de tarifa social, la suba fue de 21%, mientras que para el resto de la población, el incremento alcanzó el 42%.

La quita del subsidio no será inmediata. En primer lugar, la Secretaría de Energía tiene que fijar los nuevos precios de referencia del gas y de la electricidad para el 10% de los usuarios con mayor poder adquisitivo que comenzará a pagar el costo pleno de los servicios. Para eso, deberá publicar las resoluciones que reglamenten este diferencial de precio en los próximos días.

Luego, los entes reguladores nacionales y provinciales deben aprobar los nuevos cuadros tarifarios con los precios establecidos por Energía. En paralelo, la Subsecretaría de Planeamiento Energético quedó a cargo de armar la base de datos con la información de todos los usuarios, y deberá enviarles a los entes reguladores la nómina de consumidores que dejarán de recibir el subsidio.

Una vez que estén publicados los nuevos cuadros tarifarios y constituida la base de datos, los entes deberán enviarle esta información a cada distribuidora de gas y electricidad y la instrucción para avanzar con la quita del subsidio.

Dudas

En los últimos días, las empresas energéticas y analistas del sector comenzaron a dudar sobre la viabilidad de llevar adelante la segmentación que había diseñado Guzmán, ya que los funcionarios de la Secretaría de Energía, cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se manifestaron en contra de ese esquema. De hecho, una de las causas de la renuncia de Guzmán fue la imposibilidad de echar al equipo de Energía para designar a sus propios referentes.

La llegada de Batakis al Palacio de Hacienda significó un cambio en todas las Secretarías que responden a Economía, excepto en Energía, donde se mantuvieron los mismos funcionarios. Solo renunció Santiago López Osornio, el subsecretario de Planeamiento Energético, que había nombrado el exministro para llevar adelante la segmentación tarifaria. En la Secretaría de Energía todavía no informaron quién lo reemplazará en el cargo.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, por su parte, tenía otro esquema de segmentación en mente vinculado a la georreferenciación, como había implemento el exministro de Planificación, Julio de Vido. De hecho, el ente regulador de la energía eléctrica (ENRE) había presentado los criterios para avanzar con este diseño, aunque solo se podía aplicar al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ENRE está intervenido por Soledad Manin, una funcionaria que responde políticamente a Basualdo.

La gestión de López Osornio descartó la segmentación por localización geográfica, ya que decía que no se podía implementar en todas las provincias, porque esos distritos no tienen la homogeneidad regional que tiene el AMBA. Es decir, en una misma zona, pueden vivir familias con alto poder adquisitivo junto con otros usuarios con menores ingresos. “No sería una política nacional y eso puede generar denuncias en la Justicia”, dijeron.