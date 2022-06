Tarifas de luz y gas: todos los usuarios deberán inscribirse en un registro desde la semana próxima para no perder el subsidio

El Ministerio de Economía está decidido en avanzar con la segmentación de tarifas, pese a que en la misma cartera que conduce Martín Guzmán admiten que no tienen las bases de datos suficientes para implementar la diferenciación. Es por eso, que, desde la semana próxima, t odos los usuarios de los servicios de gas y electricidad deberán registrarse en una página que pondrá a disposición la Secretaría de Energía para solicitar que no se le quite el subsidio al servicio.

El Gobierno informó hoy que el 10% de la población con mayor capacidad de pago empezará a pagar la tarifa plena de gas y electricidad de manera gradual, con el consumo retroactivo desde el 1° de este mes, y con tres aumentos bimestrales equivalentes, que serían en promedio de entre $1000 y $1500 , según indicaron fuentes oficiales.

Así los dispuso hoy el Ministerio de Economía, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, en el cual confirmó la implementación de la segmentación de tarifas para tres grupos de usuarios: el 10% ya mencionado, los beneficiarios de tarifa social y la clase media que no estará incluida en ninguno de los otros dos segmentos.

Para el 90% los usuarios no habrá incrementos adicionales a los ya implementados durante marzo y junio. En 2022, el aumento de luz y gas para quienes no reciben tarifa social promedió el 42%, mientras que para los beneficiarios, la suba fue del 21%.

Con la segmentación, el Ministerio de Economía espera tener un ahorro fiscal de $15.000 millones. Según indicaron fuentes oficiales, si la medida se hubiese implementado a comienzo de año, el ahorro hubiese sido de entre $80.000 y $100.000 millones.

Para determinar los usuarios que pagarán el costo pleno de los servicios, el Ministerio de Economía indicó que se les quitará el subsidio a todos los consumidores que cumplen con estos criterios: tener ingresos mensuales superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT) , que equivale a $333.410, según el último dato publicado por el Indec; tener tres o más inmuebles registrados ; tener tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años; tener aviones o embarcaciones de lujo , según la tipología aplicable por la AFIP, y ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena .

El 10% con mayor capacidad de pago recibió en promedio $49.452 en subsidios a la electricidad y $23.312 del gas natural en todo 2021

Para no ser alcanzado con la quita del subsidio, es necesario completar una declaración jurada en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) , creado bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, que se pondrá en práctica la semana próxima. Según indicaron en el Gobierno, se utilizarán las mismas herramientas que se habilitaron para registrarse durante la pandemia para cobrar el ingreso familiar de emergencia (IFE) o para obtener la vacuna contra el Covid.

“La idea es que todo usuario o usuaria que solicite el subsidio por entender que necesita el apoyo estatal podrá solicitarlo a través del formulario que estará disponible ”, dijeron en el Gobierno.

También explicaron que, para los beneficiarios de tarifa social, el Ministerio de Economía tiene registro de esas personas y que la quita de subsidio, por lo tanto, no será automática. Sin embargo, es necesario que igual completen el formulario para confirmar que el beneficiario es el titular del medidor.

Si la persona no cuenta con un dispositivo para realizar el registro, podrá acceder al trámite a través de una oficina de la Anses, que, según dijeron, “deberán asegurar la atención presencial, facilitando la carga digital de forma tal de universalizar el acceso en todo el territorio nacional”.

Asimismo, se creará un Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (ReNUT) en la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales , para administrar el flujo de datos y de información para el ámbito nacional, donde se registre la composición cualitativa y cuantitativa de los usuarios, sean o no titulares del medidor ante las empresas prestadoras de servicios públicos.

Toda la información proporcionada al ReNUT será integrada al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) sobre ingresos y patrimonio, que se nutre con información de la Anses.

La cantidad de personas que dejarán de recibir subsidios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son 921.778 titulares en el caso de la energía eléctrica y 760.600 en el caso del gas residencial, según el cruce de la información provista por empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias con la información disponible en el Sintys.

El Ministerio de Economía realizó un cálculo de los subsidios recibidos por los hogares según su ingreso y decil. El 10% con mayor capacidad de pago recibió en promedio $49.452 en subsidios a la electricidad y $23.312 del gas natural en todo 2021, que tras la segmentación que se aplicará el próximo mes dejarán de percibir. En total son casi $73.000 extra que deberán pagar por los servicios energéticos. Según el documento oficial, esto implica solo el 2,22% del ingreso total del decil más rico.

Fuentes oficiales indicaron que no se puede generalizar un monto, “porque no todos pagan lo mismo”. Y agregaron que el monto final dependerá de las particularidades de consumo y tarifa aplicada, según los cuadros tarifarios de cada distribuidora.

Si bien se teme que pueda ocurrir, como en los anteriores aumentos tarifarios, que los usuarios cambien la titularidad del servicio a personas jubiladas o a aquellas que reciban subsidios, en el Gobierno aclararon que solo se podrá tener una factura con tarifa social para limitar esta práctica.