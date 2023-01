Tarjeta Alimentar: fechas de pago de enero 2023

escuchar

La Tarjeta Alimentar es un programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social y que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan acceder a la canasta básica alimentaria.

En diciembre, el Gobierno informó un incremento del 40 por ciento. De acuerdo a lo anunciado por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, los montos de la Tarjeta Alimentar se actualizarán este mes, con el objetivo de aminorar el impacto inflacionario, aunque este incremento está lejos del índice acumulado de 2022 que alcanza el 76,6 por ciento.

Según los datos oficiales, este aumento en la Tarjeta Alimentar alcanza a más de cuatro millones de personas, quienes podrán destinar el crédito a la compra de alimentos y bebidas, con excepción de bebidas alcohólicas.

De acuerdo a lo establecido por el cronograma de pagos, los beneficiarios recibirán el monto depositado en la misma fecha y cuenta en la que cobran su asignación, que está determinado por la terminación de su DNI.

Montos actuales de la Tarjeta Alimentar

Este mes, los montos acreditados en la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $12.500

Familias con un/a hijo/a: $12.500

Familias con dos hijos/as: $19.000

Familias con tres o más hijos/as: $25.000

Calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar en enero 2023

Pensiones No Contributivas para madres de 7 hijos

Documentos terminados en 0 y 1: 3 de enero

Documentos terminados en 2 y 3: 4 de enero

Documentos terminados en 4 y 5: 5 de enero

Documentos terminados en 6 y 7: 6 de enero

Documentos terminados en 8 y 9: 9 de enero

AUH para niños hasta 14 años inclusive

Documentos terminados en 0: 10 de enero

Documentos terminados en 1: 11 de enero

Documentos terminados en 2: 12 de enero

Documentos terminados en 3: 13 de enero

Documentos terminados en 4: 16 de enero

Documentos terminados en 5: 17 de enero

Documentos terminados en 7: 19 de enero

Documentos terminados en 8: 20 de enero

Documentos terminados en 9: 23 de enero

Asignación Universal por Embarazo

Documentos terminados en 0: 11 de enero

Documentos terminados en 1: 12 de enero

Documentos terminados en 2: 13 de enero

Documentos terminados en 3: 16 de enero

Documentos terminados en 4: 17 de enero

Documentos terminados en 5: 19 de enero

Documentos terminados en 7: 20 de enero

Documentos terminados en 8: 23 de enero

Documentos terminados en 9: 24 de enero

A quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar

Para acceder a la Tarjeta Alimentar, se deben cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) y tengan hijos/as de hasta 14 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hija/o (AUH), sin límite de edad.

Madres de 7 o más hijas/os que perciben Pensiones No Contributivas.

Cabe recordar que, debido a que la Anses realiza el cruce de información entre sus beneficiarios para determinar quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, no hace falta realizar ningún trámite en particular para inscribirse y, en caso de corresponder el subsidio, el organismo previsional lo otorgará de manera automática. No obstante, se deben mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto en el sitio oficial de la Anses, en el apartado Mi Anses, al que se ingresa con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

