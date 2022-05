Telefónica: se queda en el país y le pide cambios al Gobierno

Ciudad de México.- A más de dos años de que Telefónica comunicara que iba a revisar todas sus operaciones en Latinoamérica con la excepción de Brasil, el CEO de Telefónica Hispanoamérica, Alfonso Gómez Palacio, dijo ayer que el proceso de desinversión culminó con las ventas de sus filiales en Centroamérica (Costa Rica, Panamá, Nicaragua y El Salvador) y que avanzan con modelos alternativos para expandir la conectividad en los países en que siguen operando. Es lo que ocurrió en Chile y Colombia.

Durante la presentación del informe “La importancia de las conexiones humanas para Hispanoamérica” en esta ciudad, también sostuvo que en México la empresa llegó a un acuerdo para operar con infraestructura de AT&T y contó que buscan que la iniciativa Internet para Todos de Perú llegue a países como Ecuador y Colombia para conectar zonas rurales con el apoyo de organismos multilaterales de crédito. Es decir, en el mapa se vislumbran grandes proyectos para la mayoría de los países, con la excepción de la Argentina, que es el que más aportó a la facturación de Hispanoamérica en 2021, con 2056 millones de euros, seguido de Chile (1769 millones), Perú (1533 millones), Colombia (1312 millones), México (1010 millones) y Otros y eliminaciones (683 millones). LA NACION conversó con Gómez Palacio, que hizo mención a la actualidad del sector y a la permanencia de la empresa en el país.

-En la Argentina los anuncios de inversión han sido más limitados que en otros países en donde operan. ¿Por qué?

-Yo diría que la Argentina es, sin ninguna duda, uno de los países con mayor índice de adopción digital. Es impresionante. Todo lo que hacemos digital en la Argentina tiene unos indicadores altísimos. Están número uno en la región y eso nos dice que el país está preparado para avanzar más rápido en la digitalización. No veo ningún elemento que restrinja la posibilidad de que la Argentina tenga un mayor índice de digitalización del que está teniendo ahora. Diría que va a la vanguardia en casi todas las líneas de nuestra región. Desde luego obviamente las restricciones tienen que ver con las señales de largo plazo y esas tienen que ver no con índices de adopción de lo digital, sino con el cambio de reglas de juego. Es algo que hemos dicho. Se lo hemos planteado al organismo regulador. Yo personalmente tuve una reunión en Barcelona. Creo que hay una oportunidad de generar un entorno regulatorio que permita que se proteja lo que le preocupa al Gobierno, que es el servicio universal, el servicio básico de internet, pero que también permita que avancemos en los entornos donde tenemos y queremos avanzar. Entonces, creo que hay que proponer algún entendimiento de este DNU [el 690/2020, que declara público al servicio] que francamente ha generado una controversia en la industria. Creo que va a ser muy importante hacia el futuro y, lo que tiene que ver con inversiones de largo plazo, tiene que ver con la estabilidad de las reglas de juego.

-¿Las conversaciones con el Gobierno continúan?

-Ha sido una conversación abierta con el regulador permanentemente. Ellos conocen nuestra posición, las razones por las cuales se lo hemos planteado. También he conocido las razones por las cuales ellos lo plantean. Nosotros consideramos, y es algo que se puede corroborar, que el sector de las telecomunicaciones en la canasta de la inflación es el último. En algunos trimestres ha sido hasta deflacionario. No solo no incrementa la inflación, sino que es de los que ayudan a nivelar hacia abajo. El entorno competitivo ya lo controla como para que haya este tipo de regulaciones y, si la preocupación es como nos han expresado el servicio básico que todo ciudadano necesita, hay caminos para hacerlo, pero no es café con leche para todos. Es un poco lo que hemos planteado, pero hay un diálogo constructivo. Estuvimos con el Enacom en Barcelona y nos estamos reuniendo permanentemente, así que creo que ahí hay oportunidades.

- Dice que no es café con leche para todos ¿Cuál sería una opción para pensar el servicio básico universal?

-La premisa que se ha discutido siempre es el aprovechamiento del Fondo para el Servicio Universal, que es lo que se hace en otros mercados. Pero creo que en torno a esa preocupación en particular el sector puede hablar y no implica una medida que generó una restricción para todos los servicios y todos los segmentos.

-Algunos dicen que el DNU fue una respuesta general para un problema puntual que fue la pandemia ¿Comparte ese criterio?

-Diría que el sector en la Argentina y particularmente nuestra empresa respondió en el momento en que el país nos necesitaba. La verdad me siento muy orgulloso de decirlo. El servicio se mantuvo, se prestó, entendimos las necesidades de nuestros clientes, entendimos las condiciones particulares de pago de nuestros clientes y reaccionamos nosotros directamente sin que nadie nos lo pidiera. Tomamos las acciones frente a nuestros clientes para dar plazos, para financiar, para hacer cosas distintas para que nadie quedara desconectado en un momento como el de la pandemia. Lo hizo nuestra empresa, pero sabemos que el sector también. La verdad es que yo creo que hay que atender los fenómenos como son. Si es un fenómeno puntual, tenemos una medida puntual o, si es una cuestión de contexto, pues entendámosla también. Pero de nuevo, cuando vemos cuál es el impacto de las telecomunicaciones en la canasta de inflación, digamos que no parece que se condiga con una medida de esa naturaleza. Por eso se lo hemos expresado así al regulador respetuosamente y esperamos que esos argumentos sean considerados. Pero en el momento en particular de la pandemia que tú refieres lo que te puedo decir con orgullo es que la compañía reaccionó como tenía que hacerlo y es protegiendo a sus clientes.

-Hubo muchos rumores en distintos países de ventas que no se dieron y particularmente en la Argentina se mencionó una posible compra por parte del grupo Olmos, que es afín al Gobierno ¿Hubo tratativas con este grupo u otra empresa y en qué estado está la posibilidad de venta en la Argentina?

-No estamos en ningún proceso y no tengo ningún comentario sobre lo que ellos (el grupo Olmos) dijeron.

-¿Ningún comentario y no están en venta?

-No estamos en ningún proceso y no tengo ningún comentario sobre el grupo en particular.

-En cuanto a los planes de corto plazo para la Argentina, ¿serían avanzar en estas inversiones con pequeños operadores que se montan sobre la red de Telefónica u otro modelo?

-No. Estamos haciendo inversiones tanto en la red móvil como en la red fija. Estamos haciendo inversiones orgánicas porque además los índices de digitalización de la Argentina son importantes y esto no permite detener las inversiones, entonces lo seguimos haciendo. Hemos encontrado modelos de compartición de infraestructura con algunos operadores en algunas regiones, pero seguimos viendo que hay una oportunidad de crecer y acelerar más rápido. La Argentina fue uno de los primeros países que empezó a desplegar fibra al hogar con muchísimo éxito y fue referente de los demás países de Hispanoamérica. Sabemos que hay un apetito enorme por fibra óptica y banda ancha de altísima calidad, entonces vemos una oportunidad grande para avanzar.