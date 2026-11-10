Tengo ahorros y nunca invertí, ¿por dónde empiezo?

Si hoy alguien tiene $100.000 ahorrados, ¿qué hace con ellos? Puede dejarlos en su cuenta bancaria, comprar dólares o invertirlos. Las tres decisiones pueden tener sentido, pero no sirven necesariamente para lo mismo. Y hay una distinción previa que suele pasarse por alto, porque ahorrar e invertir no son sinónimos.

Con esa pregunta arranca la segunda temporada de Finanzas Estratégicas, la serie de videos de LA NACION sobre finanzas personales que se publica en la web del diario y en YouTube. Del primer capítulo, dedicado a cómo dar los primeros pasos como inversor, participaron Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra; Claudio Caprarulo, economista de Analytica, y Brian Ariel Feldman, CFO de Banco Hipotecario.

El ahorro es el paso previo y, para los especialistas, el más difícil. Se genera cuando los ingresos superan a los gastos. La inversión, en cambio, es lo que permite canalizar esa postergación del consumo en un ingreso pasivo que en el futuro permita consumir más. Quien gana 100 y gasta 80 tiene 20 de ahorro, y ahí recién empieza la decisión importante. Dejar esa plata quieta tiene un costo, pero invertir dinero que se va a necesitar dentro de una semana también puede ser un error.

Por eso, la recomendación es no dejar el dinero inmovilizado, sino invertirlo en opciones seguras, sin riesgo de mercado, cuando se trata de fondos que se van a necesitar en el corto plazo. Cada persona tiene un perfil inversor distinto, que depende, entre otras cosas, de cuándo va a necesitar la plata y con cuánta liquidez debe contar. A partir de eso se define el plazo de la inversión.

El primer paso es armar un fondo de reserva para emergencias, de entre dos y seis meses de gastos fijos, en una opción muy líquida que va a rendir lo mínimo. Recién después, en el mediano plazo, conviene separar ahorros para inversiones más agresivas.

Hoy se puede empezar a invertir desde el celular y con montos relativamente bajos, desde $1000 LUIS ROBAYO - AFP

Hoy se puede invertir desde el celular y con montos relativamente bajos, pero al entrar por primera vez aparecen términos como fondos comunes de inversión, bonos, obligaciones negociables o Cedear, y es fácil perderse. Para quien nunca invirtió, lo primero es elegir un banco o un agente de liquidación y compensación (ALyC) y abrir una cuenta comitente. Desde ahí, las opciones más simples son el plazo fijo y el fondo común de inversión (FCI).

En el plazo fijo se deposita una cantidad de dinero hasta una fecha determinada y se sabe de antemano cuántos pesos se tendrán en ese momento, aunque durante al menos un mes no hay liquidez inmediata. Los fondos money market, en cambio, rinden más o menos lo mismo —quizás un poco menos—, pero permiten suscribir pesos durante el día y rescatarlos en el mismo momento. Quedarse en pesos sin hacer nada tiene un costo. Con una inflación del 2%, en 15 meses se pierde un 25% del poder adquisitivo. A medida que se gana conocimiento, se puede pasar luego a bonos y acciones.

No existe una inversión que sea la mejor para todo el mundo. No debería invertir igual alguien dispuesto a asumir riesgos que alguien que no podría dormir si ve caer sus ahorros. Para armar una cartera, el capítulo propone responder siete preguntas. La primera apunta a las condiciones iniciales, como la edad, si la persona trabaja y si sus ingresos alcanzan para cubrir sus necesidades de consumo. La segunda es el objetivo, ya sea comprar una casa, hacer un viaje, cambiar el auto o planificar la jubilación. Luego vienen el retorno deseado y el riesgo, dos puntos directamente relacionados, porque se trata de cuánto riesgo se está dispuesto a asumir —y se tiene la capacidad de asumir— para alcanzar ese retorno. Completan la lista el horizonte temporal, las necesidades de liquidez ante imprevistos y las necesidades especiales, como otros activos, la estabilidad laboral o el conocimiento del mercado.

Las propias decisiones

Después aparece algo que probablemente sea más difícil que elegir una inversión, que es controlar las propias decisiones. Cuando un activo sube, surge la tentación de comprar porque todos compran. Cuando cae, aparece el miedo y el impulso de salir.

Entre los errores más comunes de quienes empiezan figuran no tener claras las finanzas personales y no prestar atención a las comisiones, que con montos chicos pueden volver poco conveniente un activo interesante. También, no diversificar. Si una acción cae mucho pero representa un porcentaje chico de la cartera, el impacto total es bajo. Por eso, en lugar de comprar la acción de una sola empresa tecnológica, los especialistas sugieren optar por un índice que refleje a la mayoría de ellas, como el Nasdaq.

Otro error frecuente es invertir por modas, impulsado por el FOMO —el miedo a quedarse afuera—, cuando las noticias muestran que un activo sube 200 o 300% o, por el contrario, que se desploma. También lo es creer en promesas de retornos muy altos en plazos muy cortos, pensar que el mercado puede resolver situaciones complejas, no preguntar ni repreguntar a los analistas y estar demasiado pendiente de lo que pasa día a día.

Diversificar no es comprar muchas cosas distintas, sino evitar que una sola decisión comprometa todo el ahorro Freepik

Diversificar no significa simplemente comprar muchas cosas distintas, sino evitar que una sola decisión comprometa todo el ahorro. Para quien recién empieza y tiene poco capital, la alternativa más recomendable son los fondos comunes de inversión, porque delegan la administración en profesionales. Además, el mercado de capitales en la Argentina está regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), por lo que quienes dan consejos de inversión deben estar respaldados por el organismo.

Una de las grandes barreras para empezar es la idea de que hace falta mucha plata. No es así. Hoy se puede comenzar con $1000, y lo importante es la periodicidad, ahorrar e invertir de a poco. Quien junta US$100 por mes durante varios años termina con un capital interesante. Y cuando el monto no es significativo, probar es también una forma de ganar educación financiera.

Ahorrar e invertir no son decisiones opuestas. Primero hay que ordenar las cuentas y generar un ahorro, y después decidir qué parte debe quedar disponible y qué parte puede empezar a trabajar para los objetivos. Para empezar a invertir, lo más importante probablemente no sea cuánto dinero se tiene, sino contar con una estrategia.