¿Trámites imposibles? Tras la disolución de AFIP, se vienen más “apagones”, un paro y se aceleran jubilaciones

La AFIP dejó hoy de existir. Con la intención de eficientizar el organismo, en su lugar el Gobierno creó ahora la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Ante el anticipo oficial del achicamiento previsto de la estructura y la plantilla, los gremios anunciaron que la semana que viene sumarán “apagones informáticos” y realizarán un paro general el miércoles, el mismo día en que se llevará adelante un fuerte paro de transporte contra la política de Javier Milei.

Además, según anticiparon fuentes en el organismo a LA NACION, en medio de los fuertes ruidos que generó la decisión de la Casa Rosada, se han acelerado los pedidos de jubilación de muchos trabajadores que están en edad. “Quieren aprovechar la gratificación; tienen miedo a que se las saquemos”, dijeron en Presidencia por los 20 sueldos que tienen como derecho, según el convenio colectivo, los trabajadores que se retiran de la ahora ARCA.

En las últimas horas, los rumores habían inundado las redes. Se habló de 1000 jubilados en un día o de más de 500 en tres días. En la AFIP negaron esas versiones, aunque reconocieron que los pedidos se aceleraron esta semana.

Dentro del organismo contaron que hasta septiembre inclusive se habían ido 800 agentes de la AFIP. En octubre estimaban unos 200 más. “Seguramente tengamos un buen número en noviembre y diciembre, unos 300 entre ambos meses en la medida que siga el ruido interno y externo”, contaron a LA NACION. En la AFIP se intima a los hombres y mujeres a los 65, pero las mujeres a partir de los 60 ya pueden optar por su jubilación en la medida que tengan los años de aportes.

En ese contexto y luego de la oficialización de las medidas en el Boletín Oficial, los gremios se pusieron en estado de alerta. “La disolución de la AFIP es un premio a los evasores que están cumpliendo con su rol y con sus manifestaciones de destruir el Estado. Nosotros estamos muy preocupados por la fuente de trabajo; las vamos a defender tanto con lucha sindical como por la vía de la Justicia”, anticipó a este medio Pablo Flores, secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip). Sobre los apagones informáticos (ya hubo dos esta semana) contó que la página funciona, lo que no hay son trámites detrás del mundo web. “Los trabajadores apagan y no tramitan”, aclaró.

La medida será acompañada por el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara), que hizo esta mañana una asamblea de trabajadores. “En el encuentro, se expuso sobre la falta de conducción en el organismo, la ausencia de información ante los requerimientos realizados por las organizaciones sindicales, el nivel de improvisación de los anuncios realizados, y, fundamentalmente, el impacto que los mismos vienen causando en todos los trabajadores aduaneros. A todo ello, se suman a los altos niveles de agresividad que los trabajadores de aduana sufren por parte de los distintos actores políticos que, acompañados de calumnias e injurias, pretenden instalar en la sociedad un concepto absolutamente errado sobre sus salarios y una mirada estigmatizante sobre sus funciones”, estimó un comunicado.

“Desde la Unión del Personal del Superior de Administración Federal de Ingresos Públicos [Upsafip] rechazamos el decreto dictado en el día de la fecha por el Gobierno que disuelve la Administración Federal con todas las consecuencias graves que trae esa disposición. La AFIP es el órgano profesionalizado más importante del Estado Nacional argentino, mejor capacitado y con las mayores herramientas. No podemos atacar al fisco. Nosotros necesitamos, no que echen personal, que traigan personal. Estamos con la misma planta desde hace casi 30 años. Acá nos sobra un solo empleado y no hay un solo ñoqui. Iremos a la Justicia para hacer valer los derechos de los trabajadores y vamos a parar vía amparo toda esta locura que ha generado el Gobierno”, dijo a LA NACION, Julio Estévez, secretario general de Upsafip.

La decisión tomada por ambos sindicatos es realizar un apagón informático y asambleas el lunes y martes entre las 10 y las 14, y un paro de actividades el miércoles 30 de octubre “durante el horario de la jornada hábil de cada sector, con presencia en los lugares de trabajo, apagón informático y asambleas”, indicaron los gremios.

La disolución y el nacimiento

El Gobierno formalizó la disolución de la AFIP y la creación de ARCA. Así -aseguraron en la semana desde el Ejecutivo- se ahorrarán alrededor de $6400 millones, mientras que se reducirán las autoridades superiores en un 45% y los niveles inferiores de la estructura actual en un 35%. Además, se despedirán unos 3100 empleados que, según adelantaron, ingresaron de manera irregular durante la última gestión. Esto implica una eliminación del 34% de cargos públicos.

“Con el objeto de eficientizar los aspectos vinculados con la aplicación y fiscalización del régimen impositivo, aduanero y de la seguridad social, deviene necesario disolver la AFIP y crear ARCA como ente autárquico actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, que, con una estructura simplificada, contribuirá a optimizar su operatividad, garantizando una mayor especialización y eficiencia en la ejecución de sus funciones”, indicó el decreto 953/24 hoy en el Boletín Oficial.

Según consideró el Poder Ejecutivo, a lo largo de los últimos años, la AFIP se ha “sobredimensionado tanto en su estructura organizacional como en la multiplicación de sectores que no desempeñan, estrictamente, funciones esenciales”.

Si el Gobierno no fuerza una conciliación obligatoria, el miércoles próximo ya estaba previsto un paro nacional de transporte. Esa medida nació como un rechazo -directo a la intención oficial de privatizar Aerolíneas Argentinas.

La medida de fuerza, “en rechazo al ajuste impulsado por Javier Milei”, afectará el normal funcionamiento de trenes, aviones, camiones, barcos y la actividad portuaria. Los impulsores del reclamo no descartan que se sumen los colectiveros de la UTA, que tienen su paritaria empantanada y lejos de un acuerdo. El paro de transporte se confirmó después de una reunión en la sede del sindicato de los camioneros, que encabeza Moyano, escoltado por su hijo Pablo, número dos del gremio e integrante del triunvirato de mando de la CGT. Participaron del encuentro Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad) y Pablo Biró (APLA), entre otros.

Los gremios ratificaron el paro “en reclamo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza”.

