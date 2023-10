El pasado martes 26 de septiembre se llevó a cabo la tercera edición del Hispam Digital Forum, un evento liderado por Telefónica que convocó a empresas líderes en tecnología para debatir sobre la digitalización y automatización a futuro.

Según la última encuesta de Adopción Digital de Movistar Empresas, el 85% de las compañías argentinas incrementarían su presupuesto para la transformación digital. A partir de este nuevo paradigma que llegó para reivindicar la cultura de trabajo, la compañía realizó la tercera edición del Hispam Digital Forum con el objetivo de compartir y debatir los aspectos de mayor interés sobre las nuevas tendencias digitales.

Movistar invitó a diferentes voceros del universo tecnológico para dialogar acerca de la temática y aprender unos de otros. El evento se dividió en cuatro bloques: “Los desafíos de la innovación”, “La aceleración digital de las empresas”, “Una ventana al futuro: tendencias digitales y metaverso” y “De la cancha al código: cómo la tecnología está cambiando el deporte de alto rendimiento”. Los speakers que le dieron voz a cada tópico fueron:

Santiago Barca, Director B2B de Movistar Empresas.

Marcelo Tarakdjian, CEO de Movistar Argentina.

Roberto Alexander, CEO de IBM Argentina.

Juan Vicente Martin, Director de B2B Hispam de Movistar Empresas.

Verónica Nohara, CEO de Minera Don Nicolás.

Jorge Berdasco, CFO de Santander.

Carlos Belloni, CTxO de Grupo DESA.

Julieta Schulkin, periodista y autora del libro #VueltaporelMetaverso.

Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, creador del Dow Center y ex basquetbolista profesional.

A su vez, el Hispam Digital Forum contó con el apoyo de empresas como Huawei, Fortinet, Samsung, Microsoft, Hiperpbx, Nokia, Wise Cx, ITCOM, y LG.

Frases que dejaron su huella

Marcelo Tarakdjian, CEO de Movistar Argentina, comentó que existen tres factores claves para comprender la transformación digital: “La conectividad, las rutas digitales y la agilidad de adopción de nuevas tecnologías”.

Además, brindó consejos para atravesar dicha transformación sin sentirse abrumado por el cambio: “La tecnología se compra, pero para que se haga realidad dentro de los procesos hay que adaptarla y es acá donde aparecen las personas. Se torna clave que la transformación atraviese a toda la compañía y no específicamente a un área. Hay que lograr que todas las áreas piensen, primero, digitalmente. Para aquellos que están liderando este tipo de iniciativas dentro de su empresa, tienen que comprender que esto implica un cambio cultural. Existirán las frustraciones, pero cuando hacés un zoom y mirás de lejos, tiene sus frutos”.

En la misma línea, Roberto Alexander, CEO de IBM Argentina, coincidió: “La transformación cultural es clave. La tecnología viene a resolver problemas reales, no es un tema únicamente del área de IT, sino que de toda la compañía. Mi primer consejo es animarse e inspirar a toda la compañía a sumarse al cambio. Luego, acompañar este proceso con proveedores confiables”.

Por su parte, Carlos Belloni, CTxO de Grupo DESA, agregó: “Cambiar es difícil, hay mucha gente que supone que ´¿Para qué cambiar si no está roto?´. Uno entra al proceso y no sabe cuándo termina, el gran habilitador es un sponsoreo fuerte y la gran conciencia de que no acaba el proceso”.

“En Argentina tenemos talentos para seguir avanzando. Creo que los equipos ágiles y unificados van a acelerar más la transformación”, aseguró Jorge Berdasco, CFO de Santander.

En cuanto a la minería, Verónica Nohara contó que es una industria que compite por los recursos humanos ya que el esquema de trabajo consiste en estar 14 días fuera de casa. Es este mismo esquema el que genera una de las principales barreras para que haya mujeres en la industria. “Cuando uno cambia el paradigma, la gente está dispuesta a embarcarse en el camino de la automatización. Estamos trabajando en la digitalización de procesos, la minería necesita avanzar en este aspecto.”, sentenció.

El deporte, sin dudas, es otra de las industrias testigos de la transformación digital. Fue nada más y nada menos que “Pepe” Sánchez el encargado de indagar sobre esta temática: “El deporte tuvo dos grandes revoluciones en el último tiempo: el sport science (ciencia del deporte) y el data analytics (táctica y datos), pero nunca podemos dejar de lado el comportamiento humano”.

Por último, Juan Vicente Martín Fontelles, Director B2B Telefónica Hispam, dijo: “Según proyecciones de Gartner al 2022, hoy Argentina ocupa la cuarta posición en Hispanoamérica en términos de tamaño de mercado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los servicios digitales representan 30% del total del gasto TIC de Argentina, tres puntos por encima de la región y se estima que crecerá 18% el próximo año. Sin dudas, la digitalización e innovación son las claves para la sostenibilidad de las empresas”.

El camino hacia la digitalización en Argentina

Movistar Empresas tiene una clara apuesta por conectar la industria del país. Esto se demuestra con el crecimiento de 12.7% en accesos machine to machine (M2M) del primer semestre del 2023 en comparación al 2022. Movistar Empresas lidera la conectividad M2M con Kite, plataforma de internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) de conectividad gestionada.

Desde su lanzamiento en Argentina en 2014, Kite se convirtió en una herramienta fundamental para la digitalización y modernización de las empresas, ya que simplifica la gestión de la conectividad de dispositivos al proporcionar información detallada sobre su uso y ubicación, así como mapas de calor y geolocalización.

Academia de Innovación

Durante este 2023, Movistar Empresas presenta la segunda versión de la Academia de Innovación. Se trata de un programa de capacitación sin costo que busca potenciar el empoderamiento digital para las pymes y emprendimientos de la región.

En 2023, la Academia de Innovación pone a disposición una amplia biblioteca con más de 20 clases gratuitas bajo demanda con temas que van desde Marketing Digital, Digitalización de Procesos de Atención, Venta, Operación, Logística y Ciberseguridad, así como cursos sobre las últimas tendencias tecnológicas como son el uso de Big Data, inteligencia Artificial, Realidad Aumentada y Blockchain.

Movistar Empresas dio comienzo a este nuevo proyecto como una respuesta a las necesidades actuales de capacitación de las pymes y emprendedores. Según la Encuesta de Adopción Digital de Movistar Empresas del 2022, el 68% de las pymes decidió capacitar a sus empleados para desarrollar habilidades digitales, tendencia que este año se mantendrá.

