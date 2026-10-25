Tres exámenes para los mercados en el cierre de octubre

La última semana del mes llega cargada de eventos que pondrán a prueba el pulso del mercado. Mañana lunes se conocerá el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella, un indicador que suele funcionar como termómetro de la intención de voto. Tras la fuerte suba de agosto (+6,4%) y la caída de septiembre (-5,9%), el dato permitirá evaluar si la confianza logra recuperarse. Más allá de estos vaivenes, la aprobación del Gobierno se mantiene en torno al 40% desde mayo.

Una letra dollar linked y su precio

El martes será el turno del fixing de la letra dollar linked D30O6. Tras un canje exitoso que absorbió el 72,8% del stock, el monto en circulación se redujo a US$1452 millones. Históricamente, las jornadas de fixing suelen concentrar una mayor presión cambiaria. Para evitar una suba del tipo de cambio, el BCRA suele moderar sus compras de divisas (como ocurrió en julio y septiembre: “sin intervención”), mientras que el Tesoro también ha llegado a vender, como hizo en julio o en septiembre.

La dinámica cambiaria capta la atención

Más allá de estos eventos puntuales, el mercado cambiario muestra una dinámica que merece atención. El BCRA aceleró las compras de reservas mientras el dólar se mantiene estable, sin señales de que esa calma dependa de una oferta sostenida de cobertura cambiaria. En otras palabras, las compras de divisas conviven con un tipo de cambio que parece ganar autonomía. Las adquisiciones acumuladas en 2026 ascienden a casi US$15.800 millones, el mayor número del que se tiene registro.

El miércoles, licitación del Tesoro

Por último, el miércoles llegará la última licitación del Tesoro de octubre. Tras el canje, los vencimientos previstos para la subasta se redujeron de $16,8 billones a $10,9 billones, de los cuales $9,76 billones están en manos privadas. La atención estará puesta en el menú de instrumentos y en la estrategia de financiamiento que presente el Gobierno. En la licitación anterior, para retomar la extensión de duration del stock de deuda en pesos, el Tesoro dio un rollover del 136%, es decir, “absorbió” $1,75 billones.

La autora es economista de PPI