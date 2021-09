Últimos números: cuál es la distancia entre una familia pobre y otra de clase media

El 69,9% de los argentinos tuvo un ingreso mensual medio de $25.351 o menos en el segundo trimestre de este año. En el mismo período, el costo promedio de la canasta básica total, que marca la línea de pobreza, se ubicó en $20.916 por persona. Los datos se desprenden del informe de la Encuesta Permanente de Hogares sobre la Distribución del Ingreso realizada por el Indec y publicada ayer.

El 58,6% de la población percibió algún tipo de ingreso. El promedio per cápita fue de $26.021 por mes, mientras que la mediana fue menor: $19.200. La equidad de género, una vez más, estuvo ausente pese al relato oficial: los hombres tuvieron un ingreso medio de $51.916, mientras que el de las mujeres fue de $36.025. Por estrato social, el ingreso del más alto fue de $63.600; el del medio, $23.819, y el del bajo, $9441.

”Tomando en cuenta el último mes del segundo trimestre, en el que el valor de la canasta básica alimentaria se ubicó en $9195, alrededor del 20% de las personas se encontraron con ingresos menores a la línea de indigencia. No quiere decir que lo sean, pero sus ingresos, sí”, analizó Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

”Los ingresos están muy menguados. En el análisis del ingreso per cápita familiar por decil, se ve que hasta el 50% tiene un ingreso de $21.254 y, en el mismo período, la canasta básica total fue un poco menor a $21.000. Esto explica por qué el 50% de la población esta debajo de la línea de la pobreza. En el decil 6, el ingreso medio fue de $25.351. Es decir que la distancia entre una familia pobre y una de clase media es de $4000 pesos nada más”, señaló Jorge Colina, economista de Idesa.

En el período analizado se registraron 8,7 millones de personas asalariadas, cuyo ingreso promedio fue de $47.232, mientras que el de los no asalariados fue de $38.236.

El 50% de las personas ocupadas registraron un ingreso mediano de $35.000. “Entre el 30% y el 35% ganó menos que el salario mínimo, vital y móvil del final del período: en junio fue de $25.572″, explicó Agustín Salvia.

Cerca del 20% de las personas se encontraron con ingresos menores a la línea de indigencia.

El 76,5% de los ingresos fueron laborales, mientras que el 23,5% fueron no laborales, que incluye jubilaciones y pensiones, alquileres, cuotas de alimentos o ayuda en dinero de otros hogares, subsidios o ayuda social del gobierno, entre otros. El peso de los ingresos no laborables fue más importante en los deciles más bajos. Representó el 66%. En los de mayor ingreso, implicó el 11,7%.

”La cantidad de personas no ocupadas por cada 100 ocupados fue de 40, en tanto la cantidad de no perceptores de ingreso por cada 100 perceptores fue de 70. Estas relaciones, según el ingreso per cápita familiar, son mayores en los deciles más bajos. Por ejemplo, para el decil 1, estas relaciones son 310 y 168, respectivamente, mientras que en el caso del decil 10, los valores correspondientes son 49 y 26″, explicaron en el organismo oficial.

La suma de los ingresos para el total de la población fue de $751.289 millones, un aumento del 62,4% en comparación con el mismo trimestre de 2020. A su vez, el 10% más pobre generó el 1,6% del total mientras que el 10% más rico explicó el 32%.

El informe evalúa la distribución del ingreso entre los deciles de la población. En el segundo trimestre de este año, los ingresos del decil más rico fueron 16 veces más altos que los del más pobre.

”El coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,434 para el segundo trimestre de 2021, mientras que en el mismo trimestre de 2020 fue de 0,451, lo que muestra una disminución de la desigualdad. En la comparación interanual, la brecha de la mediana se redujo tres puntos con respecto al segundo trimestre de 2020. Respecto al último trimestre sin aguinaldo (cuarto trimestre 2020) bajó dos puntos.

Este jueves, el Indec publicará el informe de Incidencia de la pobreza e indigencia para los primeros seis meses del año. Según los especialistas, en el primer trimestre se habría registrado una mejora en los niveles, frente al 42% de 2020, debido a los bonos, aguinaldos, aumentos y la reactivación económica con la apertura de las restricciones. Sin embargo, el segundo trimestre no contó con estas mejoras. Según Salvia, se espera que la cifra se ubique cerca de 41%.