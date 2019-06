Crédito: Captura TV

16 de junio de 2019 • 15:53

El Gobierno investiga qué pasó, y no descarta ninguna posibilidad. Así lo hizo saber el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, ante una consulta por el apagón que afectó a la Argentina y Uruguay desde las 7.07 de la mañana de este domingo. "En este instante no descartamos ninguna posibilidad, pero no creemos la del ciberataque. Al menos no está dentro de las alternativas primarias que se están considerando, aunque sería apresurado de mi parte decir qué ocurrió", dijo Lopetegui, en conferencia de prensa. La hipótesis surgió ante la consulta de una periodista de Bloomberg.

Sin descartar ninguna opción, en la secretaría esperarán los primeros informes que llegarán dentro de los 48 horas, y que serán ampliados en un plazo de "una semana a 10 días". "Así podremos saber dónde fue la falla y habrá sanciones", explicaron.

"A las 7.07 se produjo una falla en el sistema de transporte del Litoral, fallas que se producen con asiduidad y no son anormales o extraodinarias. Lo que es anormal es la cadena de acontecimientos que llevó a la desconexión total", afirmó Lopetegui y aclaró que esa desconexión total se produce de forma automática con lo cual no hubo ninguna alerta porque no la puede haber.