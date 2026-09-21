Un gas contaminado en un interruptor sería la causa del apagón que dejó a oscuras a más de 2 millones de personas

Eran casi las 20 del sábado cuando, en cuestión de segundos, parte del norte porteño y del conurbano bonaerense quedó a oscuras. Edificios enteros sin luz, semáforos apagados en avenidas como Cabildo y Santa Fe, y comercios que tuvieron que cerrar antes de hora. El apagón, que comenzó alrededor de las 19.45 y se extendió por más de dos horas, tuvo su origen en un equipo que, según la explicación oficial, no respondió cuando debía hacerlo.

En el pico del corte, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) —exENRE— registró casi 520.000 clientes de Edenor y cerca de 78.000 de Edesur sin suministro. Si se considera que en cada hogar viven en promedio unas cuatro personas, el apagón afectó a más de 2 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El servicio empezó a normalizarse después de las 21.30 y, según Edenor, quedó restablecido en su totalidad esa misma noche.

Ayer por la tarde, la distribuidora que abastece el norte de la ciudad y del Gran Buenos Aires informó que la interrupción fue consecuencia de una falla en un interruptor de 220 kilovolts (kV) en la subestación Malaver, ubicada en el partido de San Martín.

En la compañía, controlada por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, lo atribuyen a una falla propia del equipo. “Como cualquier máquina que tiene una falla mecánica. Se repuso rápido y no es esperable que haya reiteraciones”, señalaron fuentes de la empresa. Según esa explicación, tras la falla del interruptor actuaron las protecciones del sistema para evitar males mayores, y luego el suministro se fue reponiendo de manera escalonada. “No ha pasado en cinco años y no tiene por qué repetirse. Estamos investigando la cuestión técnica con los especialistas”, agregaron.

Edificios a oscuras en Vicente López; el servicio empezó a normalizarse después de las 21.30 Marina Espeche

En el Gobierno dieron más precisiones. Según fuentes oficiales que prefieren mantenerse en reserva, el problema estuvo en el interruptor L46, cuyo gas se encontraba contaminado. Este tipo de equipos funciona con hexafluoruro de azufre (SF6) a alta presión, un gas que actúa como aislante y permite que el interruptor abra o cierre una instalación de manera segura. De acuerdo con esa versión, cuando terminaron las tareas de mantenimiento e intentaron volver a cerrarlo, el interruptor no respondió, y eso desencadenó la salida de servicio del resto de las instalaciones.

Es decir, no fue un error humano, sino un problema de una instalación que, cuando se quiso cerrar, no cerró como correspondía. La presión del gas se mide habitualmente como parte del mantenimiento de estos equipos, por lo que el Enrege buscará determinar desde cuándo ese interruptor no tenía una revisión. Una de las posibilidades que se analizan es que un mantenimiento programado se haya postergado por algún motivo.

Posibles sanciones

La pregunta que sigue a cualquier apagón masivo es si habrá sanciones. En el Enrege aseguran que sí, aunque los tiempos administrativos no suelen acompañar la urgencia de los reclamos. “Seguramente habrá sanciones, como hacemos permanentemente sacando sanciones sobre calidad de servicio y por cuestiones de seguridad pública. Pero requiere seguir un procedimiento”, señalaron fuentes del ente.

En Belgrano, sin alumbrado público durante el apagón del sábado por la noche Marina Espeche

Por ahora, el expediente todavía se está armando. El caso se analiza en un “grupo de crisis” integrado por directores y técnicos del Enrege y de las empresas, que pidió informes técnicos y solicitará información a Cammesa, la compañía a cargo del despacho de energía eléctrica, para reconstruir los momentos previos al corte e identificar responsabilidades. Recién con ese material se podrán aplicar las penalidades previstas en el reglamento de suministro. Son procesos que suelen demorar meses hasta que las multas quedan firmes y se trasladan a los usuarios como bonificaciones en la factura.

El apagón ocurre en momentos en que el Gobierno impulsa inversiones para reducir los cortes de luz, luego de dos décadas en las que, según la Secretaría de Energía, no se realizaron las obras necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda.

En el AMBA, la principal apuesta es el programa AlmaGBA, que adjudicó 713 MW de almacenamiento en baterías en nodos críticos de las redes de Edenor y Edesur, con una inversión estimada superior a US$540 millones, que estarán operativas este verano. En julio, además, el Gobierno adjudicó la licitación AlmaSADI, por 700,5 MW y una inversión de US$700 millones, para reforzar con baterías el sistema eléctrico en el resto del país.