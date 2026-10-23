Un megaproyecto de cobre en Salta pedirá entrar al RIGI con una inversión inicial de US$4200 millones

En la Puna salteña se encuentra uno de los mayores yacimientos de cobre sin desarrollar del mundo. Esta tarde, el directorio de First Quantum Minerals viajará hasta allí para sesionar al pie de Taca Taca, el proyecto que la compañía prevé presentar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) antes de fin de año, con una inversión inicial de US$4200 millones que podría alcanzar los US$5250 millones.

Así lo confirmó hoy el canciller Pablo Quirno, tras recibir al CEO de la empresa, Tristan Pascall, y a miembros del directorio encabezados por su presidente, Kevin McArthur. Según detalló el funcionario en sus redes sociales, el proyecto generaría hasta 4000 empleos durante la construcción y 2000 en la etapa de operación. “Cuando un directorio global elige reunirse en nuestro país, el mensaje es claro: la Argentina volvió al mapa de las inversiones estratégicas globales”, escribió.

Quirno definió al cobre como un mineral crítico para la electrificación energética global, ya que es indispensable para fabricar autos eléctricos, tender redes y construir centros de datos. “La Argentina tiene el recurso, reglas claras, estabilidad macroeconómica, las capacidades y la voluntad de ser socio confiable de Occidente”, agregó.

Taca Taca apunta a procesar 40 millones de toneladas de mineral por año en su primera fase, con posibilidad de expansión posterior. Una vez en funcionamiento, producirá alrededor de 291.000 toneladas de cobre anuales durante sus primeros 10 años, en una mina con una vida útil estimada de 35 años.

El canciller Pablo Quirno recibió al CEO de First Quantum, Tristan Pascall, y a miembros del directorio de la minera @pabloquirno

“Taca Taca es uno de los activos de cobre sin desarrollar más importantes del mundo, y el estudio actualizado reafirma su potencial como mina de larga duración, con una relevante producción de oro y posicionada en el primer cuartil de la curva de costos global”, dijo Pascall en febrero, cuando la empresa presentó su informe técnico más reciente.

En abril, el proyecto sumó un respaldo clave para su financiamiento. La Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo de inversión privada del Grupo Banco Mundial, firmó un acuerdo con First Quantum para alinear Taca Taca con sus estándares de sostenibilidad ambiental y social, lo que fortalece su posición para obtener deuda. La compañía considera que se trata de su proyecto con mayor probabilidad de desarrollo en el corto plazo y el primero de cobre a gran escala en Salta.

“La alianza con IFC representa un respaldo a los méritos del proyecto Taca Taca y de la Argentina como jurisdicción minera emergente, respaldada por las recientes reformas económicas destinadas a atraer inversión extranjera directa sostenible y a largo plazo”, señaló entonces Pascall. Desde el organismo, la gerente de País para la Argentina, Manuela Adl, explicó que el objetivo es ayudar a alinear las grandes inversiones con los estándares internacionales y que los recursos minerales críticos del país beneficien a su población, en especial a través del desarrollo de cadenas de valor que generen empleo.

El cobre, todavía en el papel

La Argentina tiene la cuarta mayor reserva de cobre del mundo y la tercera de litio, dos minerales centrales para la transición energética y la fabricación de baterías. Sin embargo, sus trayectorias son muy distintas. Mientras el litio ya se exporta a gran escala, el cobre todavía espera que sus grandes proyectos pasen del papel a la producción.

Entre enero y agosto de este año, las exportaciones de litio alcanzaron US$1467 millones, un 191% más que en igual período de 2025, según la Secretaría de Minería. En ocho meses, el país ya superó los US$914 millones que vendió en todo el año pasado.

El directorio de First Quantum sesiona hoy al pie del proyecto, que prevé una inversión inicial de US$4200 millones Lugares

Parte de ese crecimiento se apoya en el RIGI. El primer proyecto minero aprobado fue Rincón, de Rio Tinto, en Salta, por US$2724 millones, seguido por Hombre Muerto Oeste, de la australiana Galan Lithium, en Catamarca, por US$217 millones. El Gobierno rechazó, en cambio, el pedido de Mariana, de la china Ganfeng, porque no cumplía con las inversiones mínimas exigidas.

Con una inversión inicial de US$4200 millones, Taca Taca superaría en monto a Rincón. Si el proyecto avanza, Salta sumaría a su cartera de litio su primera gran mina de cobre.