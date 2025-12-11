Una consultora anticipa crecimiento para casi todos los sectores el año próximo

Según un informe del ABECEB, una empresa de consultoría privada con sede en la Argentina, se prevé que todos los sectores económicos crezcan en 2026, dado que tanto el PIB como el consumo privado crecerán un 4% el próximo año.

Aunque el grado de desarrollo variará entre los distintos sectores, la empresa señala que los orientados a la exportación serán el principal motor del crecimiento, mientras que los centrados en el mercado interno crecerán de forma más moderada.

En términos de crecimiento comparativo, la producción de petróleo experimentará el mayor aumento, con un 16,9%, tras haber crecido ya un 13,7% en 2025. Además, la construcción crecerá considerablemente, un 12,1%, tras el 8,4% de este año.

También, afirma que “La producción automotriz crecerá 5,7% y la industrial, 2,5%”. Además, los servicios basados en el conocimiento también experimentarán un crecimiento el próximo año, con un aumento del 3%, equivalente a US$9.785 millones, tras crecer un 6,4% este año.

Shutterstock

Según el informe, esto puede atribuirse a que “La adopción acelerada de IA potencia su productividad y la generación de empleo calificado.” Sin embargo, aunque el sector puede escalar con una economía estable, deberá enfrentar costos elevados, competencia global y cuellos de talento e infraestructura para sostener el ritmo.

Asimismo, como señaló la directora de Operaciones de ABECEB, Natacha Izquierdo, “el proceso de reconversión sectorial no está terminado, aunque podría aliviarse con la agenda de reformas, tributaria y laboral, cuyo impacto será gradual: acotado en 2026 y más visible hacia el mediano plazo”.

En cuanto al consumo privado, se espera un nuevo récord histórico para el próximo año, con un crecimiento del 4%. Según ABECEB, este aumento del consumo se debe al incremento de los salarios reales y a una mayor disponibilidad de crédito. Sin embargo, Izquierdo destacó también que “aun así, persistirá el desacople entre demanda e industria: el nivel de producción seguirá aproximadamente un 4% por debajo de 2023, reflejo de la presión competitiva de las importaciones y de la lenta recuperación de algunos sectores manufactureros”.

“En síntesis, 2026 combinará continuidad en el liderazgo exportador con señales de recuperación en industria, consumo y construcción, aunque todavía dentro de un proceso de adaptación que exige mejoras de productividad, escala y financiamiento para consolidar un crecimiento más homogéneo”, concluyó Izquierdo.

En cuanto al crecimiento en 2025, la empresa señala que este se vio impulsado principalmente por las exportaciones, concretamente en los sectores agrícola, energético y minero. Sin embargo, algunos mercados nacionales también experimentaron un crecimiento notable este año.

El mercado inmobiliario ha sido el más activo de este año en comparación con la última década. Las escrituras de propiedad superaron los niveles de 2017, mientras que el poder adquisitivo, medido en metros cuadrados, se sitúa ahora un 3% por encima del máximo alcanzado en 2018.

En cuanto al mercado automovilístico, en la misma línea, los patentamientos cerrarán 2025 en torno a 615.000 unidades, lo que representa una suba interanual del 49%, el mejor registro desde 2018. No obstante, señaló también que “la contracara es el estancamiento de la producción nacional, que perdió participación frente a vehículos importados, los principales motores del crecimiento”.