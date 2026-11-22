La economía, los mercados y la política registran un nivel de stress y de desconfianza de tal magnitud que, como muestra la historia, no se sale de esta situación sin un golpe de timón importante. Dejados a su suerte, estos procesos no conducen a una economía en crecimiento, y muchas veces terminan en crisis.

En primer lugar, el stress y la falta de confianza se ven en el mercado de bonos en dólares. No es solo que el riego país subió desde cerca de 400 puntos básicos (4% por encima de lo que paga un bono similar del Tesoro de los Estados Unidos) a inicios de julio a más de 1000 puntos este viernes. Además, como es de esperar a estos niveles de riesgo, la curva de rendimientos se invirtió. ¿Qué significa esto? En tiempos normales, los bonos de corto plazo pagan una tasa de interés menor que los de largo plazo, dados los riesgos incrementales que conllevan estos últimos; se dice que la curva de rendimientos tiene una pendiente positiva. Lo contrario ocurre cuando el mercado percibe que una situación de impago o reestructuración de la deuda es más probable en el corto plazo; la curva toma una pendiente negativa. Hoy los bonos de la Argentina de corto plazo pagan más del 18%, mientras que los más largos rinden alrededor de 14%.

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La suba de rendimientos trae aparejados varios problemas en los mercados financieros y para la economía real. En el mercado dan por sentado que disparó el pedido de aumento de garantías que le exigen al Banco Central por los US$6000 millones que tiene de repos, que son préstamos que se dan con garantía de bonos, lo que causó una reacción brutal en el mercado el 5 de noviembre. Al mismo tiempo, las tasas de los instrumentos de cobertura por default, llamados CDS (Credit Default Swaps), se dispararon como solo se ve en momentos de altísimo stress financiero. En el mercado suponen que detrás de este movimiento estuvieron los bancos que dieron préstamos con garantías del BID y del Banco Mundial, buscando cubrir su riesgo.

En condiciones así, es difícil pensar que la Argentina pueda obtener mucho más crédito bilateral; su costo en términos de colateral requerido se volvió muy elevado. Ronda además la pregunta: en este contexto de stress de la deuda, ¿las calificadoras de riesgo se quedarán quietas? Para la economía real el impacto es obvio: con tasas tan elevadas, las decisiones de inversión se dilatan.

En el mercado de bonos en pesos el stress es menos evidente, pero no está ausente. Las tasas de los bonos en pesos se mantuvieron bastante estables, pero la sangría viene por el lado de la brecha cambiaria, que rozó el 12%, frente a cerca del 4% en julio y cerca del 6% en octubre. Es decir, los rendimientos medidos en dólares puestos afuera del país sí están cayendo. Esta suba debe obedecer a empresas, que están sujetas al cepo, que están sacando fondos del país, porque no hubo cambios regulatorios en las semanas recientes.

En la bolsa, la destrucción de valor es brutal. El precio de las acciones argentinas retrocedió entre el 20% y el 50% desde los primeros días de julio. El valor de las 10 empresas más importantes del país cayó en más de US$46000 millones. Esto hace a dichas empresas más difícil atraer capital o emitir deuda en el mercado, y por lo tanto afecta la tasa de inversión de la economía.

Estos movimientos se dan en el contexto de un deterioro importante de las condiciones externas que enfrenta la Argentina. Todos los bonos considerados riesgosos del mundo, entre los cuales están los de la Argentina, vieron sus tasas subir fuertemente en los últimos meses. La presión se extendió a las monedas de los países emergentes estos días. A esto se sumaron también algunos problemas idiosincráticos: el triunfo de Lula en la elección de Brasil y la falta de claridad sobre la extensión del ajuste fiscal que implementará llevaron al real a depreciarse de 4,97 antes de la elección a 5,90 esta semana pasada, poniendo presión sobre el peso.

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La reacción exagerada que todos estos movimientos tienen sobre los activos financieros y la economía argentina se deben en parte a la percepción de un mayor riesgo de reelección, en parte a nuestra historia, y en parte a los errores cometidos por el equipo económico. Si el Gobierno hubiese emitido deuda cuando tuvo ventanas de oportunidad de hacerlo barato, en enero y/o julio, se hubiese ahorrado parte de estos problemas. Y si hubiese aprovechado el sistema de bandas cambiarias para que nos vayamos acostumbrando a la flotación del peso, para arriba o para abajo según las circunstancias, en lugar de hacerlo comportar como si el crawl del 1% mensual continuase, la presión que tuvieron las monedas emergentes se habría canalizado con una depreciación del peso en el mercado oficial, sin mayor impacto en la inflación, en lugar de mayor presión sobre los mercados paralelos, que por su menor profundidad exacerban los movimientos.

Pero los errores no terminan ahí, y están afectando la credibilidad del equipo económico. El BCRA manejó mal la liquidez previa al fin de semana extra largo de la visita del Papa León XIV, y las tasas volaron. Esta incertidumbre sobre la tasa de fondeo lleva a los bancos a ser más cuidadosos al otorgar préstamos, o a cubrirse subiendo su tasa, atentando contra la recuperación de la actividad y el consumo. Además, alrededor del 5 de noviembre el Gobierno salió a recomprar bonos en pesos que vencen después de las elecciones de 2027, que habían sido costosamente colocados en los meses anteriores, utilizando para ello más de 2 billones de pesos. Los depósitos del Gobierno en pesos bajaron de 8,8 billones a 5 billones en un par de días. ¿Quizás querían con esto bajar las tasas de esos bonos que recompraron, para después poder emitir deuda que venza después de las elecciones? La cuestión es que en la licitación siguiente casi todos los bonos que emitieron vencen antes de las elecciones. Es decir, se tiraron más de 2 billones de pesos, que el Gobierno necesita imperiosamente para comprarle dólares al BCRA para pagar los US$4100 millones que vencen a principios de enero. Al 17 de noviembre, el Gobierno tenía solamente US$158 millones en depósitos en dólares.

La pérdida de credibilidad se acrecienta cuando estas acciones desconcertantes se comparan con las declaraciones rimbombantes que hace el ministro Luis Caputo sobre los dólares con los que cuenta el gobierno (diciendo que tienen “US$75.000” millones para enfrentar una corrida en 2027), sobre el estado de la economía (“Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, dicho el 14 de abril, justo cuando la economía estaba entrando en recesión), o sobre las elecciones (“para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”).

En contextos normales, la recomendación que uno haría a un gobierno es que es tiempo de cambiar el equipo económico, porque este perdió credibilidad. El problema es que todos sospechamos que las decisiones económicas más importantes no las toma el equipo económico, sino el Presidente. Y Javier Milei tiene un problema análogo al que tenía Cristina Kirchner: piensa que sabe de economía. Me explico mejor; Milei, a diferencia de Cristina, sí sabe mucho de economía, pero esta es una disciplina muy amplia. Milei tiene los conceptos básicos sobre el rol de los mercados muy claros, tuvo una presciencia fenomenal sobre la importancia del ajuste fiscal para estabilizar la economía, y es, en sus propias palabras, “especialista en crecimiento con y sin dinero”. De hecho, se encuentra escribiendo un paper académico muy interesante sobre el tema junto a Demian Reidel. Pero hay otras ramas de la ciencia económica que quizás no domine tanto, como nos pasa a todos los economistas.

En este sentido, los procesos de estabilización inflacionarios son muy complicados como para no dejarlos en mano de expertos. Y está claro que el actual proceso tiene problemas: la economía está estancada (si bien la actividad parece que creció en septiembre, habría vuelto a caer en octubre) y a la inflación le cuesta mucho caer del 2% (después del 2,2% de octubre, la inflación de noviembre podría caer solo hasta el 1,9%), al tiempo que el peso sigue muy apreciado en términos reales, y el consumo está estancado.

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El Gobierno cuenta con algunas herramientas para dar un golpe a las expectativas y quebrar la inercia negativa, aunque no demasiadas. En primer lugar, intenta con la suspensión de las PASO dar una señal de fortaleza política, al tiempo que dilata el siempre turbulento inicio del período electoral, y aumenta las chances de que el peronismo vaya dividido. Más allá de lo que pensemos del impacto institucional (en mi caso, me parece muy negativo), el mercado mira el avance de los debates y la votación con mucho interés; la suspensión de las PASO sería vista como un catalizador positivo para los activos argentinos.

También puede aprovechar la nueva carta orgánica del BCRA para traer especialistas con prestigio internacional para manejar el proceso de desinflación con mayor credibilidad. Hay una lista larga de economistas que podrían cumplir tal rol. Presento algunos a riesgo que me reten por tirarlos al ruedo sin preguntarles. Hace poco estuvo en Buenos Aires Alberto Musalem, el titular de la Reserva Federal de St. Louis. Es decir, forma parte en algunos momentos de nada menos que del comité que decide la política monetaria en los Estados Unidos. Antes de eso trabajó en la Reserva Federal de Nueva York, en el FMI, y tuvo una destacada carrera en Wall Street. Si bien nació en Bogotá, es hijo del homónimo economista salteño, y vivió un tiempo en el país, cuya problemática conoce muy bien. Hablando de economistas del Norte, otra candidata podría ser la tucumana Silvana Tenreyro, que fue miembro externo del comité de política monetaria del Banco de Inglaterra y en 2026 fue nombrada economista jefe del Fondo Monetario Internacional. La lista sigue, incluyendo varios economistas locales de prestigio. El Gobierno también podría dar más cabida a dos economistas de fuste que cuenta en sus propias filas, José Luis Daza y el asesor y experto uruguayo Ernesto Talvi.