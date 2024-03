Escuchar

Una empresa estadounidense demandó a la Argentina por no pagar el combustible del avión presidencial. En lo lo que podría ser el comienzo de un nuevo escándalo internacional para el país, Associated Energy Group (AEG), una compañía encargada de proveer combustible y mantenimiento de aviones para viajes internacionales desde el estado de Florida, denunció que el país no pagó las recargas de combustible o arreglos de la aeronave en tramos hacia la India, Sudáfrica, Estados Unidos, Perú y Panamá durante 2023 y principios de 2024.

La demanda, a la que tuvo acceso LA NACION, sostiene que “la Argentina falló y se negó a pagar el combustible y los servicios” y que por intereses y daños ocasionados a la empresa, el monto que debería desembolsar el país es de US$ 1,5 millones.

Según Sebastián Maril, el CEO de Latam Advisors, se trata de varios viajes del avión ARG-01, con y sin el expresidente Alberto Fernández. “Ahí no sabemos cuáles son los viajes del mandatario. Algunas son paradas técnicas donde el avión fue a hacer inspección o rencauchutados. El total adeudado es US$351 mil, pero por los daños que demanda la empresa piden US$1,5 millones”, explicó el especialista en diálogo con LA NACION.

Maril asegura que los servicios prestados fueron durante el gobierno de Fernández, pero AEG también tiene reclamos recientes. “La demanda también incluyó a la presidencia de Javier Milei, aunque él nunca haya usado ese avión”, agregó el CEO de Latam Advisors. “El avión presidencial tiene asignado fechas de mantenimiento arregladas previas a la asunción de Milei. Tiene un cronograma mantenido acordado por el gobierno anterior”, continuó.

🔴La empresa Texana Associated Energy Group (encargada de suministrar abastecimiento de combustible a flota de aviones) presenta demanda contra La Presidencia de la Nación por USD 350.000 en una corte del Estado de Florida.

En la demanda no se explicita las razones por las que la Argentina no pagó esas facturas. “Este Gobierno no está pagando o ni se enteró. Hay muchas cosas que pasan desapercibido, es una administración muy desordenada”, deslizó Maril sobre el mandato libertario, que asumió en diciembre.

El país todavía no fue notificado formalmente por esta denuncia. El demandante debe presentarse ante una dependencia gubernamental argentina en ese país, y a partir de allí, el Gobierno tendrá 60 días para responder por qué no pagó esas facturas. Luego, a partir de un intercambio de información entre las partes, se definirá si se irá a juicio oral o se llegará a un acuerdo para el pago.

Alberto Fernández al ser recibido por Narendra Modi en el G20

“Al tartarse de una demanda de US$1,5 millones, te molesta más como país que te inicien una demanda por la reputación que te saca, porque es algo que fácilmente gasta la Argentina en un día en la administración pública”, dijo Maril, y cerró: “Hay que ver qué responde la Argentina, a lo mejor hay algo detrás que no sabemos”.

La flota presidencial

El avión presidencial, modelo Boeing 757-256, fue una compra de la gestión de Alberto Fernández y llegó a la Argentina el 25 de mayo de 2023 a cambio de US$25 millones. Se sumó así a otros dos aviones y dos helicópteros, que componen la flota del Ejecutivo.

El helicóptero presidencial.

Desde el comienzo de la administración libertaria, Milei ha evaluado desprenderse de la flota. Pese a que -en línea con sus políticas de austeridad- el Presidente solo ha volado en aviones comerciales, el simple hecho de tener esos vehículos implica gastos por las horas de vuelo que deben mantener los pilotos y las propias aeronaves para mantenerse vigentes de acuerdo a las normas de la aeronáutica.

De hecho, este mes el avión ARG-01 deberá volar a Estados Unidos para que se le haga una revisión, conocida como “check C”, que tiene un costo de 5 millones de dólares.

Los viajes de las deudas

Johannesburgo, Sudáfrica: el viaje se realizó el 7 de septiembre de 2023 y se emitió una factura de US$ 53.286,38.

Nueva Delhi, India: el avión llegó el 08 de septiembre de 2023 y la factura es de US$ 17.522,14. En esa fecha el expresidente Alberto Fernández asistió a la Cumbre del G20.

Nueva York, Estados Unidos: la factura es por US$ 105.354,59 y el viaje se realizó el 19 de septiembre de ese año.

Chicopee, Estados Unidos: el avión llegó el 19 de septiembre a esa ciudad de Massachusetts y la Argentina debe por ese viaje US$ 22.044,85

Nueva Delhi, India: el 10 de septiembre la empresa estadounidense prestó servicios por US$ 47.882,04

Houston, Estados Unidos: el 29 de octubre el avión llegó a Texas y la factura fue de US$ 6245,15

Panamá City, Panamá: el avión llegó el 29 de octubre y la Argentina debe US$ 1465,04

Pisco, Perú: el 28 de octubre el avión presidencial pasó por esa ciudad y la factura tiene un valor de US$ 5300,91

Panamá City: ese mismo día la flota pasó por Panamá y la factura es de US$ 2865,52 por los servicios prestados

Grand Junction, Estados Unidos: el 4 de noviembre el avión recibió mantenimiento por US$ 3729,73

Houston, Estados Unidos: el avión pasó nuevamente por Texas el mismo 4 de noviembre y la factura emitida por la empresa es de US$ 6008,33

Panamá City: dos días después al avión presidencial fue a Panamá y debe US$ 2792,94

Panamá City: hay otra factura del 5 de noviembre en el mismo lugar por US$ 1275,98

Pisco, Perú: el avión volvió a Pisco el mismo día y los servicios facturados son por US$ 5128,66

Salina, Estados Unidos: el avión recibió mantenimiento por US$ 68820,70

Hay otras dos facturas por Trip Support por servicios de US$ 1245 y otra de sólo US$ 60.

