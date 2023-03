Una familia necesitó $177.063 en febrero para no ser pobre

escuchar

Para no caer en la pobreza, una familia tipo necesitó $177.063 en febrero para no ser pobre, según datos del Indec. En tanto, para no caer en la indigencia, ese mismo grupo familiar precisó, durante el mismo mes, $80.483.

El organismo distribuyó hoy los datos de la Canasta Básica Total (CBT), que sirve de piso para la pobreza. La CBT tuvo un aumento de 8,3% el mes pasado y de 111,3% en la medida interanual. La CBA subió 11,7%% en el mes y 115,1% en doce meses.

Impulsado por el aumento de los alimentos y precios regulados, el índice de precios al consumidor (IPC) marcó 6,6% en febrero y superó el 100% en la medición interanual. Los expertos anticipan que este mes se acelerará.

El incremento interanual fue de 102,5%. Se trata de la variación más elevada desde septiembre de 1991 (115%). En el primer bimestre, el IPC del Indec acumula ya un alza de 13,1%. Los precios de los alimentos –impulsados principalmente por la suba de la carne, que mostró avances de más del 30%– se dispararon un 9,8%.

Tanto la CBA como la CBT ya venían marcando variaciones mensuales y anuales más importantes que el índice de precios, por lo que los expertos anunciaban que era probable que la pobreza crecieron en el primer semestre del año. No obstante, antes que ese datos, estará -dentro de dos semanas- el dato de pobreza de 2022, que rondaría el 40%.

“El dato de la inflación nos parece malísimo, no era lo esperado”, dijo la vocera presidencial Gabriela Cerruti hoy en conferencia de prensa. La funcionaria celebró en enero pasado que la inflación de 2022 no llegara a las tres cifras.

“El Gobierno sigue con el compromiso de avanzar en controlar los precios, en que vayan bajando. Les puedo dar explicaciones, pero no son excusas frente a quien tiene que ir al almacén. La sequía hizo aumentar la carne más de 20 puntos e influyó un punto en la medición general de la inflación. Y de alguna manera pasó con lácteos”, dijo y agregó: “El Gobierno entiende que esta situación hace muy difícil la vida cotidiana, la previsión, el estado de ánimo respecto a cómo moverse; y está comprometido a seguir avanzando para seguir sosteniendo l os números de la macroeconomía que no indican que debería habar estos niveles de inflación porque las variables están absolutamente bajo control”.

