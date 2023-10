escuchar

La decisión del Banco Central (BCRA) de limitar la tenencia de moneda extranjera de todos los activos de los bancos y ampliar el alcance de las restricciones para importar a las empresas y organismos del Estado es “rascar el fondo de la olla” en busca de dólares que cada vez escasean más, según la visión de los analistas.

El economista Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, señaló que no se trata de algo nuevo, sino que ya se ha hecho varias veces con anterioridad. “Están buscando si queda algún dólar ahí, si algún banco se jugó algo en el intrames. Están rascando el fondo de la olla, porque ya está muy restringida la emisión global en moneda extranjera”, opinó.

Efectivamente, la medida no es algo nuevo, tal como surge de una nota publicada en LA NACION el 26 de noviembre de 2021 y titulada Por la falta de reservas obligan a los bancos a vender sus dólares propios. “[Los bancos] tendrán que adecuar a la baja su posición cambiaria, lo que facilitaría una recompra importante del Banco Central; las divisas de las que deberán desprenderse son de las entidades y no afectan las tenencias de los ahorristas”, se explicaba en el artículo mencionado.

Por su parte, Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, dijo que por ahora, y yendo estrictamente a lo que dice la medida, afecta al movimiento intrínseco de los bancos en cuanto a su posición neta de divisas, que ya estaba tendiendo a cero. “Ahora le dicen que si la quieren aumentar lo deben hacer con autorización expresa o bien, en la medida que ello vaya disminuyendo, recomponiendo saldos con letras del banco”, explicó.

¿Qué quiere decir esto, básicamente? “Que en la medida que quieran otorgar divisas (créditos) a los importadores, los mismos bancos no podrán recomponer ese saldo vendido en divisas con un pedido de divisas al Banco Central, sino que deberán, a lo sumo, recomponer ese saldo con una letra del BCRA, que son las Lediv”, respondió Vitelli.

¿Esto afecta a los ahorristas? “No, pero dentro de un contexto de tanta fragilidad e inestabilidad genera muchas dudas y la parte de comunicación del BCRA tiende a hacer algo confuso, sobre todo con la poca aclaración que hubo luego”, subrayó Vitelli.

Este último punto no es menor, ya que en el inconsciente colectivo argentino hay una enorme sensibilidad ante este tema. De hecho, generó incertidumbre e intranquilidad en las redes, ya que no se entendió bien la medida y algunos incluso temieron por un nuevo corralito.

En este sentido, el fundador y CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, enseguida salió a despejar dudas al respecto y escribió en su cuenta de X: “Esto no tiene nada que ver con un corralito. En este momento cualquiera que quiera transferir dólares MEP lo puede hacer, el martes si quieren retirar dólares físicos lo pueden hacer”.

Por su parte, el analista Salvador Di Stefano, apeló a la música para dimensionar esta medida del BCRA. “Así como Sandro cantaba ´Un mundo de sensaciones´, acá vamos a tener ´Un mundo de restricciones´”, ironizó. Y agregó: “No hay reservas, por lo cual acá no se mueve un dólar hasta el 22 de este mes. Al mayorista se lo deja en $350, no se importa nada y se declara feriado cambiario para el blue. Así que lo que vamos a ver es más y más restricciones, en un contexto de mucha escasez y con los pasivos monetarios remunerados viajando a una tasa mayor, porque se la aumentó al 11,08%, que da una tasa efectiva superior al 250%”, comentó.

Además, Di Stefano concluyó: “Hay muchos errores de política monetaria y cambiaria, porque se toman medidas por la premura de tratar de conseguir dólares y lo que generan son asimetrías muy grandes”.

Temas Comunidad de Negocios