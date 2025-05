Una por una: las respuestas a las principales preguntas sobre las nuevas medidas del Gobierno

“Tu dólar, tu decisión”. Esa es la frase que usaron dentro del Gobierno al anunciar un combo de medidas que busca que los argentinos saquen los dólares de “debajo del colchón” y los usen para comprar casas, autos y otros bienes, con el objetivo de dinamizar la economía. Para eso, dejarán de existir algunos regímenes informativos, se elevaron los umbrales de las operaciones financieras, y se lanzó un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias.

¿Qué significa que aumente el umbral de las operaciones financieras?

Los bancos tienen la obligación de reportarle a ARCA cuando ciertas operaciones superan determinados montos. Sin embargo, para poder direccionar los recursos a fiscalizar únicamente a los grandes contribuyentes y dejar que los ahorristas minoristas gasten sin sentirse “vigilados” se anunció un aumento de los umbrales. Por ejemplo, el mínimo para las transferencias y acreditaciones bancarias pasarán de $1 millón a $50 millones para personas físicas y de $30 millones para jurídicas.

“Por debajo de $50 millones por mes, cada persona puede gastar sus ahorros sin problemas, porque ARCA no recibe esa información y no la puede perseguir”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo.

¿Los nuevos umbrales son por operación?

No. Se trata de un monto individual y mensual.

¿Qué quiere hacer el Gobierno para blindar a los contribuyentes de futuras administraciones?

La segunda etapa del Plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos consiste en el envío de un proyecto de ley al Congreso, en el cual se buscará modificar la ley penal tributaria (ampliar los plazos de prescripción y subir también los umbrales, que son de $1,5 millones para evasión y de $15 millones para evasión agravada) y la ley de procedimientos tributarios.

El ministro de Economía Luis Caputo en conferencia de prensa.

¿Qué gastos se dejarán de reportar, sin importar el monto?

También se derogaron varios regímenes de información. A partir de ahora, las tarjetas de crédito, débito y billeteras digitales dejarán de reportarle a ARCA los consumos personales, ni tampoco se informarán los consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía.

Dejarán de existir los reportes por pago de expensas (hasta ahora se informaban a partir de los $32.000), el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) que tenía que informar el vendedor de una propiedad o un agente inmobiliario, mientras que los escribanos ya no tendrán que reportar mensualmente el Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes (CITI) para determinadas operaciones notariales (era a partir de $10 millones).

¿El banco me puede pedir declaración jurada de impuestos?

No. En resguardo del secreto fiscal, los bancos tendrán prohibido pedir la declaración jurada de impuestos a sus clientes. En caso de que se lo requieran, el contribuyente se puede negar y, en caso de que la situación lo amerite, acudir a Defensa al Consumidor.

¿Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias?

Este nuevo régimen pondrá el foco en la facturación y en los gastos deducibles, mientras que dejará de lado los consumos personales que haga el contribuyente. Esto significa que ya no se requerirá información sobre los consumos ni los patrimonios: los gastos personales serán anónimos. En tanto, a los vendedores se les reducirá la carga de información que deberán compartir con ARCA.

¿Cómo me inscribo al Régimen Simplificado de Ganancias?

El contribuyente se podrá adherir al nuevo régimen simplificado desde el 1° de junio de este año. Para la presentación a realizar a partir de 2026 (en ese caso, por lo facturado en 2025), los responsables inscriptos podrán entrar con la clave fiscal en el sitio de ARCA, mirar el monto a pagar del impuesto que le presenta el organismo, aceptarlo y pagarlo. También podrá revisar el monto, en función de los datos presentados.

Gonzalo Colini

¿Qué quiere decir que el Régimen Simplificado de Ganancias no mirará el patrimonio?

Aunque ARCA tenga información sobre la compra de inmuebles o de automóviles, con este nuevo Régimen Simplificado de Ganancias no lo utilizará para intentar determinar si es consistente la cifra de facturación con el nivel de gastos del contribuyente.

¿La Declaración Jurada de Ganancias Simplificada es para todos?

Podrá adherirse voluntariamente quien quiera. Sin embargo, es únicamente para aquellas personas que obtengan rentas de fuente argentina. Quienes reciben ingresos desde el exterior (por rentas, trabajo, servicios facturados, dividendos de inversiones financieras y otros rubros) tendrán que seguir con las declaraciones que existen actualmente.

¿Cambia algo para los monotributistas?

No. Pero el Gobierno apuesta a que algunos contribuyentes decidan sumarse al régimen impositivo general, incentivados por el nuevo esquema. “Probá que vaya cualquier monotributista a sacar un crédito en un banco”, le respondieron del Gobierno a LA NACION al preguntar por qué los contribuyentes arrancarían en esta figura y no en el monotributo.

¿Cambia algo para los asalariados?

Los cambios no afectan a los asalariados que sufren descuentos de sus remuneraciones por Ganancias, siempre que no estén a la vez inscriptos en el tributo. Es algo que sucede cuando, además de tener un empleo dependiente, son autónomos (y salvo que se trate de personas que, según lo explicado anteriormente, usen montos mayores a $50 millones no declarados para comprar bienes registrables).

El ministro de Economía, Luis Caputo, recomendó que aquellos consumidores que compren bienes registrables que no superen el umbral de $50 millones se sumen al Régimen de Ganancias Simplificado. “Yo te recomendaría apretar el botón, porque si bien está por debajo de los $50 millones, después lo vas a tener que declarar en tu patrimonio”, indicó.

Si llevo los dólares que tengo abajo del colchón y los deposito en el banco, ¿me van a preguntar por el origen de los fondos?

Sí, pero desde el Banco Central adelantaron que la Unidad de Información Financiera (UIF) elevaría los montos. Actualmente, los bancos preguntan el origen de los fondos para depósitos mayores a los US$5000, pero desde el Gobierno estimaron que ese límite podría aumentar a US$10.000, umbral que rige en otros países de la región.

¿Qué cambia si compro un departamento con dinero informal?

Para operaciones con bienes registrables (como activos financieros, departamentos o campos), como superan el monto transaccional de $50 millones (US$43.000 al tipo de cambio oficial), el contribuyente deberá adherirse al nuevo Régimen de Ganancias Simplificado “para que ARCA no mire tu incremento patrimonial ni tu consumo”.

Pero, al pagar el inmueble, podrá hacerlo de dos maneras: mediante el vendedor (y que este lo bancarice) o depositar los dólares en el banco.

“Te adherís y ARCA deja de fiscalizarte por el lado del consumo y el incremento patrimonial, lo que no implica que vos no tengas que declarar ese incremento. Si te comprás un departamento, está perfecto, después lo vas a declarar en Bienes Personales y pagarás impuestos”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo.

¿Qué cambia si compro una moto con dinero informal?

El ministro de Economía, Luis Caputo, recomendó que aquellos consumidores que compren bienes registrables que no superen el umbral de $50 millones (como una moto) se sumen al Régimen de Ganancias Simplificado. “Yo te recomendaría apretar el botón, porque si bien está por debajo de los $50 millones, después lo vas a tener que declarar en tu patrimonio”, indicó.

¿Pero queda registrada la variación patrimonial?

El incremento patrimonial por la compra de automóviles, departamentos o campos quedará registrado igual. “Si vos tenés un incremento patrimonial que supera una determinada barrera, lo vas a informar si tenés que pagar Bienes Personales. Si adherís al Régimen Simplificado de Ganancias no te vamos a mirar el incremento patrimonial, pero eso no significa que no tengas que pagar Bienes Personales si excedés el umbral”, explicó Juan Pazo, titular de ARCA.

Maria Castiglioni

¿Voy a poder invertir dinero informal?

Sí. Los bancos no le informarán a ARCA sobre los plazos fijos que armen los ahorristas minoristas, ni las sociedades de bolsa reportarán sobre las inversiones que hagan sus clientes, siempre y cuando no superen el umbral de $100 millones. Para las personas jurídicas, en ambos casos el límite es de $30 millones.

¿Habrá menos controles para el lavado de dinero?

Desde el Gobierno aseguran que no, que con las medidas buscan redirigir los esfuerzos del fisco para fiscalizar a los grandes contribuyentes y detectar el lavado de dinero, proveniente del narcotráfico o el terrorismo. De acuerdo con el Ministerio de Economía, hay 1000 contribuyentes que representan 50% de la recaudación nacional y 11.000 que elevan la cifra al 70%.