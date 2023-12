escuchar

A un día de la asunción de Javier Milei, y cuando se esperaba la conferencia del ministro de Economía, Luis Caputo, con anuncios oficiales que no llegaron, la calle Florida, un termómetro que marca los movimientos cambiarios del día a día, se caracterizó por dos factores: los “arbolitos” y el típico grito de “cambio, cambio”, y la estabilidad inesperada en los precios, a falta de medidas y del “feriado cambiario” virtual.

Esta mañana el dólar amaneció, en el mercado paralelo, con un valor similar al último cierre de la semana pasada. Con algunos movimientos, como es usual en esa divisa, y con la expectativa de ciertas cuevas de que, pese a la aparente estabilidad, pronto todo va a subir.

Varias cuevas decidieron no vender dólar paralelo ante la expectativa de fuertes aumentos NiarKrad - Shutterstock

Una chica que anunciaba la compra y venta de monedas extranjeras sobre la calle Florida, entre Sarmiento y Corrientes, comentó sobre esto: “Para venta no tenemos, porque está subiendo mucho y la mayoría no quiere vender. Hoy ya subió a $1200 para la venta, entonces no les conviene. Y mañana va a depender de cómo abra el mercado, imaginate que hoy seguimos con los mismos precios del sábado”.

Al no haber actividad en los mercados financieros los sábados, se suelen tomar como referencia los valores del último día hábil de la semana: el viernes el dólar blue cotizó a $990 para la venta y $940 para la compra.

Hoy, según lo que dijeron algunos “arbolitos”, el mercado de la divisa paralela abrió con una cotización de $970 para la venta: “Está subiendo, bajando, subiendo, bajando. En tres minutos subió: hoy abrió a $970 para el cambio. Ahora está a $1200. Aumentó bastante y va a subir. Nos dijeron que, para mañana, puede que llegue hasta los $1300-$1400″, comentó otra chica ubicada en la misma cuadra, cerca de la Avenida Corrientes.

A pesar de que hay quienes ofrecían precios entre los $1100 y los $1200 para la venta, otra mujer de la misma zona sostuvo: “No quieren vender porque va a subir, no les conviene, se los están guardando”.

Algunos locales, en concordancia con algunos "arbolitos", tomaban la compra de productos en dólar a un valor de $1070

Sobre Florida al 500 y al 400, otros pasaban precios de venta a $1060, un valor $70 arriba del cierre del viernes. “El dólar es al momento, los precios son del momento, no sabría si va a subir. Ahora está a $1060, pero va y viene. Hoy está subiendo”, afirmaron.

Otro precio recurrente fue de $1100, lo que implica un aumento un poco más fuerte respecto del último cierre de la semana pasada. Aunque todos los “arbolitos” consultados aseguraron que los precios son “por ahora” y que “se va a mover” o “se está moviendo”.

A esta situación, relativamente común en la City porteña, se sumó la inesperada estabilidad de los precios en varios locales de la zona, ya sea de tecnología como de souvenirs, regalería, bazares, productos para celulares y hasta en una cadena de libros de renombre.

“Todavía no nos dieron información, estamos a la espera, pero por ahora los precios están igual. Habría que ver mañana”, aseguraron las vendedoras de una tienda de tecnología de una famosa marca.

La aseveración se repitió en todos los locales: “Por ahora todo igual, pero seguramente suba, aunque por hoy se mantiene. Hay que ver qué va a pasar”, fue un comentario generalizado en los negocios de Galerías Jardín.

Los precios en productos variados se mantuvieron estables durante la jornada del lunes y a la expectativa de los anuncios del martes Fabián Marelli

Muchos vendedores también estaban sorprendidos por esta situación, sobre todo en aquellos lugares que, según lo que explicaron, suelen subir los precios todos los días. Tal fue el caso de una cadena de regalerías, en donde se repitió el escenario de estabilidad y la incertidumbre respecto de por cuánto tiempo se mantendría la situación.

Los libros suelen formar parte, también, de esos productos que aumentan constantemente de precio, según lo que explicó el vendedor de una conocida librería. Él esperaba que hoy hubiese una fuerte subida: “Ayer fui al supermercado y se habían llevado todo. Pensé que hoy los libros iban a aumentar. Pero todavía no pasó nada”, sostuvo.

Los carteles en los locales que toman divisas extranjeras a modo de pago variaban entre $950 y $1100, precios similares a los que exhibieron las vidrieras en las últimas semanas de noviembre.