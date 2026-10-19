Vaca Muerta suma tres proyectos al RIGI por más de US$15.400 millones para exportar petróleo y gas

El Gobierno confirmó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de tres proyectos en Vaca Muerta, impulsados por las empresas Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Pluspetrol, que implicarán un desembolso conjunto mayor a los US$15.400 millones para la producción, tratamiento, transporte y exportación de hidrocarburos.

En cuanto a las iniciativas de TGS por más de US$3200 millones, Luis Caputo, el ministro de Economía, precisó que permitirán procesar un mayor volumen de hidrocarburos con la mira puesta en el mercado externo, específicamente en los líquidos del gas natural (NGL, por sus siglas en inglés).

Nuevos RIGIs aprobados 🇦🇷🇦🇷🇦🇷



El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos de TGS S.A. destinados al tratamiento de los líquidos del gas natural (NGLs).



Son iniciativas clave para el desarrollo de Vaca Muerta, que incrementan la capacidad de evacuación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 19, 2026

El plan de inversión de la firma controlada por Pampa Energía, de Marcelo Mindlin y el Grupo Sielecki, se divide en dos etapas. La primera, radicada en Tratayén, provincia de Neuquén, consistirá en la construcción de infraestructura para separar los líquidos del gas natural directamente en la zona de producción.

La segunda obra comprende el tendido de un nuevo ducto de 577 kilómetros para transportar exclusivamente esos líquidos. El trazado culminará en Bahía Blanca, donde se instalará una planta encargada del fraccionamiento final (propano, butano y gasolina natural) para su exportación por vía marítima.

Como contó LA NACION, el directorio de YPF aprobó incorporarse como proveedora de la iniciativa, sin ingresar como accionista. Junto a Pluspetrol y Chevron, las petroleras concentran más del 70% del suministro de gas previsto para la capacidad inicial de la planta.

El proyecto NGL de Transportadora Gas del Sur

En paralelo, tal como informó este medio, TGS está cerca de cerrar un préstamo sindicado de US$1400 millones con siete bancos internacionales. Además, existe una propuesta en evaluación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) para aportar otros US$500 millones al esquema.

En el Gobierno calculan que la etapa de construcción de ambas obras requerirá 19.000 puestos de trabajo. A partir de 2030, año previsto para la entrada en operación, estiman que el complejo sumará US$1100 millones anuales en exportaciones a la balanza comercial.

Además, el vocero presidencial, Adrián Ravier, hizo un balance en una conferencia de prensa del alcance del RIGI y confirmó otra aprobación para el sector petrolero.

INVERSIÓN DE USD 12.240 MILLONES PARA PRODUCCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO EN VACA MUERTA



Se aprobó la adhesión al RIGI del proyecto Bajo del Choique–La Invernada de la empresa Pluspetrol, que prevé una inversión total de USD 12.240 millones destinada al desarrollo no convencional de… pic.twitter.com/NAphNgobvr — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 19, 2026

Se trata de la adhesión del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, operado por la empresa Pluspetrol en Vaca Muerta. Según se informó oficialmente, la iniciativa estipula una inversión de US$12.240 millones y la generación de más de 2300 empleos directos y unos 4600 indirectos.

El plan apunta a alcanzar, en sus dos fases de desarrollo, una capacidad instalada de 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Con el 92% de la producción orientada al mercado externo, proyectan que aportará unos US$2300 millones anuales en exportaciones.

En ese marco, Ravier precisó que el régimen ya acumula 25 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial, que en total representan inversiones comprometidas por US$68.438 millones y la creación proyectada de 118.650 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.