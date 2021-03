Vacunación Vip: sorpresas en el registro de la dosis de Martín Guzmán

La vacunación de Martín Guzmán acumula una serie de detalles que la hacen particular. No fue ni por la puerta trasera del edificio sobre la 9 de julio, donde se ubica el Ministerio de Salud, ni fue trasladado al Hospital Posadas: según fuentes del Ministerio de Economía, se vacunó en su propio despacho o en una sala contigua. Además, su registro se cargó casi un mes después y la partida a la que pertenece su vacuna se utilizó en un hospital de Balcarce, provincia de Buenos Aires.

El domingo 21 de febrero, LA NACION informó que el funcionario se había aplicado la Sputnik V. Esa misma mañana, este medio intentó verificar esos detalles en el Sistema Integrado de Salud Argentina (SISA), donde hasta el momento estaban registrados todo el resto de los vacunados vip, pero la vacunación de Guzmán no estaba inscripta (el ministro dijo que se había vacunado el 29 de enero).

El domingo 21 no había registro de la vacuna en el perfil de Martín Guzmán del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino

Recién el lunes 22, por la tarde, se inscribió su vacunación y la de todo su equipo en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). La ausencia en el registro formal sembró confusión entre los distintos ministerios. Las culpas iban y venían. En Economía apuntaron a Salud por entender que ellos no eran responsables de la carga de datos.

Además, los involucrados dijeron que firmaron una planilla con sus datos y que les entregaron un certificado. Pero los detalles que revelaba el SISA disentían con los comunicados de prensa que Economía preparó para explicar los detalles de la vacunación de la comitiva ministerial. Pasaron cuatro días de dudas e información contradictoria y recién el viernes 26 de febrero, por la mañana, el Ministerio de Salud admitió la falta de registro de algunos vacunados, mencionando el caso de Guzmán, entre otros.

El lunes 22 por la tarde, casi un mes después de su vacunación, apareció en el perfil de SISA de Martín Guzmán el registro de su inoculación. También la de todo su equipo.

“No nos dieron opciones. Nos dijeron que, por los protocolos establecidos para el personal estratégico, como el ministro, ellos se acercaban al ministerio”, comentó a LA NACION un funcionario que admitió ser vacunado en el Ministerio de Economía.

¿Cuándo se vacunó?

El lugar y la fecha de inoculación están llenas de incongruencias. Según los voceros de la cartera, Guzmán y su burbuja de cinco integrantes, entre los que se contaba la responsable de redes sociales del Ministerio, se habían vacunado en el Palacio de Hacienda el 29 de enero como “personal estratégico”. El SISA indicaba que lo habían hecho el 2 de febrero en el Ministerio de Salud, en particular, en la Dirección de Epidemiología.

Luego de algunos días de consultas, el lunes, se modificó la fecha de vacunación en el SISA de Martín Guzmán, que solo ahora coincide con las declaraciones oficiales. Sin embargo, no se cambió la de todo su equipo, que, según lo dicho por el Ministerio de Economía, se vacunó junto a él.

El Hospital Posadas negó haber estado involucrado en la vacunación de Martín Guzmán y su equipo. Sin embargo, en el registro del SISA, figura que Maia Colodenco recibió la dosis en esa institución

Quién aplicó la vacuna también es motivo de debate. Distintas fuentes del Ministerio de Economía coinciden en que el equipo que se había presentado a hacer la vacunación provenía del Hospital Posadas. También explicaron públicamente que a esa institución había acudido Maia Colodenco, la titular de relaciones internacionales, quien no había podido asistir al Palacio de Hacienda el día de la vacunación. Sin embargo, ante la consulta de LA NACION, fuentes del Posadas negaron no sólo no haber recibido a Colodenco, sino también haber trasladado un equipo al despacho del ministro. “Ni el hospital, ni el personal del hospital vacunó a Guzmán ni a su entorno”, respondieron.

La información contenida en el registro oficial del SISA no coincide con las declaraciones oficiales del Ministerio de Economía. Entre las incongruencias están la fecha, el lugar y ciertas dudas respecto a el lote de la dosis

Sospechas en el origen de la vacuna

Otro detalle respecto del registro de vacunación es el “Lote Covid”. Este número de serie identifica las dosis que se dan a los vacunados por razones tanto de seguimiento administrativo como por la trazabilidad con la que debe contar por razones clínicas, incluso ante la eventualidad de una mala reacción a la inyección.

El lote marcado en la inscripción oficial de Martín Guzmán señalaba “486081120R”. Rastreadas esas dosis, sale a la luz que fueron aplicadas en el municipio de Balcarce, provincia de Buenos Aires.

Justo ese lote fue objeto de una polémica, ya que una denuncia anónima reportó que habían desaparecido algunos viales, como se denomina a los frascos. Debido a esta denuncia, los registros hospitalarios de vacunación fueron investigados por la Unidad Fiscal descentralizada del partido de Balcarce, a cargo de Rodolfo Moure, para corroborar que todas las dosis hayan sido aplicadas como correspondían los protocolos y ninguna faltara.

Fuentes cercanas al fiscal confirmaron a LA NACION que el análisis concluyó que todas las dosis de ese lote se dieron en el Hospital, entre fines de diciembre y principios de enero.

LA NACION no pudo determinar cómo las dosis abocadas para un hospital de Balcarce y que se utilizaron entre fines de diciembre y principios de enero terminaron en el brazo del exprofesor de la Universidad de Columbia un mes después.

El SISA identificaba este lote hasta el lunes. Entre los primeros días de esta semana, se volvieron a modificar los datos del registro oficial de Martín Guzmán. Ahora no se consigna con qué lote se vacunó.

Justificaciones

Las dudas y contradicciones también se evidencian en las explicaciones sobre el motivo de la vacunación. En el Ministerio de Economía indicaron que fue una orden de Presidencia: “Fue hace unos días, por indicación del equipo médico presidencial para los que se van de giras con el Presidente”, dijeron en su momento. En Casa Rosada patearon la pelota al exterior: “Fue una recomendación de la gente del G20”.

Luego, el Ministerio de Salud recogió el guante. “Yo hablé con Guzmán y le recomendé, como lo hice con el Presidente, que se vacunara. Guzmán es el ministro de Economía y está planificando una gira por Estados Unidos [que por el momento no se concretó] y otros países para discutir la deuda. Si se enferma él o alguien del equipo, detiene la función y es un problema grande para nuestro país”, explicó la flamante ministra de Salud Carla Vizzotti.

Sus declaraciones se asemejaron a lo que, unos días antes, una persona cercana al ministro había declarado como “la razón por la cual Guzmán pidió vacunarse”. En ese entonces, no tenía agenda presencial confirmada ni con el G20, ni con el FMI. Asimismo, el Fondo dijo hace seis días que no tiene agenda prevista con la Argentina. Ayer, por televisión, Martín Guzmán reafirmó que la gira ya estaba confirmada en enero.

Además de las dudas, surgieron los enojos. El personal de Economía estaba ofendido por la inclusión del equipo en el “listado vip”. No se consideraban “beneficiados” y apuntaban que fue “un error” no haber comunicado el hecho en el momento en que se habían vacunado.

Desde el ministerio de Economía confirmaron que Martín Guzmán y su equipo se daría la segunda dosis esta semana. La espera entre una y otra vacuna que es indicada por las autoridades sanitarias es de 21 días. En caso de que se inyecten esta semana recibirá el refuerzo dos semanas tarde.

Conforme a los criterios de Más información