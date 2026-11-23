Las vacaciones suelen empezar mucho antes de armar la valija. Arrancan frente a una pantalla, con varias pestañas abiertas, comparando precios de vuelos que cambian de un día para el otro y con la duda de si conviene comprar ahora o esperar una oferta. Después llegan otras preguntas, como cuánto efectivo llevar, con qué tarjeta pagar o cuánto va a costar realmente el hotel una vez que se sumen las tasas.

Sobre eso trata el tercer capítulo de la segunda temporada de Finanzas Estratégicas, la serie de videos de LA NACION sobre finanzas personales, disponible en el sitio del diario y en YouTube. Participaron el economista Ariel Setton y Santiago Torre Walsh, creador de Sir Chandler, un sitio especializado en viajes. La conclusión de fondo es que viajar más barato no depende de un truco secreto, sino de comparar, anticiparse y mirar el costo completo antes de salir.

La primera pregunta es la de siempre, cuál es el mejor momento para comprar un pasaje. Según los especialistas, la respuesta depende de la demanda. Para viajar en temporada baja —por ejemplo, en abril o mayo— conviene comprar durante la temporada baja anterior, en septiembre u octubre del año previo. Para enero y febrero, en cambio, la compra debería hacerse con más anticipación, a mitad de año, y con atención a las ofertas. Cuando se espera menos demanda, hay más margen para jugar con los metabuscadores y elegir el momento.

Hay además una ventana en la que los precios bajan antes de volver a subir cuando el avión empieza a llenarse, que se ubicaría entre las tres y las nueve semanas previas al viaje. La incertidumbre por el precio del petróleo también empuja los valores hacia arriba, por lo que la recomendación es comprar si el precio parece bueno. Para quienes canjean millas, el momento clave es otro. Las reservas suelen habilitarse 11 meses antes de la fecha del vuelo y, cuando se abren esas ventanas, es cuando los canjes están más baratos.

Equipaje, asientos y traslados pueden hacer que un vuelo barato termine costando bastante más de lo previsto Gentileza Aerolíneas - Shutterstock

La anticipación importa, pero no funciona igual para todos los viajes. No es lo mismo volar en enero, Navidad o Semana Santa que en temporada baja. Y muchas veces lo que mueve el precio no es el día en que se compra, sino el día en que se vuela. Un vuelo un domingo al mediodía puede salir más barato que uno un viernes a la tarde. El destino también influye. Un viaje a Europa da más flexibilidad que uno a Miami o a Río de Janeiro, porque permite elegir la ciudad de entrada según dónde esté el pasaje más barato. Cuanta más flexibilidad tenga el viajero, mejores precios va a conseguir.

Una vez encontrado el vuelo aparece otra decisión, que es dónde comprarlo. Herramientas como Google Vuelos, Skyscanner o Kayak permiten comparar muchas alternativas rápidamente, pero encontrar un pasaje ahí no significa que haya que comprarlo en ese mismo lugar. Para los especialistas, pasaje contra pasaje, la aerolínea debería tener el precio más bajo y responder mejor ante cualquier inconveniente. Sin embargo, hay excepciones. Algunas agencias tienen acuerdos con aerolíneas o con bancos que ofrecen descuentos, cupones o más meses de pago, y también pueden conseguir mejores precios cuando venden un paquete completo. Existen sitios que relevan estos beneficios, aunque siempre conviene validarlos. Otro caso es el de un agente de viajes personal —no las plataformas automatizadas de internet—, que puede gestionar cambios o devoluciones en nombre del pasajero mucho mejor que si lo hiciera por su cuenta.

Lo que no se ve en el precio

Hay una trampa habitual. Se encuentra un vuelo barato y parece una ganga, pero después se suman el equipaje, la elección del asiento y los traslados, y el precio inicial empieza a crecer. En una low cost, por ejemplo, contratar una valija en el aeropuerto puede ser bastante más caro que hacerlo al momento de comprar el pasaje.

Un pasaje tiene tres componentes. Por un lado, lo que cobra la aerolínea, que incluye la tarifa y eventualmente algún adicional, como un recargo por combustible. Por otro, las tasas de los aeropuertos de salida y de llegada, y las de cada país si el viaje incluye más de uno. Y, por último, los cargos que fija el Gobierno. En los pasajes internacionales pagados en pesos se aplica la percepción del 30% de ARCA —la ex-AFIP—, que encarece el pasaje como si se usara el dólar tarjeta. Si, en cambio, se emite en dólares y se paga el resumen de la tarjeta de crédito con dólares propios, o con una tarjeta de débito que descuenta de una cuenta en esa moneda, el precio que se ve en la página es el final.

Comprar con anticipación ayuda, pero no alcanza; el día del vuelo, el destino, la percepción del 30% y los cargos extra pueden cambiar el costo final de unas vacaciones, según los especialistas Gentileza Aerolíneas - Shutterstock

Ya en destino llega la duda clásica entre efectivo, débito o crédito. La respuesta puede cambiar según el país, el banco y el tipo de compra, y no se trata solo del tipo de cambio, sino también de seguridad, comisiones, límites y qué pasa si hay que desconocer una operación. Para los especialistas, la mejor opción es la tarjeta de crédito, y por eso es importante ahorrar en dólares. Cambiar moneda en Europa, Brasil o Chile tiene costos asociados que no valen la pena, y el efectivo es cada vez menos necesario en la mayoría de los países. Con la tarjeta, además, se va viendo lo que se gasta y cuántos dólares habrá que pagar en el resumen.

Hay otra ventaja. Las compras con tarjeta de crédito o de débito tienen la cobertura de las redes internacionales, que permiten hacer un contracargo ante un robo o un consumo desconocido. Eso no ocurre con las transferencias de cuenta a cuenta, como las que se hacen con CBU o alias en la Argentina, o con sistemas similares en el exterior, como el PIX en Brasil.

Lo que no parece buena estrategia es depender de una sola alternativa. Los especialistas recomiendan viajar con entre US$300 y US$400 en efectivo, cualquiera sea el destino, para cubrir algún imprevisto, y en Europa tener a mano unos 100 euros para propinas o gastos menores. También aconsejan no salir nunca con todas las tarjetas ni con todo el dinero encima, y guardar una parte en la valija, con candado, por si se pierde la billetera. Llevar las tarjetas cargadas en el teléfono es otra forma de tener más control y pagar con más seguridad.

Desde la ventana para conseguir pasajes más baratos hasta cuánto efectivo llevar y por qué conviene pagar con tarjeta de crédito; las claves para planificar el viaje completo y no solo el vuelo Gentileza Aerolíneas - Shutterstock

Después del pasaje, el segundo gasto más importante suele ser el alojamiento. Las plataformas son cada vez más claras, pero hay impuestos locales que no pueden cobrar y que se pagan al llegar, por lo que conviene revisar ese detalle debajo del precio. Puede pasar, por ejemplo, que la reserva cueste 100 y que al llegar haya que pagar 7,50 adicionales por pasajero. La recomendación es elegir la segunda tarifa, que suele costar entre 5% y 10% más pero es cancelable hasta cierta fecha. Así, si cambia el recorrido, si hay que suspender el viaje o si aparece algo más barato, la reserva se puede cancelar sin perder dinero.

Todo eso, sin embargo, debería ordenarse antes de comprar el pasaje, con un presupuesto del viaje completo. Los especialistas sugieren armar una planilla de Excel que incluya el vuelo, los traslados internos o el transporte local, el hotel —con un promedio de precios a partir de las primeras búsquedas—, las comidas que no estén incluidas y las actividades. El gasto diario dependerá de si el viaje es en auto alquilado, en transporte público o si casi no habrá desplazamientos, como en unas vacaciones de playa. A eso hay que sumarle siempre una asistencia al viajero —un gasto en el que no conviene ahorrar, porque se necesita justo cuando no se tienen los medios para cubrir una emergencia— y un 10% extra para imprevistos.

Cuanto más dinero ahorrado se tenga al comenzar el viaje, mejor. El resto se pagará con tarjeta al regreso, por lo que hay que saber de antemano cuánto se puede gastar. Según los especialistas, con los precios que hoy tiene la vida cotidiana en la Argentina, no hay muchos viajes internacionales que resulten mucho más caros que vivir en el país. Pero conseguir un vuelo barato sirve de poco si después las vacaciones se terminan financiando durante meses. Por eso, la clave es planificar el viaje entero y no solo el pasaje, para que al volver no aparezca una deuda que no se había calculado.