Volvieron a caer las ventas de supermercados en agosto

El consumo masivo sigue sin mostrar señales firmes de recuperación. Las ventas de supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a caer en agosto, tanto en la comparación interanual como frente al mes anterior, mientras que los centros de compras lograron sostener el repunte iniciado en julio, según informó el Indec.

Se trata de un resultado que coincide con lo que se conoció ayer sobre la actividad económica: los sectores vinculados con la demanda interna no despegan. En este contexto, las ventas de supermercados a precios constantes cayeron 3,7% respecto de agosto de 2025 y acumularon ocho meses consecutivos de bajas interanuales. Entre enero y agosto, la caída alcanzó el 2,8%.

La comparación mensual tampoco trajo buenas noticias: la serie desestacionalizada mostró una baja de 0,8% frente a julio, la tercera consecutiva, tras descensos de 1,3% en junio y de 0,7% en julio. De este modo, el repunte observado entre abril y mayo no logró consolidarse.

A lo largo de 2026, el desempeño fue negativo en todos los meses. Las caídas interanuales oscilaron entre 0,7% y 5,1%, con agosto registrando un retroceso mayor al de julio.

Entre los rubros con mayores aumentos de facturación se destacaron carnes (38,5%), verdulería y frutería (32,6%), artículos de limpieza y perfumería (25,6%) y alimentos preparados (25,1%). En contraste, bebidas (11,5%) y electrónicos y artículos para el hogar (13,8%) mostraron los incrementos más moderados.

El empleo también reflejó el deterioro del sector. Los supermercados registraron 95.355 trabajadores, un 4,5% menos que un año antes. El ticket promedio fue de $35.569, con un incremento interanual de 15,8%.

Los mayoristas

Los autoservicios mayoristas mostraron una dinámica similar. Las ventas a precios constantes cayeron 3,6% interanual en agosto y acumularon un retroceso de 2,9% en los primeros ocho meses del año.

Se trató del séptimo mes consecutivo de variaciones negativas, luego del leve crecimiento de 1,3% registrado en enero. Además, tras una mejora mensual de 1,1% en julio, la serie desestacionalizada volvió a retroceder en agosto, esta vez 1,2%. Las bajas más pronunciadas se habían producido en marzo (-7,2%) y abril (-5%), pero el retroceso de agosto volvió a profundizar la tendencia contractiva.

La facturación nominal alcanzó los $395.434 millones, con una suba de 23,7% interanual. Los mayores incrementos correspondieron a verdulería y frutería (35,5%), lácteos (30,2%), almacén (29,8%) y carnes (29,1%). En cambio, electrónicos y artículos para el hogar mostraron una caída nominal de 1%, mientras que las bebidas avanzaron apenas 6,5%.

El ticket promedio se ubicó en $47.067, un 29% más que un año atrás. La dotación de personal se redujo a 12.863 trabajadores, lo que implicó una baja de 6,8% interanual.

Shoppings, la excepción

A diferencia de los canales vinculados al consumo cotidiano, los centros de compras registraron una mejora. Las ventas a precios constantes crecieron 3,7% interanual en agosto y 3,3% respecto de julio en la medición desestacionalizada. Fue el segundo mes consecutivo de crecimiento, tras la suba de 1,9% de julio. Sin embargo, el balance anual sigue siendo negativo: entre enero y agosto acumulan una caída de 1,2%.

La facturación total alcanzó los $698.563 millones, un 24,3% más que en agosto de 2025. Los mayores aumentos se observaron en diversión y esparcimiento (62,8%), amoblamientos y decoración (41,6%) y ropa y artículos deportivos (36,4%). Por el contrario, electrónicos, electrodomésticos y computación fue el único rubro con caída nominal (-4%).