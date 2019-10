Vuelos a Malvinas. Desde noviembre habrá viajes a las islas desde Córdoba

Hasta ahora existe un solo vuelo desde el territorio continental argentino a las Islas Malvinas, que es operado por Latam Airlines Chile y parte de Río Gallegos Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi / LA NACION

Delfina Torres Cabreros SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 15:57

Una noticia aerocomercial puede ser, también, un hecho histórico. Después de muchos meses de negociaciones y de veinte años de una conectividad limitada, el suelo continental argentino estará unido a partir de noviembre a las Islas Malvinas por un nuevo vuelo de Latam Airlines Brasil que hará escala en Córdoba.

La nueva ruta es un complemento del acuerdo firmado en 1999 entre Gran Bretaña y la Argentina, que posibilitó la primera vinculación aerocomercial entre ambos territorios: el vuelo de Latam Airlines Chile (ex LAN) que fue autorizado por el decreto número 1179 en 2002 y recorre la ruta Punta Arenas (Chile) - Islas Malvinas todos los sábados, con una escala mensual de ida y una de vuelta en la ciudad santacruceña de Río Gallegos.

Para la Cancillería argentina se trata de "un gran logro" no solo porque fortalece los vínculos con la comunidad isleña, sino porque el modo en el que el vuelo será operado pone de manifiesto la "soberanía argentina sobre el archipiélago".

Latam Airlines Brasil volará semanalmente de San Pablo a Malvinas, con dos escalas mensuales en Córdoba

El vuelo que se inaugura ahora, que fue objeto de una fuerte polémica entre argentinos, kelpers y británico, también será operado por un "tercer país neutral". En este caso, Brasil, que volará todos los miércoles entre San Pablo y las Islas Malvinas y hará escala en Córdoba dos veces al mes, una en cada dirección.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que encabeza Jorge Faurie señaló oficialmente que, al constituir un vuelo regular entre territorio brasileño y territorio insular argentino, con dos escalas en territorio continental argentino, el marco jurídico aplicable es el acuerdo sobre servicios aéreos vigente entre la Argentina y Brasil de junio de 1948.

"Esto representa un claro ejercicio de jurisdicción por parte de nuestro país sobre las Islas Malvinas, al igual que un reconocimiento expreso por parte de Brasil de la soberanía argentina sobre el archipiélago", aseguraron. Por otro lado, aclararon que el tramo entre Córdoba y las Islas Malvinas "es considerado como de cabotaje".

La aeronave con la que se cubre el recorrido Río Gallegos - Malvinas es un Airbus 320, con capacidad para 180 pasajeros. En cambio, la ruta Córdoba - Malvinas será cubierta con un Boeing 767 con capacidad para más de 200 pasajeros y mucho más espacio de carga, factor fundamental para el traslado de provisiones a la isla.

Consultados por LA NACION en Latam no dieron una fecha precisa, pero anticiparon que el primer vuelo se concretará "antes de fin de año". Sin embargo, tanto desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) como desde el Ministerio de Transporte dijeron que "no debería haber problema" para que la ruta sea inaugurada en la fecha que había sido previsto: segunda quincena de noviembre. Cancillería también confirmó que el debut de la ruta está pautado para el mes próximo y que no hay ninguna información que permita prever una alteración en el esquema.

La nueva ruta es un complemento del acuerdo firmado en 1999 entre Gran Bretaña y la Argentina, que posibilitó la primera vinculación aerocomercial entre ambos territorios Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V.Rizzi / LA NACION

"Es un gran logro. Conocerse es la base de la confianza", dijeron a este diario desde las oficinas de Faurie. La nueva ruta es el resultado de un entendimiento entre representantes de Gran Bretaña y la Argentina que hace dos años decidieron complementar el acuerdo de conectividad original y llamaron a licitación para sumar una nueva frecuencia entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas. De ese llamado a licitación participaron cuatro aerolíneas brasileñas y en enero pasado se anunció que Latam Airlines Brasil era la ganadora.

Las gestiones avanzaron normalmente y en la resolución 665/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANAC avanzó con una de las últimas gestiones burocráticas. Instó a la aerolínea a entregar toda la información operativa pertinente -que incluye, entre otras cosas, las tarifas a aplicar- antes de comenzar a volar, el mes que viene, su nueva ruta con rumbo austral.