Free shop. Volvió a abrir la tienda de Ezeiza con dos cambios clave

No habrá probadores de perfumería ni de maquillaje y los relojes o lentes de sol serán desinfectados por un vendedor antes y después de que los toque un cliente

Si bien está muy lejos de recibir a los alrededor de 30.000 pasajeros que recorrían diariamente sus pasillos y de registrar los 150 vuelos que se renovaban en sus pantallas día a día, el aeropuerto internacional de Ezeiza comienza, de a poco, a retomar su actividad. A partir de ayer reabrió el free shop en la terminal A, que recibirá los pasajeros que estén de salida en alguno de los vuelos especiales autorizados para septiembre.

Según explicaron a LA NACION en Interbaires S.A, la empresa que presta el servicio de free shop en Ezeiza, se abrirá el local más grande de todos, el número 22, ubicado en el primer piso de la terminal A.

Estará disponible toda la mercadería: desde perfumería y cosmética a indumentaria, bebida, tabaco y chocolates. Sin embargo, los pasajeros no podrán contar con el pasatiempo habitual de probar perfumes o lentes de sol. El protocolo sanitario dispuesto para la reapertura indica que no habrá probadores de perfumería ni de maquillaje y los relojes o lentes de sol serán desinfectados por un vendedor antes y después de que lo toquen los clientes.

"Aunque este sistema nos quita ventas, queremos que en todo momento el pasajero que ingrese a la tienda tenga la tranquilidad y la seguridad de que lo que compra no lo expone sanitariamente", detalló Guillermo Rimoldi, director de Recursos Humanos para Sudamérica de la empresa, que recordó que en las compras del free shop, que se pesifican al momento de concretarlas, no aplica el 30% de recargo del impuesto PAIS.

En las compras del free shop, que se pesifican al momento de concretarlas, no aplica el 30% de recargo del impuesto PAIS Crédito: AA2000

A partir del 1 de septiembre también abrieron los locales gastronómicos Le Pain Quotidien y Fausto, que se sumaron a una lista de otros comercios que ya se encontraban operando en la terminal con el objetivo de servir a los pasajeros de los vuelos de repatriación y de logística internacional, activos desde el inicio de la cuarentena. Entre los locales ya abiertos desde antes se cuentan Open25, McDonald´s, Farmacity, Localiza y Brioche Dorée, entre otros.

Según explicó Rimoldi, el free shop de la terminal A estará abierto solo en los horarios en los que haya vuelos, concentrados en algunos días y franjas horarias, y no las 24 horas como antes de la pandemia. De todos modos, la proyección de la empresa es que la apertura continúe y se amplíe luego de septiembre y no volver hacia atrás. "Hace cinco meses que no operamos y pensamos esto como un paso más de acercamiento a la nueva normalidad. La idea es continuar atendiendo cada vez más vuelos", apuntó.

Interbaires S.A -que pertenece al grupo empresario Dufry, con presencia en 66 países-, tiene alrededor de 800 empleados en el país, 550 dedicados a las tiendas. Sin embargo, volvió a la actividad con un número limitado de empleados, organizados en cuatro grupos de ocho personas: seis vendedores y cajeros, un encargado de tienda y un jefe de ventas. Estos grupos trabajarán de manera intercalada y, en caso de que se detecte algún caso positivo o sospechoso de Covid-19 en un grupo, será reemplazado íntegramente por alguno de los cuatro equipos "suplentes", también capacitados sobre el nuevo protocolo.

Según confirmó Aeropuertos Argentina 2000, firma concesionaria del aeropuerto de Ezeiza, se permitirá una capacidad máxima en los locales de una persona cada 16 metros cuadrados y será obligatorio el uso obligatorio de tapabocas, el distanciamiento entre personal de ventas y pasajeros y el uso de publicidad exterior que explique las medidas de prevención en cada tienda.

El Duty Free se suma a una larga lista de locales ya en actividad Crédito: AA2000

"Con los protocolos venimos trabajando en conjunto con la empresa desde antes de la cuarentena, en marzo, y durante todo este tiempo lo fuimos reajustando para esperar una posible reapertura", explicó a LA NACION Alcides Giuliani, miembro de la comisión directiva de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y responsable de la base de Interbaires.

Junto con la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), son los dos gremios que representan al personal de tiendas y que acordó con Interbaires la suspensión de los empleados sin tareas presenciales bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, figura que les permitió a los trabajadores seguir cobrando un monto no remunerativo equivalente al 100% de su salario de su bolsillo y a la empresa ahorrar las cargas sociales.

Qué locales estarán abiertos a partir de septiembre en el aeropuerto de Ezeiza

Según precisó a este medio Aeropuertos Argentina 2000, entre los que reabren hoy y los que ya estaban operando, desde septiembre estarán disponibles los siguientes comercios en la terminal internacional.

-Open 25 en el hall de arribos de la Terminal A, abierto de 6 a 22. También en el preembarque de la Terminal B, únicamente en horarios de operación de vuelos. (Puertas 14 - 15)

-McDonald's, que presta servicio de take away y delivery.

-Outback, ofrece un menú de sándwiches y ensaladas, snacks y cafetería en los horarios de vuelos o según cómo se presente la operación del aeropuerto. Este local sólo ofrece el servicio de take away, el lobby permanece cerrado. (Puerta 7)

-Tonio Café Bar en el área de espera, presta servicio de take away y delivery entre las 8 y las 20.

-Farmacity y la estación de servicio Puma, que presta servicio de carga de combustible, están disponibles durante las 24 horas. Hall Público Terminal A

-Localiza, empresa de alquiler de vehículos, se encuentra abierta en los horarios de llegada de vuelos. (Hall Público de Terminal A)

-Brioche Dorée en Preembarque de la Terminal C atiende en horario de programación de partidas, ofrece su menú habitual con el servicio take away.

-Florida Garden, ubicado en Arribos de la Terminal C, atiende las 24 horas ofreciendo su menú habitual con el servicio take away. (Hall Público Terminal C)

-Havanna Café, ubicado en Arribos Internacional de la Terminal A, atiende de 8 a 22 ofreciendo un menú reducido que cuenta con cafetería, favoritos, sandwiches, bebidas sin alcohol y pastelería, con el formato take away.

-Natural Market, en el preembarque internacional, atiende según horarios de programación de vuelos y ofrece un menú variado con servicio take away. Puerta 4

-Moka Café en el preembarque de vuelos de cabotaje atiende en horarios de programación de vuelos y ofrece un menú variado con servicio take away.

- Duty Free, ubicado entre las puertas 1 y 7, abrirá a partir del 1 de en horarios de operación de vuelos.

-Pequeñeces, local de regalos y souvenirs, se encuentran abiertos solo en horarios de vuelos, y está ubicado en la Terminal C y B planta alta en zona restringida para pasajeros. Puerta 14/15

-Alma Pampa, local de productos regionales, está abierto únicamente en horarios de operación de vuelos y se encuentra en la planta alta de la Terminal C, en zona restringida para pasajeros. 14/15

-Cajeros HSBC y Banco Nación: ambos funcionan las 24 horas, y también está operativa la sucursal del Banco Nación en horario bancario. Hall Público Terminal A y Terminal C

-Assist Card, empresa de seguros para viajeros, está abierta únicamente en horarios de operación de vuelos en la planta baja de la Terminal C.

-Universal Assistance, empresa de seguros para viajeros, estará abierta a partir del 7 de septiembre en la planta baja de Terminal C.

-Sport Bar Quilmes, bar temático, está abierto a partir del 19 de agosto según el horario de programación de partidas. Brinda menú reducido en formato take away. Está ubicado entre las puertas 18 y 20 del preembarque internacional.

-Le Pain Quotidien, productos orgánicos y saludables, estará abierto a partir del 1 de septiembre en horarios de operaciones de vuelos ofreciendo un menú reducido en formato take away. El local está ubicado frente a las puertas 9-10 en el preembarque internacional.

-Fausto Wine Bar, local de vinos y degustación, estará abierto a partir del 1 de septiembre según el horario de programación de partidas en formato take away. El local está ubicado entre las puertas 15 y 16 del preembarque internacional.