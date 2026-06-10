Western Union lanza USDPT, una stable coin que transformará los pagos digitales globales

La forma en que se realizan las transacciones cambió profundamente en el último siglo y medio. Del telégrafo al home banking, de las transferencias en papel a las billeteras digitales. Para sostenerse una compañía necesita responder a una necesidad real y tener la capacidad de reinventarse con cada cambio de época. Western Union lleva 175 años haciendo exactamente eso.

En su aniversario, anuncia una nueva etapa con la estrategia que denomina Beyond, orientada a evolucionar de una empresa de transferencias internacionales a una red global de servicios financieros que combine lo físico con lo digital para que las personas puedan mover y usar su dinero de forma más simple, rápida y segura en todo el mundo.

Con presencia en más de 200 países y territorios, operaciones en más de 130 monedas y cientos de miles de puntos de venta en todo el mundo, Western Union tiene una escala difícil de igualar.

“Durante más de un siglo construimos una red global basada en confianza y cercanía, ahora el foco es potenciar esa fortaleza con tecnología”, sostiene Mauricio Garcia, presidente de la región Latinoamérica y el Caribe de Western Union en diálogo con LA NACION. “Hoy las personas esperan que el dinero se mueva de manera instantánea, segura y global, por eso, apostar por activos digitales es una forma de fortalecer nuestra propuesta histórica y evolucionar dando nuevas oportunidades”, agrega el directivo.

Mauricio García, presidente de Western Union para Latinoamérica y el Caribe.

Un nuevo lanzamiento

El anuncio más concreto de esta transformación es el lanzamiento de USDPT, una stablecoin denominada en dólares que emite Anchorage Digital Bank N.A, el primer banco cripto con estatuto federal de los Estados Unidos. Construida sobre la blockchain Solana, cada token está respaldado uno a uno por dólares y está diseñado exclusivamente para pagos y liquidaciones.

“USDPT es un instrumento regulado, estable y pensado para uso cotidiano, sin volatilidad ni complejidad para el usuario”, explica Maximiliano Babino, gerente General de Western Union.

Maximiliano Babino, gerente Gerenal de Western Union.

El objetivo de USDPT es modernizar la infraestructura con la que se mueve el dinero y ampliar las opciones tanto para clientes como para sus socios comerciales. Su lanzamiento está previsto para la segunda mitad de 2026 y la hoja de ruta corporativa pone a la Argentina como parte de la estrategia en una de las primeras posiciones de largada. A su vez, desde la compañía subrayan que USDPT no reemplaza a los productos existentes sino que se suma a ellos.

1.400 empleados, 6.000 locales y Pago Fácil como ancla de la estrategia local

Argentina es un mercado clave para Western Union, que opera en el país desde 1996 y apoya la educación financiera hace casi 30 años. Tiene más de 300 locales propios, una red de más de 6.000 franquicias y una billetera digital con capacidad de envío a más de 200 países y territorios. Con 1.400 empleados, la filial local funciona además como centro de soporte regional para América Latina.

Del papel a lo digital: Western Union lleva 175 años adaptando su infraestructura a cada cambio tecnológico y hoy apuesta por la blockchain como el próximo salto. Nicholas Hunt / WesternUnion - WU1CT9972

“La Argentina se ha convertido en un receptor y un remitente cada vez más activo de remesas también. Esto se debe la gran población migrante que hay en nuestro país, y también al incremento de argentinos que envían dinero a países como Estados Unidos y España”, explica Babino. Y agrega: “para darle soporte a este negocio contamos con la mejor red de pago de remesas en los países de América latina con los que opera mayormente Argentina”.

La presencia local se ve potenciada por Pago Fácil, la red de cobro extrabancario más importante del país, que también es propiedad de la compañía. “Pago Fácil se integra a una estrategia más amplia para ofrecer servicios financieros cotidianos que van desde los préstamos hasta los seguros y otras soluciones, siempre con foco en la accesibilidad y en las necesidades reales de los clientes”, explica Babino.

Bajo un modelo omnicanal que integra sucursales con atención personalizada, billetera y tarjeta prepaga, Pago Fácil es el eslabón que une la infraestructura física con la evolución digital de la compañía en el mercado local. “Es parte de cómo Western Union evoluciona hacia una plataforma financiera más completa en el mercado argentino”, agrega por su parte García.

USDPT es el dólar digital de Western Union, un instrumento regulado y estable diseñado para pagos cotidianos sin volatilidad ni complejidad para el usuario. Nicholas Hunt / WesternUnion - WU1CT9972

La región, primer destino de expansión del dólar digital

América Latina será una de las primeras regiones en recibir las aplicaciones de USDPT. El despliegue será gradual y estará sujeto a las regulaciones locales de cada mercado, pero la región ya figura en el centro de la hoja de ruta global de la compañía.

“América latina es un mercado muy destacado dentro del negocio global y el compromiso de la compañía es mejorar el acceso a soluciones de transferencia rápidas, fiables y convenientes para los clientes para lograr que los servicios financieros sean accesibles para todas las personas”, explica García.

El contexto acompaña esa apuesta. El flujo de remesas en América Latina creció sostenidamente en los últimos años, traccionado tanto por las diásporas hacia Estados Unidos y Europa como por los movimientos migratorios intrarregionales.

La compañía proyecta profundizar la estrategia Beyond para convertirse en una red global de servicios financieros que combine su red física con capacidades digitales robustas, modernizando la infraestructura que mueve el dinero en el mundo y ampliando las opciones para clientes y socios. “Después de 175 años, el foco sigue siendo el mismo: conectar personas y economías. Lo que cambia son las herramientas con las que lo hacemos”, cierra García.

Maximiliano Babino junto a Mauricio García.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.