Ya hay cinco sectores industriales que en expansión y la marca iguala a julio de 2022, según la UIA

Si había cierta distancia entre funcionarios del Gobierno y la Unión Industrial Argentina por la preocupación que genera la apertura de importaciones, eso no parece haberse trasladado de manera directa al último informe de la UIA sobre la situación del mundo productivo. Su tradicional encuesta a casi 850 empresas reveló que cinco sectores empezaron a mostrar números verdes, aunque todavía siete no lograron salir del rojo. Al considerar que hasta abril todos estaban en esta situación, el informe reportó una mejora que no se observaba desde julio de 2022.

“Son resultados positivos”, destacaron en la UIA. Hablaron de un optimismo que nace de la “articulación exitosa de la macro” y que, a partir de las distintas realidades de la micro, influidas por costos fiscales nacionales, provinciales y municipales, y otras dificultades logísticas, encuentra realidades dispares en cada uno de los sectores.

Además, hay otros datos que reflejan optimismo. “Casi el 30% [de las empresas] registró subas en la producción, superando a aquellas con caída (26,5%) por primera vez desde el relevamiento de julio de 2022″, explicaron. Una situación similar se repite con el empleo, ya que, tal cual sostuvieron, “las empresas con subas superaron a aquellas con caídas por primera vez desde julio de 2023″.

“Casi el 30% (de las empresas) registró subas en la producción, superando a aquellas con caída (26,5%) por primera vez desde el relevamiento de julio de 2022″, relevó el informe de la UIA. JMS PHOTOGRAPHY

Pese a estos indicadores alentadores, todavía hay algunos que quedaron en la lista del “debe”. Uno de ellos es el nivel de ventas internas. El 33,4% de las empresas admitió que sus ventas cayeron, mientras que el 29,3% dijo que tuvieron un incremento. Con las exportaciones ocurrió algo parecido. “El 20,2% registró bajas, mientras que el 19,4% reportó subas”, según la encuesta de la UIA.

Por esta razón, la caída de la demanda interna continúa como la principal preocupación de las empresas. De hecho, más de la mitad de las compañías respondieron eso. Y a propósito del origen de la demanda, el 30,4% destacó a la contracción de las compras de otras industrias y un 20,5% el retroceso de los pagos que realizan las familias.

Pero más allá de lo señalado por la demanda interna, el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) estuvo muy cerca de pasar la línea de los 50 puntos que utiliza la UIA para separar a los sectores en contracción de los que están en expansión. De este modo, el indicador general llegó a 49 puntos, después de la fuerte caída a 30 puntos cuando comenzó el año.

El sector automotriz es el de mejor desempeño industrial, de acuerdo al relevamiento de la UIA. Maximiliano Amena

Esos 49 puntos forman parte de un promedio. Esto quiere decir que hay sectores por arriba de ese umbral y otros por debajo. Esto obedece a uno de los conceptos que marcó a fuego este 2024: la recuperación es heterogénea.

El sector automotor acumula varios argumentos para decir que es el de mejor desempeño en la era Milei. Ahora sumó los números de la UIA, que la ubican con el mejor puntaje, ya que marcó 57,3. En segundo lugar, se ubicó la producción de caucho y plástico, seguido por edición e impresión, alimentos y metalmecánica.

Un gran desafío para estos sectores será sostener dicho desempeño. ¿Por qué? Porque en julio, cuando se realizó la anterior encuesta a empresas, ninguno de ellos estaba en verde. Incluso solo había dos categorías en fase de expansión: minerales no metálicos y “otros productos industriales”. En noviembre, ambos se desplomaron. Paradójicamente, minerales no metálicos fue el de peor desempeño, según el último relevamiento. El podio de los sectores con los peores registros lo completan la producción textil y “las confecciones, cuero y calzado”.

En 2022, la última vez que cinco sectores habían llegado a la fase de expansión, la foto de “los ganadores” era bien distinta. En aquel entonces, justamente los productores textiles y los de cuero y calzado, sumados a las empresas fabricantes de papel y de madera, y a las de metales comunes, conformaban el listado positivo. El único sector que repitió buenos registros en ambos años es el automotor.

Ignacio Grimaldi Por