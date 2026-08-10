YPF alcanzó ganancias récord de US$2804 millones en el segundo trimestre

YPF alcanzó en el primer semestre del año ganancias récord. Según informó hoy en su reporte de resultados, en ese período logró un Ebitda –ganancia antes de restar los intereses de deudas, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones– de US$2804 millones, el más alto de su historia y un 150% superior al registrado un año atrás.

Asimismo, se especificó que la utilidad neta ascendió a US$1205 millones, una cifra que queda en segundo lugar entre las más elevadas de su historia, solo superada por el resultado obtenido en el tercer trimestre de 2025. Además, el margen de Ebitda se ubicó en el 43% de los ingresos, el mejor nivel alcanzado por la compañía en los últimos 20 años.

Según informó la petrolera, el desempeño estuvo impulsado por el crecimiento sostenido de la producción de hidrocarburos no convencionales, la reducción de los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento en las refinerías, las mejoras de eficiencia operativa y la evolución favorable de los precios.

Durante el trimestre, YPF aplicó además un esquema de “buffer” temporal para los precios de las naftas y el gasoil, mediante el cual evitó trasladar íntegramente a los surtidores el aumento de las cotizaciones internacionales.

“La producción de petróleo shale promedió los 213.000 barriles diarios, lo que representó un crecimiento interanual del 47%. La compañía proyecta mantener esa expansión y alcanzar los 250.000 barriles diarios hacia finales de 2026″, comunicó la empresa.

En línea con esa estrategia, YPF presentó en mayo ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el proyecto Loma La Lata Oil, que contempla una inversión de US$25.000 millones. Se trata, según la empresa, de la iniciativa de mayor magnitud presentada hasta ahora bajo ese régimen.

“Durante el trimestre, las inversiones alcanzaron US$1340 millones, un 16% por encima del año pasado, de los cuales el 77% se destinaron a la actividad no convencional, principalmente en Vaca Muerta. Se espera una aceleración importante durante la segunda mitad del año, en línea con el crecimiento esperado en la producción de petróleo shale al cierre del año”, se indicó.

En este sentido, YPF anticipó una aceleración de las inversiones durante la segunda mitad del año, vinculada con el objetivo de incrementar la producción de petróleo shale.

El segmento de refinación también alcanzó máximos históricos. Las plantas de la compañía procesaron un promedio de 351.000 barriles diarios y operaron con un nivel de utilización del 104%. Ese volumen permitió establecer nuevos récords de producción de naftas y gasoil, reducir las importaciones de combustibles, abastecer a otros refinadores del mercado local y exportar excedentes a países de la región.

Las ventas de naftas y gasoil aumentaron un 10% interanual en volumen. De esta manera, YPF cerró el trimestre con una participación del 59% en el mercado argentino de combustibles.

La construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) continuó de acuerdo con el cronograma previsto y, al cierre de junio, acumulaba un avance superior al 77%. La compañía espera que el nuevo ducto y su terminal portuaria comiencen a operar a principios de 2027. La infraestructura permitirá ampliar la capacidad de transporte y exportación del petróleo producido en Vaca Muerta.

Como parte del denominado Plan 4x4, YPF también avanzó con la venta de activos considerados no estratégicos. El jueves 6 de agosto acordó la transferencia de dos grupos de áreas convencionales ubicadas en Mendoza por alrededor de US$400 millones.

Una vez concluidas esas operaciones, el 95% de la producción de YPF provendrá de Vaca Muerta. La empresa busca concentrar su actividad en los recursos no convencionales y transformarse en una compañía integrada especializada en ese segmento.

Finalmente, el flujo de caja libre fue de US$824 millones, siendo el tercero más alto de la historia, que incluye un efecto extraordinario por la compra de los activos de Equinor en Vaca Muerta. “Excluyendo este efecto, la generación de caja hubiese ascendido a 1000 millones de dólares, demostrando el sólido desempeño operativo y financiero alcanzado durante el trimestre”, se enfatizó desde la petrolera.

Esto le permitió a YPF cerrar el trimestre con una liquidez récord histórica de casi 2500 millones de dólares y reducir el ratio de endeudamiento neto a 1,09 veces, el más bajo de los últimos 11 años.

Por otra parte, hoy se conoció que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumirá la representación del Estado Nacional en el Directorio de YPF como Director Titular por la Clase A, una función que también fue desempeñada por anteriores jefes de Gabinete. Santilli ejercerá el cargo ad honorem, tras renunciar a la remuneración correspondiente a esa función.

La representación del Estado mediante la Acción de Oro (Clase A) constituye una de las posiciones institucionales de mayor relevancia dentro del Directorio de YPF. Entre sus atribuciones se encuentran el poder de veto sobre decisiones estratégicas, la capacidad de decisión directa en la Asamblea de Accionistas y un voto determinante ante eventuales procesos de fusión, reorganización o privatización de la compañía.