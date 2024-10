YPF confirmó que está dispuesta a vender Metrogas

El CEO de YPF, Horacio Marín, presentó hoy ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) el plan que tiene para cuadriplicar en cuatro años el valor de la compañía. Entre los puntos que mencionó, figura desprenderse de la participación de la compañía Metrogas en el corto plazo para centrar los esfuerzos en empresas alineadas a su ambición de valor.

“Yo no puedo vender Metrogas a 2500 puntos de riesgo país. A 900, sí. No era el momento al inicio de la gestión. Estábamos defendiendo el patrimonio de YPF. Ahora, creo que sí. La vendemos y agarramos la plata y la ponemos en Vaca Muerta”, dijo Marín sobre la participación del 70% que tiene la petrolera en la empresa privada de distribución del servicio de gas natural.

En tanto, consultado por los empresarios presentes por el mecanismo de venta, dijo que tiene que ir al directorio y que ellos darán el ok.

En agosto pasado, en la llamada de resultados ante los inversores, Marín había dicho que iban a vender Metrogas, pero que ese no era el momento. “Si yo vendo ahora no estoy haciendo bien mi trabajo para los accionistas. La Argentina va a mejorar su macroeconomía y si eso sucede, el precio de Metrogas va a subir”, dijo Marín. “La conducción de la empresa sabe que la vamos a vender, pero vamos a esperar, porque es lo mejor para los accionistas”, agregó entonces el ex-ejecutivo de Tecpetrol (Grupo Techint).

Marín también habló de hacer spin offs de empresas como YPF Arenas e YPF Agro para que sean manejadas por personas del sector e YPF reciba dinero por la venta del gasoil y no granos. “Vendemos gasoil, me pagan gasoil y aumenta la productividad y lo mismo tenemos que hacer con Arenas. Es más complejo porque hay resistencias internas, pero no sabemos nada de arenas”, acotó.

En otro punto de la conversación también revisitó la polémica entre Río Negro y la de Buenos Aires por la inversión en la planta de GNL y dijo que hacer la obra en Río Negro era US$700 millones más barato, además de que la provincia dio los mejores incentivos.

Noticia en desarrollo

María Julieta Rumi Por