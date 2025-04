Alejando Ledesma dejó su posición como gerente general del banco ICBC

El banco de capitales chinos ICBC inicia una nueva etapa, tras la salida de su gerente genera l. Se trata de Alejandro Ledesma, quien dejó esta posición a finales de marzo, después de 16 años.

Graduado de economista de la Universidad de Buenos Aires, con un MBA en Boston University School of Management, Ledesema comenzó su carrera en The Chase Manhattan Bank en New York y en la Argentina. Ocupó diferentes posiciones en Bank of America, Bank Boston y Banco Itaú. Y finalmente, en 2009, asumió la dirección de Standard Bank Argentina, hoy ICBC Argentina.

“A lo largo de su trayectoria, Alejandro fue un pilar fundamental en la transformación cultural y digital de ICBC Argentina. Su liderazgo y visión estratégica contribuyeron por más de una década al crecimiento del banco, sus clientes y colaboradores”, aseguraron desde la entidad.

Por su parte, Ledesma señaló: “Cumplí un ciclo. Es hora de dedicarle más tiempo a la familia y descansar un poco. Es una decisión que fui madurando el último tiempo a nivel personal, pero también porque estoy convencido de que las organizaciones deben tener movilidad para generar nuevas oportunidades. Me voy con la certeza de dejar un equipo muy preparado para los desafíos del futuro y con la gratitud y el orgullo de haber liderado este banco por más de una década”.

Casa central del ICBC, en la ciudad de Buenos Aires fabian-marelli-11419

Tras su salida, desde el ICBC aseguraron que están evaluando su reemplazo. Y mediante un comunicado, aclararon que “al igual que en estos últimos años, ICBC Argentina sigue comprometido con el país, con su visión y con el crecimiento continuo de la industria financiera, en el marco de las nuevas oportunidades de negocio e inversión que están surgiendo en el escenario económico local e internacional”.

“El banco continuará desarrollando y ofreciendo productos financieros adaptados a las necesidades de las empresas y personas, facilitando el acceso al crédito, asesoramiento estratégico y soluciones digitales, impulsando la innovación, la creación de empleo y la sostenibilidad a través de un apoyo integral y cercano”, enfatizaron.

De capitales chinos y con presencia en 49 países, el ICBC brinda en la Argentina soluciones financieras a 1 millón de hogares y a más de 40.000 empresas, a través de su banca digital, sucursales, ATMs y terminales de autoservicio en 18 provincias y en Capital Federal. Según datos compartidos por la entidad, dispone de US$7300 millones en activos y US$4500 millones en depósitos, lo que lo posiciona entre los siete principales bancos privados de la Argentina en ambos rankings.

LA NACION