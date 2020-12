A favor de la vida

Me gusta Me gusta

Ojalá nuestros senadores reflexionen y rechacen el proyecto de ley por el que se pretende desinculpar a quien elimine la vida de un ser humano en gestación

Mucho se ha dicho ya sobre el tan cuestionado proyecto de ley de interrupción legal del embarazo (ILE) aprobado en la Cámara de Diputados, una iniciativa que consideramos inhumana por cuanto eliminar una vida en las condiciones que se quiera atenta precisamente contra los principios de humanidad y humanismo sobre los se sustenta cualquier progreso.

No es del caso repetir, aunque a veces parece necesario, los argumentos de todo tipo en contra de la proyectada ley y en favor de la vida. Pero el proyecto en discusión que se somete ahora a consideración del Senado, incluye algunas previsiones que exceden cualquier test de razonabilidad.

Damos por superados todos los engañosos argumentos que confirman que es más sencillo recurrir a la cosificación para hablar de feto, de embrión, neonato, larva, puñado de células -¡incluso de "fenómeno"!- para identificar su "no humanidad", hoy científicamente insostenible, sin admitir y por el contrario repudiar cualquier supresión de vida humana, por la razón que fuera.

Es imprescindible educar en la prevención de embarazos no deseados, preservar la vida y acompañar a la mujer para que, si no quiere o no puede criar a su hijo, lo dé en adopción