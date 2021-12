Abogados y los malos ejemplos

La literatura universal, abrevando muchas veces en la realidad, no ha contribuido a presentar una imagen favorable de la profesi贸n de abogado. Su necesaria intervenci贸n en momentos poco gratos de la vida lleva a que la poblaci贸n en general vea con malos ojos a estos imprescindibles actores sociales.

El creciente descr茅dito que rodea la tarea judicial, por dem谩s justificado en algunos casos, tampoco ayuda a los profesionales del derecho. La noble profesi贸n se ha banalizado y desprestigiado al ejercerla en cuestionables t茅rminos , como cuando se la pone al servicio del chisme y los corrillos del espect谩culo.

Contra la imagen de los abogados atentan tambi茅n casos como el del entregador de la camioneta Trafic usada como coche bomba para la voladura de la AMIA, Carlos Telleld铆n, quien se calific贸 a s铆 mismo como 鈥渁ut茅ntico pillo鈥. Mientras estaba detenido se recibi贸 de abogado y hoy ejerce la profesi贸n en el fuero penal aprovechando sus contactos en comisar铆as, como 茅l mismo reconoce, para atender a unos 300 presos comunes, as铆 como a un miembro de la Triple A, entre otros controvertidos personajes.

Otro caso es el de la abogada Julieta Bonanno, acusada de ser part铆cipe en el homicidio de dos de sus clientes, un narco mexicano y su hijo, en 2018, un crimen con claras connotaciones mafiosas.