De cara a la migración

Escuchar

BOGOTÁ.– Suele pasar en un país como el nuestro que fenómenos sociales con impacto considerable en la gente se desarrollan casi en silencio. Un informe reciente de este diario le dio cifras y rostros al tema de quienes se van del país para no volver.

Los números son impactantes y dan cuenta de una dura realidad que debe verse en toda su complejidad. Un fenómeno que tal vez por no ser tan visible como el de la llegada masiva de ciudadanos venezolanos no ha recibido la misma atención. Justamente, uno de los hallazgos más sorprendentes pasa por la comparación de ambas situaciones: el número de personas que abandonaron el país entre 2015 y 2022, y no regresaron, se acerca al de venezolanos que llegaron a Colombia en el mismo período . El dato más revelador es que cada día se despiden por vía aérea, para no volver, 1244 colombianos .

Son los adultos de entre 30 y 39 años el grupo etario que en mayor medida está decidiendo partir. Y llama la atención que la tendencia ahora apunte hacia una prevalencia de la migración llamada sur-sur, es decir, con destino a países de la región: Perú, Brasil, Chile y Panamá, principalmente. Aun así, dos de cada seis connacionales que se fueron lo hicieron con la intención de establecerse en los Estados Unidos. No obstante, expertos coinciden en la dificultad para rastrear el destino final de muchos de los migrantes. El caso es que son más de tres millones de colombianos que viven fuera de nuestras fronteras, pero de ellos, apenas 539.000 figuran en los registros consulares . Todo un reto para la política exterior del país, que debe velar por el bienestar de todas estas personas.

LA NACION