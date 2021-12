Goya y la modernidad

Nadie puede negarle a una ciudad su desarrollo. Pero, 驴puede este llegar a cualquier precio? En la provincia de Corrientes, la coqueta y tradicional Goya parece ser un claro ejemplo de c贸mo la modernidad puede peligrosamente ignorar el pasado, desvalorizando una historia que le da identidad a la localidad fundada en 1807.

En los 煤ltimos 15 a帽os ninguna normativa municipal, provincial ni nacional moviliz贸 la protecci贸n necesaria para preservar la fisonom铆a hist贸rica del lugar, con fachadas cl谩sicas e italianas e interiores coloniales espa帽oles en m谩s de 50 casas bicentenarias. Solo en 2020 un decreto presidencial declar贸 un 谩rea urbana 鈥 no todo el casco hist贸rico 鈥 como de valor hist贸rico nacional, con una zona de amortiguaci贸n visual, quedando bajo el control y monitoreo de la Comisi贸n Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Hist贸ricos. Ya no se pueden construir alturas que superen los siete metros y debe ser respetado un estilo, pero lo que ya se hizo no tiene remedio y amenaza con agravarse ante desarrolladores inmobiliarios que erigen torres dentro del diagrama urbano en t茅rminos netamente disruptivos, atentando contra su natural armon铆a y alejando a la metr贸polis correntina de su sue帽o de integrar el Patrimonio Mundial de la Unesco .

A esto hay que sumar denuncias de la ONG Proyecto Goya, responsable de empujar la postulaci贸n, respecto de las demoliciones de inmuebles del siglo XIX que se multiplican en la zona. Tal el caso de la llamada Casa Loza, morada de Juana Crespo de Loza, hija del gobernador de Entre R铆os que firm贸 el pasaporte con nombres falsos de Uladislao Guti茅rrez y Camila O鈥橤orman para viajar. Los inconvenientes surgen de un cambio de categorizaci贸n: en vez de Lugar Hist贸rico Nacional se la consider贸 脕rea Urbana Hist贸rica Nacional abriendo as铆 la puerta a estas nefastas decisiones que solo revelan cu谩ntos intereses pujan por hacer estragos con un invaluable patrimonio en lugar de quitar el eje de crecimiento del centro hist贸rico, como en muchos otros lugares del pa铆s y del mundo.

Desde la Comisi贸n Nacional de Monumentos, presidida por Teresa Anchorena, se considera que Goya no reunir铆a ya las condiciones para ser declarada Patrimonio de la Humanidad , y en la misma l铆nea se encontrar铆a el ministro de Cultura, Trist谩n Bauer, veterano de tantos traspi茅s en la funciones p煤blicas kirchneristas, quien niega u oculta su desinter茅s por proteger la ra铆z cultural de la ciudad. Afortunadamente, no est谩 dicha a煤n la 煤ltima palabra cuando Uruguay e Italia integrar铆an un comit茅 tripartito en apoyo de la postulaci贸n. Claro est谩 que tambi茅n preocupa que similar desaprensi贸n afecte a los m谩s de 80 poblados hist贸ricos de la Argentina susceptibles de ser protegidos por la Unesco.

Autorizar descontroladamente demoliciones y construcciones de varios pisos en espacios linderos a viviendas de valor hist贸rico, es ponerlas en franco peligro.

Actualmente, el casco hist贸rico de Goya est谩 integrado, entre otros tesoros hist贸ricos y arquitect贸nicos, por el Museo Camila, el Campamento de Garibaldi, la Escuadra de Artigas y el Teatro Municipal Solari, que es el m谩s antiguo del pa铆s, entre otros. Pocos errores m谩s penosos que destrozar la identidad de un pueblo. Con tal desidia y desconocimiento sobre lo que forj贸 el prestigio de esta urbe, no es de extra帽ar que tambi茅n se ignore que no solo se demuele un inmueble de trascendencia hist贸rica, sino que tambi茅n se quita a Goya posibilidades sustentables de progreso y embellecimiento: alentar el turismo hist贸rico encierra beneficios en t茅rminos de desarrollo econ贸mico y productivo.

Si pensamos que construir un presente mejor supone pisotear los trazos de un pasado que nos ha tra铆do hasta aqu铆 renegamos de la propia identidad en aquello que nos es propio y distintivo.

Habr谩 que evaluar si priorizar los intereses econ贸micos coyunturales de algunos sectores, avalar desaprensivas connivencias y creer que los beneficios por obtener lo ameritan sea equivocar el rumbo y no entender que, con un suelo que cruje como testigo indeseado del desmoronamiento de un pasado, renunciamos tambi茅n a las ancestrales ra铆ces que compartimos.