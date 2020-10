La hipocresía que continúa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 00:15

Ayer se cumplió el 45° aniversario del ataque de la organización terrorista Montoneros al Regimiento 29 de Formosa. En este artero ataque, ocurrido en 1975, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, fueron ultimados 13 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad; entre ellos, 10 conscriptos que defendieron exitosamente el regimiento y ofrendaron su vida en esa misión. Este operativo terrorista, conocido como "Operación Primicia", incluyó el secuestro de un avión de Aerolíneas Argentinas.

El ataque no solo dejó un lamentable saldo de muertos y otros graves heridos, sino también familias que perdieron a padres, hermanos e hijos como consecuencia del odio ideológico y la irracionalidad que inspiró a la denominada "orga". Las familias de las víctimas revivieron la injusticia cuando los atacantes que murieron en el intento de copamiento fueron reivindicados durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, mediante la inclusión de sus nombres en el Monumento de la Memoria, pese a que no habían sido víctimas de la represión ilegal estatal, sino victimarios de jóvenes soldados que cumplían sus deberes patrios y, para peor, durante un gobierno constitucional. Pero la injusticia no se detuvo allí, ya que los familiares de los perpetradores de estos crímenes fueron indemnizados con jugosas compensaciones por el Estado nacional a expensas de los contribuyentes que sumaron 83 millones de pesos.

Esta tergiversación de la historia, mediante la cual los terroristas fueron presentados como "víctimas" de la represión estatal, se repitió en casos similares, como con los integrantes de la otra importante organización terrorista que asoló nuestro país en la década de 1970, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que murieron en su intento de tomar el Regimiento de Viejo Bueno, en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, en la víspera de Nochebuena de 1975. Los nombres de estos terroristas también figuran registrados en el Monumento de la Memoria como víctimas de la represión "ilegal", y sus familiares se beneficiaron con generosas compensaciones económicas.

El libro Mentirás tus muertos, del periodista José D'Angelo, recopila con respaldo documental de publicaciones de las propias organizaciones terroristas o de sus exintegrantes decenas de casos cuyos nombres figuran en el citado Monumento de la Memoria, no obstante haber sido asesinados por sus propios camaradas de armas luego de procesos de "justicia" revolucionaria en que fueron "ajusticiados" por delación u otros "crímenes" contra sus propias organizaciones terroristas. Entre esos casos figuran también quienes murieron como resultado directo de sus propias acciones delictivas al explotarles los artefactos destinados a víctimas inocentes o quienes eligieron suicidarse para no ser capturados por las fuerzas del orden.

Este tratamiento, desconectado de la verdad histórica, contrasta con el olvido al que fueron relegados los defensores heroicos del Regimiento 29 de Formosa, cuyos familiares, en el mejor de los casos, solo lograron cobrar misérrimas pensiones luego de largas penurias.

Las familias de las víctimas revivieron la injusticia cuando los atacantes que murieron en el intento de copamiento del regimiento fueron reivindicados durante el gobierno de Néstor Kirchner

Al cabo de décadas en que los familiares de los soldados asesinados por Montoneros y las organizaciones defensoras de las víctimas del terrorismo, como el Centro de Estudios Legales del Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), peregrinaron por los despachos oficiales para solicitar "memoria, verdad y justicia", el Poder Ejecutivo Nacional, durante la gestión de Mauricio Macri, dictó, el 6 de diciembre de 2019, el decreto 829, que aprobó el reconocimiento de compensaciones a los familiares de los soldados asesinados por Montoneros durante el ataque al Regimiento 29.

El actual gobierno hasta ahora ha hecho oídos sordos a estos reclamos. De hecho, recientemente, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ordenó al jefe del Ejército borrar de la cuenta de Twitter del Ejército Argentino el homenaje a un subteniente y un soldado caídos en Tucumán en el contexto de operaciones insurgentes desarrolladas por el ERP en 1975.

El ministro Rossi manifestó hace unos días que se encuentra en estudio la implementación del pago de las compensaciones ordenadas por el entonces presidente Macri. Es de esperar que el gobierno en ejercicio modifique lo que hasta el momento ha sido una indisimulada simpatía por las organizaciones terroristas y repare la injusticia y el olvido hacia los defensores del Regimiento 29 de Formosa, que arrastra ya 45 años.

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS