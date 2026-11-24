Aunque millonarios intereses se esfuercen por distraer la atención de una sociedad jaqueada por el juego, el descontrolado vínculo entre el fútbol y las apuestas en nuestro país salta a la vista de cualquiera. Una nueva presentación ante la Justicia porteña demanda que se investiguen presuntas irregularidades en este terreno.

La publicidad en camisetas deportivas, cartelería en los estadios y transmisiones debería cumplir las normas porteñas que exigen que obligatoriamente se advierta sobre los riesgos del juego compulsivo. Buena parte del material no incluye la leyenda “El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia”, una tan mínima como insuficiente protección para la población. Deberán también analizarse eventuales contravenciones tanto de las plataformas como de las instituciones deportivas implicadas.

Seis son los clubes de fútbol mencionados en la denuncia que llevan publicidad de apuestas en sus casacas: Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Independiente, Huracán y Argentinos Juniors. A modo de ejemplo, River recibe de Betano unos 6 millones de dólares por año y Boca recibe de Betsson 7,5 millones de dólares anuales.

Frente a las presuntas irregularidades que se investigan, se requieren informes sobre habilitaciones y controles a Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y a los operadores, revisando acuerdos de patrocinio y resguardando registros audiovisuales o televisivos que expongan la cuestionada publicidad, sin descartar delitos como el abuso de autoridad y el posible incumplimiento de deberes de funcionario público.

Un informe elaborado por la plataforma ciudadana independiente Ciudad Abierta sostiene que a la ciudad de Buenos Aires llegan por canon 11 millones de dólares anuales a través de casas de apuestas online. Aunque parezca mucho, significa que de cada mil pesos que administra el gobierno local, menos de uno llega por esta vía, con 11 plataformas legales que operan en su territorio. Los clubes reciben más dinero que la ciudad, algo incomprensible cuando la Constitución porteña establece que debería tener exclusividad sobre el negocio del juego, como reguladora, administradora y explotadora.

Sin embargo, frente a los fallidos intentos por limitar la publicidad del juego, una industria que crece exponencialmente año tras año, está claro que la alianza con un Estado que se ha vuelto socio y no solo regulador es difícil de desarticular. Lamentablemente, en esa sociedad, perdemos todos. El Estado porteño recibe por el canon menos de la décima parte del 1% que recauda. De modo que regular el negocio del juego legal no impactaría gravemente en las finanzas porteñas y preservaría a la población de esta voraz epidemia.

El peso de esta recaudación destinada a programas de asistencia y desarrollo social no es relevante. Se trata de una decisión política por la que a cambio se paga un altísimo costo social, desoyendo el clamor de millones de familias afectadas y, en particular, de organizaciones de la sociedad civil y de la propia Iglesia Católica, que se expidieron clara y tajantemente al respecto.

Al funesto ritmo de apuestas, que alcanzaron un récord durante el Mundial, la recaudación aumentó, pero el avance del juego ilegal sigue teniendo un millonario costo para el Estado. Las estimaciones hablan de que involucran un 75% del pernicioso mercado, al que acceden con mayor facilidad los menores.

El 19 de noviembre último, el oficialismo impidió en el Senado el intento de debatir sobre tablas -esto es, sin dictamen- el postergado proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar en línea que había obtenido media sanción en Diputados allá por noviembre de 2024. Se decidió que fuera tratado el próximo jueves 26 en la última sesión del año. Muchos creen que no tendrá chance alguna de ser sancionado, por cuanto durante dos años logró ser frenado por una industria como la del juego, con peso político propio y demasiados socios. A fin de este mes perderá estado parlamentario. Hagan sus apuestas, señores.