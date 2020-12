Maradona: cara y ceca de una moneda

La imagen que circula por redes sociales y que se buscaría replicar en billetes de 1000 pesos

El dinero mueve al mundo, repetía una melodía de la famosa película Cabaret. Cuando alguien logra salir de un lugar de pobreza para "triunfar" por sus méritos y hacerse de fama y dinero, una sociedad desbordada de necesidades lo entroniza y le rinde culto. Desde un humilde potrero a la cima del mundo, Diego Maradona recorrió un largo camino. Sus indiscutidos méritos como deportista contrastaron con dolorosos episodios de su vida personal.

Con el apoyo de varios de sus pares, la senadora Norma Durango (Frente para la Victoria-La Pampa) presentó un proyecto para que el 50% de los billetes de mil pesos por imprimirse en 2021 lleven la imagen del astro de un lado y la del segundo gol a Inglaterra en México 1986 del otro. La iniciativa incluye también sellos postales conmemorativos. "La idea es reconocer a un ídolo, pero también hacer un pequeño aporte a la economía [...] muchos turistas van a querer tener su Maradona y lo van a guardar. Diego fue un artista, un hombre extraordinario con sus virtudes y sus defectos. No existe un Diego Maradona como jugador y otro como persona. Sería elegir la parte que a cada cual más le guste.", opinó.

La controversia en torno a qué imágenes utilizar en el papel moneda es de larga data y ha quedado supeditada a los vaivenes políticos. Desde la unificación del sistema monetario del país en 1881, recién en 1890 con la creación de la Caja de Conversión, predecesora del Banco Central de la República Argentina, se centraliza la impresión y emisión del papel moneda nacional que convivió con emisiones particulares y provinciales durante años. Nuestros próceres, sucesos gauchescos, escudos provinciales y nacionales, efigies, cabezas de animales, personajes y lugares históricos y turísticos, edificios públicos, fragatas y hasta la diosa Minerva figuraron en alguno de nuestros billetes. La serie más reciente se pobló de ejemplares de flora y fauna autóctona, mientras que el actual gobierno mantendría la intención de cambiarlos por figuras representativas de la historia nacional. Se habló incluso de "una serie de billetes feministas", a propuesta del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, que incluiría a Eva Perón, Azucena Villaflor, Cecilia Grierson, Lohana Berkins y Alfonsina Storni.

Sobran ejemplos de las medidas de corte populista que el gobierno de Alberto Fernández ha promovido y promueve en un inagotable afán por distraernos de los garrafales errores de su primer año de gestión. Una de las últimas ha sido la decisión de velar a Maradona en la Casa Rosada. Avanzar por la senda de asignarle un sitial en el papel moneda corre en paralelo. No pretendemos juzgar al extraordinario jugador, sino simplemente llamar a la reflexión sobre la poco afortunada iniciativa. "La excepcionalidad de su vida y de su trayectoria, no exenta de límites y errores, lo enmarca en la tradición griega de los héroes, al menos tal como es percibida por Nietzsche en El nacimiento de la Tragedia", detalla el proyecto con un lenguaje rimbombante que no pareciera estar refiriéndose al Maradona por todos conocido.

Hay billetes y monedas de colección y circulación en el mundo con las imágenes de deportistas: el tenista suizo Roger Federer, el golfista Jack Nicklaus o el arquero ruso Lev Yashin. No faltó quien sugirió una moneda de edición limitada ni quien reflexionó que si 10.000 pesos equivalen a 158 dólares, bastaría con que 50 millones en el mundo adquirieran un billete maradoniano para obtener fácilmente 7900 millones de dólares.

Varias veces nominado para el Premio Nobel, el doctor Esteban Laureano Maradona fue discípulo de Bernardo Houssay y de Pedro de Elizalde. Ejerció en el país vecino durante la guerra en Paraguay atendiendo heridos de ambos bandos. Médico rural, filántropo, naturalista y escritor a su regreso a estas tierras vivió con austeridad, atendiendo a los pobladores del paraje Estanislao del Campo (Formosa), muchos de ellos aborígenes, a quienes enseñó a leer y escribir, en una vida de entrega, sin lujos ni aplausos. Piognac, le decían. En pilagá significaba "doctor Dios".

La mano de Dios, el doctor Dios, la fama, el dinero, la mesura y los excesos. La vida misma. Los ejemplos. Papeles de colores para la tribuna o modelos para construir un país en el que la moneda sea fuerte y sólida porque tiene el respaldo de una Nación que no equivoca los dioses.

