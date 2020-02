Merecidos reconocimientos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de febrero de 2020

La Argentina se destaca en el mundo por el número y la calidad de sus think tanks o usinas de ideas. Según la última investigación anual de la Universidad de Pensilvania, escaló al quinto lugar del ranking mundial que integran 227 instituciones, con lo que superó a países como Alemania, Rusia y Francia, y quedó posicionada detrás de los Estados Unidos, la India, China y el Reino Unido, los cuatro mejor ubicados.

El informe Global Go To Think Tank Index Survey fue confeccionado por el Instituto Lauder de la citada universidad a partir de una extensa base de datos que incluye a 6500 usinas del mundo dedicadas a acortar la distancia entre el conocimiento y las políticas públicas en áreas críticas como paz, seguridad, globalización y gobernanza, economía internacional, cuestiones ambientales, salud y alivio de la pobreza, entre otras.

En la categoría central, definida como Principales Think Tanks en el Mundo, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI, cari.org.ar) quedó en el puesto 43°. Esta institución académica privada, sin fines de lucro, creada el 15 de junio de 1978 por Carlos Muñiz, está además en el tope de los think tanks de América Latina y el Caribe, detrás del colombiano Fedesarrollo y el brasileño Cebri. Por otra parte, continúa como el primer think tank de política exterior e internacional de nuestro país, en el puesto 39° . Además, el Consejo, que preside Adalberto Rodríguez Giavarini, aparece en el 44º lugar como think tank de política económica internacional, 52º en defensa y seguridad y 48º en desarrollo internacional.

El pluralismo y la libertad académica han sido una constante en la trayectoria del CARI, un espacio abierto para la participación de distintos sectores de opinión y de actividad del país, con lo que alcanzó importantes logros en análisis e investigación. Gracias a ello ha ganado un bien merecido reconocimiento y un justificado prestigio a nivel internacional.

Por tercer año consecutivo, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec, cippec.org), institución apartidaria que produce conocimiento para la construcción de políticas públicas, fue distinguido como el mejor, con el puesto 22° en la categoría política económica nacional y 15° en política social. Y resultó el mejor gestionado de la Argentina, el que mejor uso hace de internet y articula trabajo con otras instituciones, que mejor utiliza los medios de comunicación y lleva adelante el mejor programa de Relaciones Públicas. En su 20° aniversario, el Cippec lleva adelante proyectos con gobiernos de distintos niveles y de todos los colores políticos.

Por su parte, la Fundación Libertad ( libertad.org.ar), creada en Rosario en 1988 por un grupo de empresarios, profesionales e intelectuales, trabaja con referentes del interior en la Red Federal de Políticas Públicas e integra reconocidas organizaciones mundiales como la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el Nobel Mario Vargas Llosa, y la Red Liberal de América Latina. En la categoría principales t hink t ank s del mundo sin la participación de entidades de los Estados Unidos, en el que CARI resultó 35º, Cippec se ubicó en el puesto 47º; Cedes, 79º, y la Fundación Libertad, en el 106º.

El principal interés de los think tanks en el debate de ideas y en el desarrollo de investigaciones sobre múltiples cuestiones está enfocado en la gestión de propuestas de políticas públicas para influir y cambiar situaciones que aquejen a cada sociedad. Siempre son bienvenidos todos los esfuerzos dirigidos a la consolidación de la paz y el desarrollo de los pueblos a través de una vinculación más estrecha y un mayor conocimiento recíproco como el que proponen distintos equipos destacados de nuestro país y del mundo.

