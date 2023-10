escuchar

Cualquier proyecto de nación comienza por los valores, y la educación es el modo de construirlos. La lectura está en la base de todo proceso educativo por lo que mal podemos pensar en crear un futuro mejor para el país si más de un 50% de los jóvenes del quintil de ingreso per cápita familiar más bajo no finaliza el secundario. Menos aún cuando uno de cada dos jóvenes que egresa del secundario no entiende lo que lee.

Las evaluaciones Aprender de 2022 demostraron que en sexto grado uno de cada cuatro chicos no alcanzaba los objetivos esperados. Recientes informes revelan que ya en tercer grado, el 48% de los alumnos no comprende lo que lee. La investigación claramente indica que si un niño no lee de manera fluida antes de tercer grado tendrá dificultades en comprensión lectora a lo largo de su escolaridad y de su vida .

En los Lineamientos Estratégicos Educativos para la República Argentina 2022-2027 por una educación justa, democrática y de calidad, desarrollados por el Consejo Federal de Educación, la lectura es una prioridad. El compromiso de dotar de libros y recursos a las escuelas está, junto con el de fortalecer los aprendizajes en el área de lengua, como un aspecto esencial para la disminución de la repitencia escolar y, por ende, como catalizador de la permanencia.

Los lineamientos estratégicos educativos están alineados con los compromisos asumidos por nuestro país y las empresas ante las Naciones Unidas en adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para un mundo sostenible, que aspira a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad.

En este escenario, hay que destacar la sostenida tarea de la Fundación Leer, a través de la capacitación de docentes, el desarrollo de programas educativos que favorecen el aprendizaje de la lecto-escritura y la loable Maratón Nacional de Lectura, que llevan a cabo desde hace 21 años. En esta nueva edición, el 29 de septiembre pasado, la Fundación Leer reunió a más de 4,3 millones de chicos, jóvenes y adultos en 15.444 instituciones de 3368 localidades del país, una cifra que aumenta año tras año.

Magos, unicornios y sirenas inundaron las escuelas con personajes del género fantástico, mientras autores e ilustradores conversaban con chicos de todas las edades. Bookfluencers dieron cuenta de las nuevas formas de promocionar el libro y transmitieron su pasión. La lectura digital también fue parte de la jornada a través de la plataforma Desafío Leer. El Club, siempre a disposición de la comunidad de forma totalmente gratuita.

Como los organizadores de la campaña repiten una y otra vez: un año más, la lectura nos ha vuelto a reunir. Una nueva esperanza se enciende para los niños y jóvenes de nuestro país. Leer ilumina el futuro.

